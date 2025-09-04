https://ria.ru/20250904/bardo-2039647012.html

Умер бывший муж Бриджит Бардо Жак Шаррье

Бывший муж актрисы Бриджит Бардо - актер, продюсер и художник Жак Шаррье скончался во Франции на 89-м году жизни, сообщает издание ParisMatch. РИА Новости, 04.09.2025

ПАРИЖ, 4 сен - РИА Новости. Бывший муж актрисы Бриджит Бардо - актер, продюсер и художник Жак Шаррье скончался во Франции на 89-м году жизни, сообщает издание ParisMatch. "Актер, продюсер и художник Жак Шаррье скончался в возрасте 88 лет. Он был супругом Бриджит Бардо с 1959 по 1962 год и отцом их единственного ребенка Николя-Жака", - говорится в сообщении. Шаррье и Бардо познакомились на съемках фильма "Бабетта идет на войну" и в тот же год поженились. В 1960 году у них родился сын, но в 1963 году пара развелась. После развода сына воспитывал Шаррье.

