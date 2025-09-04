Рейтинг@Mail.ru
Российские военные уничтожили пять автомобилей ВСУ в ДНР за сутки
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:03 04.09.2025
Российские военные уничтожили пять автомобилей ВСУ в ДНР за сутки
Российские военные уничтожили пять автомобилей ВСУ в ДНР за сутки
ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Операторы беспилотных летательных аппаратов "Южной" группировки войск в ходе боевой работы на северском направлении спецоперации в ДНР за прошедшие сутки уничтожили пять автомобилей противника, сообщили в Минобороны России. "В результате удара уничтожено пять автотранспортных средств ВСУ. Предварительная разведка позволила выявить несколько маршрутов, используемых противником для доставки грузов и личного состава на передовые позиции", - говорится в сообщении. Отмечается, что БПЛА обеспечивали поддержку наступающих подразделений, нанеся массированный ночной удар по позициям украинских войск. В ведомстве подчеркнули, что перекрытие путей снабжения значительно осложняет логистику украинских подразделений, лишая их боеприпасов и подкреплений, что способствует продвижению российских штурмовых групп вдоль всей линии боевого соприкосновения.
Российские военные уничтожили пять автомобилей ВСУ в ДНР за сутки

ВС РФ за сутки уничтожили 5 автомобилей ВСУ на Северском направлении

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Операторы беспилотных летательных аппаратов "Южной" группировки войск в ходе боевой работы на северском направлении спецоперации в ДНР за прошедшие сутки уничтожили пять автомобилей противника, сообщили в Минобороны России.
"В результате удара уничтожено пять автотранспортных средств ВСУ. Предварительная разведка позволила выявить несколько маршрутов, используемых противником для доставки грузов и личного состава на передовые позиции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что БПЛА обеспечивали поддержку наступающих подразделений, нанеся массированный ночной удар по позициям украинских войск.
В ведомстве подчеркнули, что перекрытие путей снабжения значительно осложняет логистику украинских подразделений, лишая их боеприпасов и подкреплений, что способствует продвижению российских штурмовых групп вдоль всей линии боевого соприкосновения.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
