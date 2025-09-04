"Аэрохимфлот" получит 50 новых легкомоторных самолетов "Байкал"

https://ria.ru/20250904/aerohimflot-2039542455.html

владивосток

краснодарский край

гтлк

дальневосточный федеральный университет

ан-2

ан-3

вэф-2025

восточный экономический форум (вэф)

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) заключила договоры поставки и лизинга на 50 новых легкомоторных самолетов "Байкал" для альянса независимых эксплуатантов "Аэрохимфлот", сообщает ГТЛК. Соответствующие документы подписаны в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке. "Поставщиком воздушных судов выступит Уральский завод гражданской авиации (УЗГА). Все самолеты будут переданы в лизинг на льготных условиях авиакомпаниям, входящим в состав альянса независимых эксплуатантов "Аэрохимфлот" в 2027-2031 годах", - говорится в сообщении. Уточняется, что для финансирования сделки планируется привлечь средства Фонда национального благосостояния. ЛМС-901 "Байкал" – девятиместный турбовинтовой легкий многоцелевой самолет для местных воздушных линий. Может эксплуатироваться на грунтовых взлетно-посадочных полосах. "Байкалы" разрабатывают на замену устаревших самолетов Ан-2 и Ан-3. По данным ГТЛК, самолеты "Байкал", в частности, планируется использовать для выполнения лесоавиационных, авиационно-химических и транспортно-связных работ, аэрофотосъемки в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, а также в Краснодарском крае. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

владивосток

краснодарский край

