Российские военные уничтожили пять автомобилей ВСУ в ДНР за сутки
ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Операторы беспилотных летательных аппаратов "Южной" группировки войск в ходе боевой работы на северском направлении спецоперации в ДНР за прошедшие сутки уничтожили пять автомобилей противника, сообщили в Минобороны России. "В результате удара уничтожено пять автотранспортных средств ВСУ. Предварительная разведка позволила выявить несколько маршрутов, используемых противником для доставки грузов и личного состава на передовые позиции", - говорится в сообщении. Отмечается, что БПЛА обеспечивали поддержку наступающих подразделений, нанеся массированный ночной удар по позициям украинских войск. В ведомстве подчеркнули, что перекрытие путей снабжения значительно осложняет логистику украинских подразделений, лишая их боеприпасов и подкреплений, что способствует продвижению российских штурмовых групп вдоль всей линии боевого соприкосновения.
