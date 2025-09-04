Рейтинг@Mail.ru
"Осталось несколько недель": в Европе приготовились к худшему - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 04.09.2025 (обновлено: 08:07 04.09.2025)
https://ria.ru/20250904/alyuminiy--2039490853.html
"Осталось несколько недель": в Европе приготовились к худшему
"Осталось несколько недель": в Европе приготовились к худшему - РИА Новости, 04.09.2025
"Осталось несколько недель": в Европе приготовились к худшему
Пошлины США на сталь и алюминий ударили по европейской промышленности. Переработчики лома уже начали консервировать заводы, а чиновники ЕС — экстренно готовить... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T08:00:00+03:00
2025-09-04T08:07:00+03:00
сша
европа
брюссель
евросоюз
еврокомиссия
алюминий
энергетический кризис
торговые пошлины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/10/2029397679_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_3ad95e6d9ddd3d2df436a96dc3cdd4f9.jpg
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости, Наталья Дембинская. Пошлины США на сталь и алюминий ударили по европейской промышленности. Переработчики лома уже начали консервировать заводы, а чиновники ЕС — экстренно готовить план по спасению. Однако экономисты указывают: действия Вашингтона лишь обострили куда более фундаментальную проблему.Съедают ломНа внутриевропейском рынке — дефицит сырья, ведь лом, в отличие от готовой продукции, идет за океан без сборов. В итоге компании повсеместно останавливают переработку и переплавку.В Aссоциации европейской алюминиевой промышленности (European Aluminium) потребовали от Брюсселя срочно что-то решать: ситуация близка к критической."Заводы сокращают мощности, и для наших переработчиков речь идет уже не о снижении прибыли, а просто о выживании", — предупредил глава ассоциации Пол Восс.По его словам, осталось "лишь несколько недель, чтобы исправить положение".Экстренные мерыКак утверждает Financial Times, в ЕС продумывают меры по спасению отрасли. В частности, Еврокомиссия рассматривает вариант введения налога на весь экспорт металлолома.По мнению наблюдателей, это теоретически способно поддержать металлургию. Однако реализовать идею довольно сложно, под вопросом и ее эффективность.&quot;Формально всегда можно превратить металлолом в металлопрокат и таким образом избежать налогов&quot;, — поясняет доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета при правительстве России Михаил Хачатурян.Перерабатывающим заводам теперь куда проще переехать в США, добавляет он. Чего, собственно, и добивается Вашингтон."ЕС вывозит 1,2-1,3 миллиона тонн алюминиевого лома в год. Экспортные сборы приведут к просадке сбора лома. Соответственно, снизятся инвестиции в его сортировку и демонтаж. Результат — сокращение сырьевой базы самой Европы", — подчеркивает Борис Богоутдинов, управляющий партнер консалтинговой компании "2Б Диалог".Высокая конкуренцияПомочь могли бы субсидии на электричество для энергоемких производств и налоговые льготы, отмечает финансист Алексей Пономарев. Правда, в таком случае выживут лишь крупные отраслевики.А переориентироваться с американского рынка на другие европейским металлургам сложно. Рассматривают Восточную Азию, Африку, Южную Америку. Но там — конкуренция с Россией, КНР, США, Бразилией и Аргентиной.&quot;Китайские производители получают масштабную государственную поддержку, американские — доступ к дешевой энергии и сырью. Европейская промышленность вынуждена работать в условиях высоких ценовых стандартов на сырье при ограниченной помощи властей&quot;, — указывает профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финуниверситета Надежда Капустина.Вспомнить о главномДля реанимации отрасли требуется сократить производственные издержки, прежде всего энергетические. Нужен дешевый газ, но Европа сама отказалась от российских поставок. Два года назад это вызвало кризис: почти половина алюминиевых заводов остановилась.&quot;Этот сектор экономики Германии на грани исчезновения&quot;, — предупреждал еще тогда президент Aluminium Deutschland (AD) Роб ван Гильс.С тех пор ситуация только ухудшилась. А пошлины Вашингтона способны окончательно добить отрасль.В конечном итоге, констатируют эксперты, спасет европейских производителей лишь возврат к разумной политике. Иначе перспективы многих сегментов экономики, включая металлургию, печальны. Но Брюссель, продвигающий проект полного отказа от российских нефти и газа, не хочет решать проблему по-настоящему.
https://ria.ru/20250819/ssha-2036392051.html
https://ria.ru/20250827/es-2037873364.html
https://ria.ru/20250806/indiya-2033792045.html
сша
европа
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/10/2029397679_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_6bb989a390164c4b5287e7fbad6f6c5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, европа, брюссель, евросоюз, еврокомиссия, алюминий, энергетический кризис , торговые пошлины
США, Европа, Брюссель, Евросоюз, Еврокомиссия, алюминий, Энергетический кризис , торговые пошлины
"Осталось несколько недель": в Европе приготовились к худшему

