https://ria.ru/20250904/bardo-2039647012.html
Умер бывший муж Бриджит Бардо Жак Шаррье
Умер бывший муж Бриджит Бардо Жак Шаррье - РИА Новости, 04.09.2025
Умер бывший муж Бриджит Бардо Жак Шаррье
Бывший муж актрисы Бриджит Бардо - актер, продюсер и художник Жак Шаррье скончался во Франции на 89-м году жизни, сообщает издание ParisMatch. РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T12:48:00+03:00
2025-09-04T12:48:00+03:00
2025-09-04T12:48:00+03:00
франция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039645497_38:125:1634:1023_1920x0_80_0_0_06c9c2421c4fe82f8ccf2edc1c57a35a.jpg
ПАРИЖ, 4 сен - РИА Новости. Бывший муж актрисы Бриджит Бардо - актер, продюсер и художник Жак Шаррье скончался во Франции на 89-м году жизни, сообщает издание ParisMatch. "Актер, продюсер и художник Жак Шаррье скончался в возрасте 88 лет. Он был супругом Бриджит Бардо с 1959 по 1962 год и отцом их единственного ребенка Николя-Жака", - говорится в сообщении. Шаррье и Бардо познакомились на съемках фильма "Бабетта идет на войну" и в тот же год поженились. В 1960 году у них родился сын, но в 1963 году пара развелась. После развода сына воспитывал Шаррье.
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039645497_80:34:1627:1194_1920x0_80_0_0_734d64181ed71cf1697f35c5ad47879b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция
Умер бывший муж Бриджит Бардо Жак Шаррье
Бывший муж Бриджит Бардо Жак Шаррье умер на 89-м году жизни