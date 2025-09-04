https://ria.ru/20250904/advokaty-2039728074.html

Власти Армении сменили американских адвокатов в арбитраже по "Электросетям"

2025-09-04T17:26:00+03:00

ЕРЕВАН, 4 сен – РИА Новости. Правительство Армении на заседании в четверг сменило американских адвокатов, которые будут представлять интересы властей страны в международном арбитражном разбирательстве по жалобе принадлежащей предпринимателю Самвелу Карапетяну компании "Электрические сети Армении". Двадцать первого августа правительство республики одобрило подписание контракта с американской адвокатской компанией Arnold & Porter на 3,25 миллиона долларов для защиты интересов властей в арбитражном суде по делу ЗАО "Электросети Армении". "Необходимость принятия (4 сентября - ред.) правительственного решения обусловлена новыми обстоятельствами, которые в контексте выявленного конфликта интересов представляют собой препятствие для сотрудничества с компанией Arnold & Porter в рамках данного арбитражного дела", - говорится в постановлении, проект которого представил руководитель аппарата премьер Армении Араик Арутюнян. Отмечается, что решение исходит из необходимости обеспечения защиты интересов Армении "как с точки зрения государственной безопасности, так и других международных правовых процессов с участием Армении". Согласно правительственному решению, интересы властей страны в арбитражном процессе будет представлять другая американская адвокатская компания - Foley Hoag. "Выбор компании Foley Hoag LLP, предоставляющей юридические консультации и адвокатские услуги, обусловлен рядом обстоятельств, в том числе тем, что представленное компанией предложение качественно не уступает предложению Arnold & Porter. Компания вовлечена в ряд других международных правовых процессов по защите интересов Армении и является надежным партнером", - говорится в постановлении. Двадцать третьего июля совет по защите прав бизнесмена Самвела Карапетяна сообщил, что он и его семья выиграли арбитражное дело против правительства Армении. Рассмотрение арбитражного дела семья Карапетяна инициировала в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма. Двадцать второго июля чрезвычайный арбитраж обязал Армению воздержаться от применения положений, установленных недавно принятыми поправками в законы "Об энергетике" и "О комиссии по урегулированию общественных услуг" в отношении ЗАО "Электрические сети Армении", а также от дальнейших шагов по конфискации ЗАО. В сообщении отмечалось, что решение чрезвычайного арбитража подлежит обязательному исполнению правительством Армении. Одиннадцатого августа Самвел Карапетян и его семья официально инициировали международное арбитражное разбирательство против Республики Армения для привлечения ее к ответственности по делу об экспроприацию ЗАО "Электрические сети Армении". Семья Карапетяна требует, чтобы арбитражный суд обязал Республику Армения возместить как уже понесенный, так и ожидаемый ущерб. Согласно предварительной оценке, размер ущерба составляет 500 миллионов долларов и подлежит окончательной оценке арбитражным судом. В начале августа чрезвычайный международный арбитраж подтвердил, что его решение, обязывающее армянское правительство воздержаться от конфискации компании "Электросети Армения", подлежит немедленному исполнению. После публикации решения арбитража представители госорганов Армении выступили с рядом заявлений, утверждая, что правительство может не выполнять решение чрезвычайного арбитража, которое для исполнения должно быть признано судами страны. Кроме того, власти продолжили действия, направленные на конфискацию электросетей, в частности, временный управляющий компанией уволил ключевых сотрудников и директоров филиалов. Владельцу компании "Ташир Групп" Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.* запрещена в РФ как экстремистская

