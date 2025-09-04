https://ria.ru/20250904/bespilotniki-2039558487.html
ПВО ночью уничтожила 46 украинских беспилотников
ПВО ночью уничтожила 46 украинских беспилотников - РИА Новости, 04.09.2025
ПВО ночью уничтожила 46 украинских беспилотников
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили над российскими регионами и Чёрным морем 46 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.09.2025
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили над российскими регионами и Чёрным морем 46 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ."Четвертого сентября с полуночи до 06.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.Отмечается, что 24 из них были уничтожены над Ростовской областью, четыре над Краснодарским краем, два над Волгоградской областью и 16 над акваторией Черного моря.
