Павел Маринычев: спрос на бриллианты в мире будет только расти

Мировая алмазная отрасль в настоящее время испытывает серьезный кризис из-за снижения цен на сырье. На этом фоне мировые алмазодобытчики даже были вынуждены сократить объемы добычи. Как российский алмазодобывающий гигант "Алроса" преодолевает упадок в отрасли, о планах по развитию активов в России и в мире, популярны ли бриллианты у молодежи и сколько стоит один карат "лучших друзей девушек", в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума рассказал генеральный директор компании Павел Маринычев. Беседовала Екатерина Гнутова.ВЭФ-2025 проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.– Видите ли вы уже признаки восстановления цен на алмазы на мировом рынке, который находится в напряженном состоянии?– C начала года на алмазно-бриллиантовом рынке наблюдаются признаки положительного разворота. Индексы цен на бриллианты демонстрируют значительно большую устойчивость после цикла снижения, который наблюдался на протяжении предыдущих двух с половиной лет. Розничный спрос на ключевом рынке бриллиантов, в США, на протяжении многих месяцев остается стабильным, а общий рынок ювелирных украшений с бриллиантами в 2021-2024 годы был значительно выше доковидных рекордных уровней: 82-84 миллиарда долларов против 76-78 миллиардов долларов в 2018-2019 годы.Небольшой спад в силу сезонности произошел в июле, однако лето – не лучшее время для оценки динамики рынка: как правило, торговая активность в это время снижается, а огранщики накапливают запасы перед важным сезоном высокой загрузки индийской огранки, связанном с подготовкой к празднованию Дивали в Индии и рождественским продажам на западных рынках. В нынешнем году к этому добавилась еще неопределенность в отношении тарифов в США.Мы высоко оцениваем среднесрочные перспективы восстановления рынка. Этому будут способствовать как нормализация запасов по всей цепочке алмазно-бриллиантовой торговли, так и снижение предложения алмазного сырья, которое наблюдается сейчас и, судя по всему, будет носить долгосрочный характер.Действующие месторождения постепенно истощаются, а ряд компаний, включая "Алросу", объявил о планах по снижению производства. Не исключено, что в 2025 году глобальная добыча алмазов может составить 95-105 миллионов карат. Для сравнения: до пандемии она достигала 130-150 миллионов карат в год. На фоне стабильно высокого спроса на бриллиантовые украшения баланс спроса и предложения будет сдвигаться в сторону дефицита. По мнению ряда аналитиков, в ближайшие два года цены на них могут вырасти на 50% относительно текущих уровней.– Не корректируются ли планы компании по добыче алмазов в 2025 году? Какой объем добычи ожидается в 2026 году?– По итогам первых шести месяцев 2025 года группа "Алроса" выполнила производственный план по добыче алмазов: фактический показатель составил 103% от запланированных объемов. Мы ожидаем, что целевые показатели в 2025 году будут достигнуты. Параллельно ведется работа над производственными планами и задачами на 2026 год – они находятся на стадии оценки и уточнения.– Сколько сейчас в среднем стоит один карат в мире? Какая стоимость за один карат наиболее комфортна для компании, чтобы не испытывать финансовых трудностей?– Согласно данным по индийскому рынку, в июне 2025 года средняя импортная цена на алмазы выросла на 2% месяц к месяцу, достигнув 133 долларов за карат. Рост фиксируется третий месяц подряд.Для "Алросы" текущий уровень цен остается комфортным и обеспечивает положительные финансовые результаты. У нас хороший запас прочности и устойчивости, по сути, мы – единственная сегодня прибыльная алмазодобывающая компания в мире. Мы гибко реагируем на рыночную конъюнктуру, контролируем расходы и постоянно занимаемся повышением производственной эффективности. Поэтому и нынешний кризис компания обязательно преодолеет.При этом мы полагаем, что как минимум в среднесрочной и долгосрочной перспективах цены на алмазно-бриллиантовую продукцию природного происхождения будут расти.– Как продвигается разработка Дегдеканского золоторудного месторождения в Магаданской области, приобретенного в прошлом году?– Для "Алросы" запуск Дегдекана – первый проект подобного масштаба в истории компании и стратегически значимый шаг. Ключевые этапы уже пройдены. В декабре 2024 года компания заключила договор на генпроектирование, включающий буровые, научно-исследовательские работы, разработку стратегии развития актива, ТЭО кондиций и проект отработки. К августу 2025-го объем бурения достиг почти 15 тысяч погонных метров, а в аккредитованных лабораториях продолжается верификация и оптимизация показателей обогащения.Летом 2025 года "Алроса" заключила контракт на первый этап инженерных изысканий, включающий археологические, геодезические и гидрометеорологические исследования. В июле на месторождении появился керносклад и приобретен мобильный вахтовый поселок на 40 человек.