На востоке Афганистана произошло землетрясение магнитудой 4,7
Последствия землетрясения в афганской провинции Кунар
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Еще одно землетрясение произошло в четверг в окрестностях города Джелалабад на востоке Афганистана спустя четыре дня после предыдущего землетрясения, которое повлекло многочисленные жертвы и разрушения, сообщают афганские СМИ.
"По данным Геологической службы США, 4 сентября в 9:40 по местному времени восточные районы Афганистана вновь сотрясло землетрясение магнитудой 4,7... На данный момент официальных данных о жертвах или разрушениях не поступало, местные власти продолжают оценивать последствия в прилегающих районах", - сообщает афганский портал Khaama press.
Отмечается, что эпицентр находился недалеко от Джелалабада, административного центра восточной провинции Нангархар, а очаг землетрясения залегал на глубине 13 километров.
Это произошло всего через несколько дней после серии смертоносных землетрясений, которые опустошили провинцию Кунар, унеся жизни более 1400 человек и оставив тысячи ранеными и без крова. По данным афганских СМИ, в Кунаре продолжаются спасательные работы, из-под завалов до сих пор извлекают тела, а гуманитарные организации сталкиваются с трудностями в доставке помощи в отдаленные горные районы, отрезанные от внешнего мира оползнями. Повторяющиеся толчки усилили страх среди выживших, многие из которых нашли временное убежище под открытым небом в импровизированных лагерях, ожидая экстренной помощи.