Финансист Капустина: металлургия ЕС перестала быть конкурентоспособной

© Getty Images / NurPhoto/Beata ZawrzelГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© Getty Images / NurPhoto/Beata Zawrzel
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости, Наталья Дембинская. Пошлины США на сталь и алюминий ударили по европейской промышленности. Переработчики лома уже начали консервировать заводы, а чиновники ЕС — экстренно готовить план по спасению. Однако экономисты указывают: действия Вашингтона лишь обострили куда более фундаментальную проблему.

Съедают лом

На внутриевропейском рынке — дефицит сырья, ведь лом, в отличие от готовой продукции, идет за океан без сборов. В итоге компании повсеместно останавливают переработку и переплавку.
В Aссоциации европейской алюминиевой промышленности (European Aluminium) потребовали от Брюсселя срочно что-то решать: ситуация близка к критической.
"Заводы сокращают мощности, и для наших переработчиков речь идет уже не о снижении прибыли, а просто о выживании", — предупредил глава ассоциации Пол Восс.
По его словам, осталось "лишь несколько недель, чтобы исправить положение".
Флаг США - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
США расширили импортные пошлины на товары из стали и алюминия
19 августа, 20:55

Экстренные меры

Как утверждает Financial Times, в ЕС продумывают меры по спасению отрасли. В частности, Еврокомиссия рассматривает вариант введения налога на весь экспорт металлолома.
По мнению наблюдателей, это теоретически способно поддержать металлургию. Однако реализовать идею довольно сложно, под вопросом и ее эффективность.
«

"Формально всегда можно превратить металлолом в металлопрокат и таким образом избежать налогов", — поясняет доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета при правительстве России Михаил Хачатурян.

Перерабатывающим заводам теперь куда проще переехать в США, добавляет он. Чего, собственно, и добивается Вашингтон.
"ЕС вывозит 1,2-1,3 миллиона тонн алюминиевого лома в год. Экспортные сборы приведут к просадке сбора лома. Соответственно, снизятся инвестиции в его сортировку и демонтаж. Результат — сокращение сырьевой базы самой Европы", — подчеркивает Борис Богоутдинов, управляющий партнер консалтинговой компании "2Б Диалог".
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
ЕС готовит экстренные меры поддержки производства алюминия, пишет FT
27 августа, 14:09

Высокая конкуренция

Помочь могли бы субсидии на электричество для энергоемких производств и налоговые льготы, отмечает финансист Алексей Пономарев. Правда, в таком случае выживут лишь крупные отраслевики.
А переориентироваться с американского рынка на другие европейским металлургам сложно. Рассматривают Восточную Азию, Африку, Южную Америку. Но там — конкуренция с Россией, КНР, США, Бразилией и Аргентиной.
«

"Китайские производители получают масштабную государственную поддержку, американские — доступ к дешевой энергии и сырью. Европейская промышленность вынуждена работать в условиях высоких ценовых стандартов на сырье при ограниченной помощи властей", — указывает профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финуниверситета Надежда Капустина.

Государственные флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Индия и Россия расширили сотрудничество в области производства алюминия
6 августа, 18:40

Вспомнить о главном

Для реанимации отрасли требуется сократить производственные издержки, прежде всего энергетические. Нужен дешевый газ, но Европа сама отказалась от российских поставок. Два года назад это вызвало кризис: почти половина алюминиевых заводов остановилась.
«

"Этот сектор экономики Германии на грани исчезновения", — предупреждал еще тогда президент Aluminium Deutschland (AD) Роб ван Гильс.

С тех пор ситуация только ухудшилась. А пошлины Вашингтона способны окончательно добить отрасль.
В конечном итоге, констатируют эксперты, спасет европейских производителей лишь возврат к разумной политике. Иначе перспективы многих сегментов экономики, включая металлургию, печальны. Но Брюссель, продвигающий проект полного отказа от российских нефти и газа, не хочет решать проблему по-настоящему.
 
СШАЕвропаБрюссельЕвросоюзЕврокомиссияалюминийЭнергетический кризисторговые пошлины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала