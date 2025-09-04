https://ria.ru/20250904/ataka-2039703454.html
В Белгородской области дрон ВСУ атаковал частный дом, пострадала женщина
2025-09-04T16:07:00+03:00
2025-09-04T16:07:00+03:00
2025-09-04T16:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вооруженные силы украины
октябрьский
вячеслав гладков
белгород
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039705007_0:113:960:653_1920x0_80_0_0_ac72e3633e52ec2b0b087736c84e2487.jpg
КУРСК, 4 сен - РИА Новости. Женщина получила осколочные ранения в результате атаки украинского БПЛА по частному дому в белгородском поселке Октябрьский, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."В результате удара беспилотника по частному дому пострадала женщина. С осколочными ранениями грудной клетки бригада скорой доставляет её в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. В доме выбиты окна и повреждена крыша", - сообщил Гладков в своем Telegram-канале.Он добавил, что от удара ещё одного беспилотника в частном доме выбиты окна, а также повреждены фасад и забор."Также осколками посечены припаркованные у домовладения два легковых автомобиля... Ещё в одном доме выбиты окна. Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах", - отметил губернатор.
белгородская область
октябрьский
белгород
2025
ru-RU
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039705007_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_896619890e68d5e9b0751cbedb8363a6.jpg
происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины, октябрьский, вячеслав гладков, белгород
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Октябрьский, Вячеслав Гладков, Белгород
