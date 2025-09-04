https://ria.ru/20250904/barsuki-2039634204.html

В зоосаде в вотчине Деда Мороза поселилась пара барсуков

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Пара барсуков поселилась в филиале Московского зоопарка в вотчине Деда Мороза в Великом Устюге, они уже активно осваиваются на новом месте, сообщается в Telegram-канале зоосада. "Пара барсуков поселилась на основной экспозиции зоосада Деда Мороза. Они приехали в зоосад весной 2025 года. Животные прошли необходимые карантинные мероприятия и сейчас активно осваиваются на новом месте", - говорится в сообщении. Отмечается, что барсуки, которым сейчас около трех лет, поселились на территории зоосада впервые и, несмотря на их отличное физическое состояние, постоянно находятся под чутким присмотром специалистов, которые стараются создать им комфортные условия для жизни. "Барсуки на новом месте осторожничают и перед тем, как выйти из норы, высовывают кончик морды, принюхиваются, прислушиваются, осматриваются по сторонам и, убедившись, что им ничего не угрожает, спокойно выходят", - добавляется в сообщении. Барсуки - ночные животные, поэтому с наступлением темноты они выходят на охоту. Эти животные питаются ягодами, орехами, грибами и различными растениями, грызунами, лягушками, ящерицами, птицами, червячками, моллюсками и даже охотятся на ядовитых змей, против которых у зверьков есть иммунитет.

