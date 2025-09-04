Рейтинг@Mail.ru
На востоке Афганистана произошло землетрясение - РИА Новости, 04.09.2025
10:07 04.09.2025
https://ria.ru/20250904/afganistan-2039595874.html
На востоке Афганистана произошло землетрясение
На востоке Афганистана произошло землетрясение - РИА Новости, 04.09.2025
На востоке Афганистана произошло землетрясение
Еще одно землетрясение произошло в четверг в окрестностях города Джелалабад на востоке Афганистана спустя четыре дня после предыдущего землетрясения, которое... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T10:07:00+03:00
2025-09-04T10:07:00+03:00
в мире
джелалабад
афганистан
сша
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Еще одно землетрясение произошло в четверг в окрестностях города Джелалабад на востоке Афганистана спустя четыре дня после предыдущего землетрясения, которое повлекло многочисленные жертвы и разрушения, сообщают афганские СМИ. "По данным Геологической службы США, 4 сентября в 9:40 по местному времени восточные районы Афганистана вновь сотрясло землетрясение магнитудой 4,7... На данный момент официальных данных о жертвах или разрушениях не поступало, местные власти продолжают оценивать последствия в прилегающих районах", - сообщает афганский портал Khaama press. Отмечается, что эпицентр находился недалеко от Джелалабада, административного центра восточной провинции Нангархар, а очаг землетрясения залегал на глубине 13 километров. Это произошло всего через несколько дней после серии смертоносных землетрясений, которые опустошили провинцию Кунар, унеся жизни более 1400 человек и оставив тысячи ранеными и без крова. По данным афганских СМИ, в Кунаре продолжаются спасательные работы, из-под завалов до сих пор извлекают тела, а гуманитарные организации сталкиваются с трудностями в доставке помощи в отдаленные горные районы, отрезанные от внешнего мира оползнями. Повторяющиеся толчки усилили страх среди выживших, многие из которых нашли временное убежище под открытым небом в импровизированных лагерях, ожидая экстренной помощи.
джелалабад
афганистан
сша
в мире, джелалабад, афганистан, сша
В мире, Джелалабад, Афганистан, США
На востоке Афганистана произошло землетрясение

На востоке Афганистана произошло землетрясение магнитудой 4,7

© Getty Images / Anadolu/StringerПоследствия землетрясения в афганской провинции Кунар
Последствия землетрясения в афганской провинции Кунар - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© Getty Images / Anadolu/Stringer
Последствия землетрясения в афганской провинции Кунар
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Еще одно землетрясение произошло в четверг в окрестностях города Джелалабад на востоке Афганистана спустя четыре дня после предыдущего землетрясения, которое повлекло многочисленные жертвы и разрушения, сообщают афганские СМИ.
"По данным Геологической службы США, 4 сентября в 9:40 по местному времени восточные районы Афганистана вновь сотрясло землетрясение магнитудой 4,7... На данный момент официальных данных о жертвах или разрушениях не поступало, местные власти продолжают оценивать последствия в прилегающих районах", - сообщает афганский портал Khaama press.
Отмечается, что эпицентр находился недалеко от Джелалабада, административного центра восточной провинции Нангархар, а очаг землетрясения залегал на глубине 13 километров.
Это произошло всего через несколько дней после серии смертоносных землетрясений, которые опустошили провинцию Кунар, унеся жизни более 1400 человек и оставив тысячи ранеными и без крова. По данным афганских СМИ, в Кунаре продолжаются спасательные работы, из-под завалов до сих пор извлекают тела, а гуманитарные организации сталкиваются с трудностями в доставке помощи в отдаленные горные районы, отрезанные от внешнего мира оползнями. Повторяющиеся толчки усилили страх среди выживших, многие из которых нашли временное убежище под открытым небом в импровизированных лагерях, ожидая экстренной помощи.
Последствия землетрясения в афганской провинции Кунар - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Афганистан обратился к России за помощью после землетрясения
1 сентября, 17:17
 
В миреДжелалабадАфганистанСША
 
 
