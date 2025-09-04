Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:57 04.09.2025
Силы ПВО сбили четыре украинских БПЛА над Волгоградской областью
Средства ПВО РФ сбили четыре украинских беспилотника над территорией Волгоградской области, сообщило Минобороны РФ в четверг. РИА Новости, 04.09.2025
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Средства ПВО РФ сбили четыре украинских беспилотника над территорией Волгоградской области, сообщило Минобороны РФ в четверг. "Четвертого сентября около 6.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Волгоградской области", - говорится в сообщении.
Дежурство расчета ЗРК "Тор-М2" группировки войск "Центр" в ДНР
© РИА Новости / Евгений Биятов
Дежурство расчета ЗРК "Тор-М2" группировки войск "Центр" в ДНР. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Средства ПВО РФ сбили четыре украинских беспилотника над территорией Волгоградской области, сообщило Минобороны РФ в четверг.
"Четвертого сентября около 6.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Волгоградской области", - говорится в сообщении.
