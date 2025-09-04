Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области дрон ВСУ атаковал частный дом, пострадала женщина
Специальная военная операция на Украине
 
16:07 04.09.2025 (обновлено: 16:53 04.09.2025)
В Белгородской области дрон ВСУ атаковал частный дом, пострадала женщина
КУРСК, 4 сен - РИА Новости. Женщина получила осколочные ранения в результате атаки украинского БПЛА по частному дому в белгородском поселке Октябрьский, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.&quot;В результате удара беспилотника по частному дому пострадала женщина. С осколочными ранениями грудной клетки бригада скорой доставляет её в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. В доме выбиты окна и повреждена крыша&quot;, - сообщил Гладков в своем Telegram-канале.Он добавил, что от удара ещё одного беспилотника в частном доме выбиты окна, а также повреждены фасад и забор."Также осколками посечены припаркованные у домовладения два легковых автомобиля... Ещё в одном доме выбиты окна. Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах", - отметил губернатор.
происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины, октябрьский, вячеслав гладков, белгород
Последствия атаки со стороны ВСУ в поселке Октябрьский Белгородской области. 4 сентября 2025
Последствия атаки со стороны ВСУ в поселке Октябрьский Белгородской области. 4 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки со стороны ВСУ в поселке Октябрьский Белгородской области. 4 сентября 2025
КУРСК, 4 сен - РИА Новости. Женщина получила осколочные ранения в результате атаки украинского БПЛА по частному дому в белгородском поселке Октябрьский, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"В результате удара беспилотника по частному дому пострадала женщина. С осколочными ранениями грудной клетки бригада скорой доставляет её в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. В доме выбиты окна и повреждена крыша", - сообщил Гладков в своем Telegram-канале.

Он добавил, что от удара ещё одного беспилотника в частном доме выбиты окна, а также повреждены фасад и забор.
"Также осколками посечены припаркованные у домовладения два легковых автомобиля... Ещё в одном доме выбиты окна. Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах", - отметил губернатор.