Строительство золотоизвлекательной фабрики и постоянного вахтового поселка запланировано на 2027–2029 годы. Запуск добычи руды и золотоизвлекательной фабрики намечен на 2029-2030 годы. Проектная мощность планируется на уровне 3,3 тонны в год, срок эксплуатации месторождения рассчитан до 2042-го. По плану, проект создаст до 1000 рабочих мест.Основу кадрового состава составят специалисты "Алмазов Анабара", которые уже проходят обучение. В случае необходимости "Алроса" намерена привлекать узких специалистов на рынке, прежде всего в Магаданской области и в Якутии, где золотодобыча традиционно сильна.– Собирается ли "Алроса" расширять свои "золотые" активы? Есть ли планы приобретения других золоторудных месторождений в Якутии или других регионах страны?– Мы системно развиваем направление добычи золота с 2020 года, ведя поиски, разведку и добычу в Якутии. Новый импульс стратегия получила в 2024 году, после приобретения месторождения Дегдекан в Магаданской области и открытия рудно-россыпного узла в пределах Анабарского массива. Эти шаги позволили конкретизировать цели и задачи программы развития компании в золотодобыче.Сегодня "Алроса" работает не только на россыпных и рудных месторождениях в Якутии, но и в соседних золотоносных регионах. Геологоразведка ведется в Забайкальском крае и на Таймыре (север Красноярского края). Дополнительно компания изучает перспективные объекты для приобретения или совместной разработки в Чукотском автономном округе и Иркутской области.– Можно ли предположить, что в будущем компания может сместить акцент с добычи алмазов на производство золота?– "Алроса" есть и останется алмазодобывающей компанией. Наша стратегия никак не меняется, как и раньше, мы продолжим развивать прежде всего алмазную геологоразведку и добычу алмазов. Это наша основная экспертиза.Вместе с тем, мы рассматриваем возможность участия в проектах, где можем использовать свои компетенции в части горной добычи. Например, если говорить о Дегдеканском месторождении, то это интересный проект для "Алмазов Анабара": предприятие уже несколько лет занимается попутной добычей золота и сможет использовать накопленный опыт. Проект также видится перспективным с точки зрения инвестиционной привлекательности, учитывая близость к месторождению транспортной и энергетической инфраструктуры.– Кто основной покупатель продукции компании? Согласны ли вы с мнением отраслевых экспертов, что молодое поколение не покупает природные алмазы?– В общем рынке ювелирных изделий (около 370 миллиардов долларов) бриллиантовые украшения составляют 80-84 миллиарда долларов. Основные их покупатели – потребители люкса, а это один из самых быстрорастущих сегментов мировой экономики, который удваивается каждые десять лет. Его главным драйвером является рост состоятельных людей, особенно в развивающихся странах.Количество людей с активами более одного миллиона долларов США к 2028 году, по прогнозам, превысит в мире 60 миллионов человек. Это вчетверо больше, чем было в 2000 году. В результате к 2030 году годовой объем рынка роскоши достигнет уже двух триллионов долларов. Доля ювелирных украшений в этом сегменте с 2000-х годов увеличилась вдвое.Вопреки расхожему мнению, миллениалы и так называемое поколение Z с удовольствием покупают ювелирные украшения, через пять лет на них будет приходиться около 80% всех покупок.– Недавно была завершена продажа доли "Алросы" в ангольском алмазном проекте "Катока". Какие у компании дальнейшие планы по работе в африканских странах?– Выход из ангольских активов позволит нам в полной мере сконцентрироваться на проектах в другой африканской стране – Зимбабве. Сегодня мы имеем 40 специальных разрешений и эксклюзивных лицензий на перспективные участки недр и ведем работы по поиску экономически рентабельных месторождений алмазов и других полезных ископаемых. Геологоразведочные работы здесь продолжаются, рассчитываем, что ее результаты будут хорошими и позволят принять решение о дальнейших инвестициях.Кроме того, мы давно сотрудничаем с Центральноафриканской республикой, с Мозамбиком, Намибией, ЮАР. Обмениваемся опытом, технологиями, помогаем выстроить эффективную систему контроля за оборотом алмазов.– Как продвигаются горно-капитальные работы на кимберлитовой трубке "Майская"?– На трубке "Майская" горно-капитальные работы выполнены в полном объеме в соответствии с проектными решениями. Проведено крупнообъемное опробование по обогащению руды. Качественные показатели по алмазам соответствуют плановым характеристикам.– На каком этапе сейчас реализация проекта "Мир Глубокий"?– В 2025 году компания должна завершить весь комплекс проектных работ и пройти государственную экспертизу.На текущем этапе проведены масштабные подготовительные мероприятия: подготовка территории скипового и клетевого стволов с устройством подпорной стенки и буровых площадок, монтаж электроподстанций и временного освещения, перенос распределительного газопровода, установка ограждения. Кроме того, выполнены подготовительные буровые работы, направляющие скважины пройдены в интервалах 0-50 метров на обеих площадках.

