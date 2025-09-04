https://ria.ru/20250904/avto-2039593918.html

Российские военные уничтожили пять автомобилей ВСУ в ДНР за сутки

Российские военные уничтожили пять автомобилей ВСУ в ДНР за сутки - РИА Новости, 04.09.2025

Российские военные уничтожили пять автомобилей ВСУ в ДНР за сутки

Операторы беспилотных летательных аппаратов "Южной" группировки войск в ходе боевой работы на северском направлении спецоперации в ДНР за прошедшие сутки... РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T10:03:00+03:00

2025-09-04T10:03:00+03:00

2025-09-04T10:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873405120_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_badeffa9f60e42f0c58f53b78e3bb93f.jpg

ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Операторы беспилотных летательных аппаратов "Южной" группировки войск в ходе боевой работы на северском направлении спецоперации в ДНР за прошедшие сутки уничтожили пять автомобилей противника, сообщили в Минобороны России. "В результате удара уничтожено пять автотранспортных средств ВСУ. Предварительная разведка позволила выявить несколько маршрутов, используемых противником для доставки грузов и личного состава на передовые позиции", - говорится в сообщении. Отмечается, что БПЛА обеспечивали поддержку наступающих подразделений, нанеся массированный ночной удар по позициям украинских войск. В ведомстве подчеркнули, что перекрытие путей снабжения значительно осложняет логистику украинских подразделений, лишая их боеприпасов и подкреплений, что способствует продвижению российских штурмовых групп вдоль всей линии боевого соприкосновения.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины