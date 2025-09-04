Рейтинг@Mail.ru
Анохин: трехдневный семинар дорожников стартовал в Смоленской области - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
12:45 04.09.2025
https://ria.ru/20250904/anokhin-2039646443.html
Анохин: трехдневный семинар дорожников стартовал в Смоленской области
Анохин: трехдневный семинар дорожников стартовал в Смоленской области - РИА Новости, 04.09.2025
Анохин: трехдневный семинар дорожников стартовал в Смоленской области
Трехдневный семинар участников Совета главных инженеров Федерального дорожного агентства стартовал в Смоленской области, сообщил губернатор региона Василий... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T12:45:00+03:00
2025-09-04T12:45:00+03:00
смоленская область
смоленская область
василий анохин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982393252_0:134:3033:1840_1920x0_80_0_0_34219a0a4e9c3a2f6068d5a67550598b.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Трехдневный семинар участников Совета главных инженеров Федерального дорожного агентства стартовал в Смоленской области, сообщил губернатор региона Василий Анохин. По словам главы региона, более 100 представителей подрядных, научно-исследовательских организаций, эксперты детально обсуждают отраслевые вопросы – от проектирования до завершения строительно-монтажных работ. "Обмен опытом значим для региона. Смоленская область является ключевой транспортной артерией Союзного Государства Россия – Белоруссия, и развитие дорожной отрасли – один из приоритетов. Наша общая задача – создавать качественную, удобную и безопасную инфраструктуру", – написал Анохин в своем телеграм-канале. Губернатор напомнил, что в Смоленской области ремонтируют и строят дороги по национальному проекту "Инфраструктура для жизни". Так, в 2025 году в регионе обновят 100 километров региональных дорог и 70 километров федеральных трасс. Также продолжается строительство путепровода в Вязьме. Анохин заявил, что смоленским дорожникам есть чем гордиться. Он отметил, что компания "РБДС" за 28 лет капитально отремонтировала и реконструировала более 1,5 тысячи километров федеральных и 300 километров региональных дорог. "В прошлом году был построен уникальный учебно-тренировочный полигон, который планируем использовать для обучения студентов колледжей и техникумов", – заключил губернатор.
https://ria.ru/20250903/skver-2039512127.html
https://ria.ru/20250903/otchizna-2039501454.html
смоленская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982393252_55:0:2786:2048_1920x0_80_0_0_7a07022bdce06ebccc064b7681d593c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
смоленская область, василий анохин, россия
Смоленская область, Смоленская область, Василий Анохин, Россия
Анохин: трехдневный семинар дорожников стартовал в Смоленской области

Анохин: семинар участников Совета главных инженеров проходит на Смоленщине

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в медиабанк
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Трехдневный семинар участников Совета главных инженеров Федерального дорожного агентства стартовал в Смоленской области, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
По словам главы региона, более 100 представителей подрядных, научно-исследовательских организаций, эксперты детально обсуждают отраслевые вопросы – от проектирования до завершения строительно-монтажных работ.
Виды города Смоленска - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Сквер Памяти Героев СВО открыли в Смоленске
3 сентября, 21:52
"Обмен опытом значим для региона. Смоленская область является ключевой транспортной артерией Союзного Государства Россия – Белоруссия, и развитие дорожной отрасли – один из приоритетов. Наша общая задача – создавать качественную, удобную и безопасную инфраструктуру", – написал Анохин в своем телеграм-канале.
Губернатор напомнил, что в Смоленской области ремонтируют и строят дороги по национальному проекту "Инфраструктура для жизни". Так, в 2025 году в регионе обновят 100 километров региональных дорог и 70 километров федеральных трасс. Также продолжается строительство путепровода в Вязьме.
Анохин заявил, что смоленским дорожникам есть чем гордиться. Он отметил, что компания "РБДС" за 28 лет капитально отремонтировала и реконструировала более 1,5 тысячи километров федеральных и 300 километров региональных дорог.
"В прошлом году был построен уникальный учебно-тренировочный полигон, который планируем использовать для обучения студентов колледжей и техникумов", – заключил губернатор.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Начало акции "Беречь Отчизну — долг, честь" отметили в Смоленске
3 сентября, 20:06
 
Смоленская областьСмоленская областьВасилий АнохинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала