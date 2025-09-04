https://ria.ru/20250904/ataka-2039703454.html

В Белгородской области дрон ВСУ атаковал частный дом, пострадала женщина

В Белгородской области дрон ВСУ атаковал частный дом, пострадала женщина

В Белгородской области дрон ВСУ атаковал частный дом, пострадала женщина

Женщина получила осколочные ранения в результате атаки украинского БПЛА по частному дому в белгородском поселке Октябрьский, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 04.09.2025

КУРСК, 4 сен - РИА Новости. Женщина получила осколочные ранения в результате атаки украинского БПЛА по частному дому в белгородском поселке Октябрьский, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."В результате удара беспилотника по частному дому пострадала женщина. С осколочными ранениями грудной клетки бригада скорой доставляет её в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. В доме выбиты окна и повреждена крыша", - сообщил Гладков в своем Telegram-канале.Он добавил, что от удара ещё одного беспилотника в частном доме выбиты окна, а также повреждены фасад и забор."Также осколками посечены припаркованные у домовладения два легковых автомобиля... Ещё в одном доме выбиты окна. Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах", - отметил губернатор.

