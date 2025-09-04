Рейтинг@Mail.ru
В МЭР назвали введение Китаем безвизового режима неожиданным шагом
01:35 04.09.2025 (обновлено: 01:41 04.09.2025)
В МЭР назвали введение Китаем безвизового режима неожиданным шагом
В МЭР назвали введение Китаем безвизового режима неожиданным шагом - РИА Новости, 04.09.2025
В МЭР назвали введение Китаем безвизового режима неожиданным шагом
Введение безвизового режима Китаем для России было неожиданным шагом, пока ответные зеркальные меры не рассматриваются, рассказал в интервью РИА Новости на ВЭФ... РИА Новости, 04.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Введение безвизового режима Китаем для России было неожиданным шагом, пока ответные зеркальные меры не рассматриваются, рассказал в интервью РИА Новости на ВЭФ директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев."Это был неожиданный для нас шаг со стороны китайской стороны, который изначально не прорабатывался, по крайней мере, по линии Минэкономразвития", — сказал он. Кондратьев добавил, что пока Россия в ответ не отменила визы для граждан Китая."Такая история требует дополнительной серьезной проработки и на текущий момент не рассматривается", — уточнил он.Во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. Позже специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов заявил, что соглашение о безвизовом режиме между Россией и Китаем предполагает аналогичную меру и для граждан КНР. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
В МЭР назвали введение Китаем безвизового режима неожиданным шагом

Минэкономразвития: введение Китаем безвизового режима стало неожиданным шагом

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкФлаги Росиии и Китая
Флаги Росиии и Китая - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Флаги Росиии и Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Введение безвизового режима Китаем для России было неожиданным шагом, пока ответные зеркальные меры не рассматриваются, рассказал в интервью РИА Новости на ВЭФ директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев.
"Это был неожиданный для нас шаг со стороны китайской стороны, который изначально не прорабатывался, по крайней мере, по линии Минэкономразвития", — сказал он.
2 сентября, 14:30
Эксперт спрогнозировал рост турпотока в Китай после введения безвиза
2 сентября, 14:30
Кондратьев добавил, что пока Россия в ответ не отменила визы для граждан Китая.
"Такая история требует дополнительной серьезной проработки и на текущий момент не рассматривается", — уточнил он.
Во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян.
Позже специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов заявил, что соглашение о безвизовом режиме между Россией и Китаем предполагает аналогичную меру и для граждан КНР.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Вчера, 08:00
"Безвиз" в Китай. Что нужно знать туристам о новых правилах въезда в КНР
Вчера, 08:00
 
КитайВладивостокРоссияБорис ТитовНикита КондратьевМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Российско-Китайский Комитет дружбы, мира и развитияДальневосточный федеральный университет
 
 
