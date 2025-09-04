https://ria.ru/20250904/bespilotniki-2039565698.html
Силы ПВО сбили четыре украинских БПЛА над Волгоградской областью
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Средства ПВО РФ сбили четыре украинских беспилотника над территорией Волгоградской области, сообщило Минобороны РФ в четверг. "Четвертого сентября около 6.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Волгоградской области", - говорится в сообщении.
