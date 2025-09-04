https://ria.ru/20250904/anokhin-2039646443.html

Анохин: трехдневный семинар дорожников стартовал в Смоленской области

Анохин: трехдневный семинар дорожников стартовал в Смоленской области

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Трехдневный семинар участников Совета главных инженеров Федерального дорожного агентства стартовал в Смоленской области, сообщил губернатор региона Василий Анохин. По словам главы региона, более 100 представителей подрядных, научно-исследовательских организаций, эксперты детально обсуждают отраслевые вопросы – от проектирования до завершения строительно-монтажных работ. "Обмен опытом значим для региона. Смоленская область является ключевой транспортной артерией Союзного Государства Россия – Белоруссия, и развитие дорожной отрасли – один из приоритетов. Наша общая задача – создавать качественную, удобную и безопасную инфраструктуру", – написал Анохин в своем телеграм-канале. Губернатор напомнил, что в Смоленской области ремонтируют и строят дороги по национальному проекту "Инфраструктура для жизни". Так, в 2025 году в регионе обновят 100 километров региональных дорог и 70 километров федеральных трасс. Также продолжается строительство путепровода в Вязьме. Анохин заявил, что смоленским дорожникам есть чем гордиться. Он отметил, что компания "РБДС" за 28 лет капитально отремонтировала и реконструировала более 1,5 тысячи километров федеральных и 300 километров региональных дорог. "В прошлом году был построен уникальный учебно-тренировочный полигон, который планируем использовать для обучения студентов колледжей и техникумов", – заключил губернатор.

