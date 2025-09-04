https://ria.ru/20250904/auditorija-2039640355.html
Аудитория MAX превысила 30 миллионов человек
Аудитория MAX превысила 30 миллионов человек - РИА Новости, 04.09.2025
Аудитория MAX превысила 30 миллионов человек
Аудитория нацмессенджера Max превысила 30 миллионов пользователей, сообщила пресс-служба мессенджера. РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T12:21:00+03:00
2025-09-04T12:21:00+03:00
2025-09-04T13:52:00+03:00
технологии
google
мессенджер max
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032421067_0:148:2500:1554_1920x0_80_0_0_05dbc790609951f4aead7b78cad3a307.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Аудитория нацмессенджера Max превысила 30 миллионов пользователей, сообщила пресс-служба мессенджера. Подпишитесь на канал РИА Новости в МАХ>>>"Аудитория Мах превысила 30 миллионов человек", - говорится в сообщении пресс-службы. "В конце августа и начале сентября количество звонков в Мах выросло в десятки раз по сравнению с июлем текущего года и превысило 8 миллионов в день. Количество сообщений пользователей с момента запуска мессенджера превысило 1 миллиард", - сообщает пресс-служба. Там добавили, что средняя продолжительность голосового вызова в мессенджере увеличилась до 9 минут, группового звонка — до 58 минут, а число групповых чатов превысило 1,2 миллиона. Пользователи отправили более 3 миллионов видеосообщений спустя пять дней после введения этой функции. VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивать национальный мессенджер на базе Max будет "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".
https://ria.ru/20250903/max-2039513025.html
https://ria.ru/20250702/rossiya-2026582966.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032421067_0:0:2421:1815_1920x0_80_0_0_d04c70e0850cb6a14aa3a7727d9d976f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, google, мессенджер max
Технологии, Google, Мессенджер Max
Аудитория MAX превысила 30 миллионов человек
Аудитория российского мессенджера MAX превысила 30 млн человек
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Аудитория нацмессенджера Max превысила 30 миллионов пользователей, сообщила пресс-служба мессенджера.
Подпишитесь на канал РИА Новости в МАХ>>>
"Аудитория Мах превысила 30 миллионов человек", - говорится в сообщении пресс-службы.
"В конце августа и начале сентября количество звонков в Мах выросло в десятки раз по сравнению с июлем текущего года и превысило 8 миллионов в день. Количество сообщений пользователей с момента запуска мессенджера превысило 1 миллиард", - сообщает пресс-служба.
Там добавили, что средняя продолжительность голосового вызова в мессенджере увеличилась до 9 минут, группового звонка — до 58 минут, а число групповых чатов превысило 1,2 миллиона. Пользователи отправили более 3 миллионов видеосообщений спустя пять дней после введения этой функции.
VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google
Play. Развивать национальный мессенджер на базе Max будет "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".