"Осталось несколько недель": в Европе приготовились к худшему

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости, Наталья Дембинская. Пошлины США на сталь и алюминий ударили по европейской промышленности. Переработчики лома уже начали консервировать заводы, а чиновники ЕС — экстренно готовить план по спасению. Однако экономисты указывают: действия Вашингтона лишь обострили куда более фундаментальную проблему.Съедают ломНа внутриевропейском рынке — дефицит сырья, ведь лом, в отличие от готовой продукции, идет за океан без сборов. В итоге компании повсеместно останавливают переработку и переплавку.В Aссоциации европейской алюминиевой промышленности (European Aluminium) потребовали от Брюсселя срочно что-то решать: ситуация близка к критической."Заводы сокращают мощности, и для наших переработчиков речь идет уже не о снижении прибыли, а просто о выживании", — предупредил глава ассоциации Пол Восс.По его словам, осталось "лишь несколько недель, чтобы исправить положение".Экстренные мерыКак утверждает Financial Times, в ЕС продумывают меры по спасению отрасли. В частности, Еврокомиссия рассматривает вариант введения налога на весь экспорт металлолома.По мнению наблюдателей, это теоретически способно поддержать металлургию. Однако реализовать идею довольно сложно, под вопросом и ее эффективность."Формально всегда можно превратить металлолом в металлопрокат и таким образом избежать налогов", — поясняет доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета при правительстве России Михаил Хачатурян.Перерабатывающим заводам теперь куда проще переехать в США, добавляет он. Чего, собственно, и добивается Вашингтон."ЕС вывозит 1,2-1,3 миллиона тонн алюминиевого лома в год. Экспортные сборы приведут к просадке сбора лома. Соответственно, снизятся инвестиции в его сортировку и демонтаж. Результат — сокращение сырьевой базы самой Европы", — подчеркивает Борис Богоутдинов, управляющий партнер консалтинговой компании "2Б Диалог".Высокая конкуренцияПомочь могли бы субсидии на электричество для энергоемких производств и налоговые льготы, отмечает финансист Алексей Пономарев. Правда, в таком случае выживут лишь крупные отраслевики.А переориентироваться с американского рынка на другие европейским металлургам сложно. Рассматривают Восточную Азию, Африку, Южную Америку. Но там — конкуренция с Россией, КНР, США, Бразилией и Аргентиной."Китайские производители получают масштабную государственную поддержку, американские — доступ к дешевой энергии и сырью. Европейская промышленность вынуждена работать в условиях высоких ценовых стандартов на сырье при ограниченной помощи властей", — указывает профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финуниверситета Надежда Капустина.Вспомнить о главномДля реанимации отрасли требуется сократить производственные издержки, прежде всего энергетические. Нужен дешевый газ, но Европа сама отказалась от российских поставок. Два года назад это вызвало кризис: почти половина алюминиевых заводов остановилась."Этот сектор экономики Германии на грани исчезновения", — предупреждал еще тогда президент Aluminium Deutschland (AD) Роб ван Гильс.С тех пор ситуация только ухудшилась. А пошлины Вашингтона способны окончательно добить отрасль.В конечном итоге, констатируют эксперты, спасет европейских производителей лишь возврат к разумной политике. Иначе перспективы многих сегментов экономики, включая металлургию, печальны. Но Брюссель, продвигающий проект полного отказа от российских нефти и газа, не хочет решать проблему по-настоящему.

