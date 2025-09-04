https://ria.ru/20250904/bezviz-2039526712.html

В МЭР назвали введение Китаем безвизового режима неожиданным шагом

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Введение безвизового режима Китаем для России было неожиданным шагом, пока ответные зеркальные меры не рассматриваются, рассказал в интервью РИА Новости на ВЭФ директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев."Это был неожиданный для нас шаг со стороны китайской стороны, который изначально не прорабатывался, по крайней мере, по линии Минэкономразвития", — сказал он. Кондратьев добавил, что пока Россия в ответ не отменила визы для граждан Китая."Такая история требует дополнительной серьезной проработки и на текущий момент не рассматривается", — уточнил он.Во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. Позже специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов заявил, что соглашение о безвизовом режиме между Россией и Китаем предполагает аналогичную меру и для граждан КНР. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

