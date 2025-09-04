Анохин отметил положительные изменения в Велиже в Смоленской области

https://ria.ru/20250904/anokhin-2039783604.html
смоленская область
велиж
смоленская область
советский
василий анохин
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Благодаря благоустройству в городе Велиж в Смоленской области произошли положительные изменения, сообщил губернатор региона Василий Анохин. Он вместе с главой округа Галиной Валиковой проверил результаты модернизации ряда объектов. Муниципалитет во второй раз стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. По проекту "Велиж говорит: мозаика впечатлений" благоустроены центральные улицы: Советская и Володарского. На реализацию проекта направлено более 75 миллионов рублей. "Работы проходили с 2024 года — обновлены тротуары и пешеходные дорожки, уложена плитка, установлены скамейки и урны, появилось освещение. На обеих улицах проведено комплексное озеленение", — написал Анохин в своем официальном телеграм-канале. По улице Советской оборудованы детские и спортивные площадки. Здесь уложено безопасное резиновое покрытие, установлено современное игровое и спортивное оборудование. Для удобства жителей размещены лавочки, урны. Губернатор уточнил, что благоустроен спуск к Западной Двине. Здесь появился арт-склон с информационными стелами, рассказывающими об истории города. На улице Володарского создана смотровая площадка — балкон у воды с индивидуальной скамьей и аркой с подсветкой. "Дал поручения по дальнейшему благоустройству. Передадим заброшенные здания в муниципальную собственность, приведем в порядок их внешний вид. Три многоквартирных дома внесем в программу капитального ремонта", — указал Анохин. По его словам, в этом году проводится благоустройство территории Дома культуры в Велиже. Обновляют фасад самого здания и входную группу. Ранее здесь модернизировали веранду, установили столы для настольных игр, создали малые архитектурные формы. Обустроена танцевальная площадка с новым ограждением и декоративной подсветкой. В следующем году начнется ремонт внутри здания. "Важно создавать комфортную среду в наших муниципалитетах, чтобы людям было интересно жить и работать", — заключил глава области.
