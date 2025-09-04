https://ria.ru/20250904/a7-2039699778.html

Финансово-расчетный центр А7 открыли во Владивостоке

Финансово-расчетный центр А7 открыли во Владивостоке

вэф-2025

владивосток

приморский край

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. В четверг дан старт работе Дальневосточного международного финансово-расчетного центра для сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) от ПСБ, сообщает пресс-служба А7. Центр открыт на базе офиса российской специализированной финтех-компании А7, созданной банком ПСБ, и будет способствовать развитию внешнеэкономических связей России с соседними государствами. Президент России Владимир Путин по видеоконференцсвязи принял участие в запуске объекта. В церемонии открытия приняли участие председатель ПСБ Петр Фрадков, вице-премьер правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО, председатель Организационного комитета ВЭФ Юрий Трутнев, глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков, генеральный директор компании А7 Илан Шор и председатель госкорпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. Новый офис станет опорным центром компетенций в сфере высокотехнологичных трансграничных расчетов, устойчивых к западным санкциям, и призван усилить взаимодействие с азиатскими странами, в которых сосредоточено до 80% внешнеторговых операций российского бизнеса. "В условиях меняющейся мировой экономической ситуации и возрастающих требований к безопасности и стабильности международных расчетов, банк ПСБ с помощью созданной компании А7 реализует уникальную систему высокотехнологичных трансграничных платежей. Мы отмечаем высокую потребность в надежных расчетах не только со стороны российского бизнеса, но и спрос со стороны зарубежных компаний, заинтересованных в построении и поддержании устойчивых торговых и финансовых связей с контрагентами", - отметил Фрадков, его слова привели в пресс-службе. Он напомнил, что офисы А7 откроются в двух африканских странах. "Создание Дальневосточного международного финансово-расчетного центра в транспортно-логистическом хабе восточной части нашей страны отвечает потребностям игроков товароемкого рынка Азиатско-Тихоокеанского региона в инновационных платежных технологиях и высокой внешнеэкономической экспертизе и призван усилить финансовый суверенитет России за счет создания системы эффективных расчетов между странами", - подчеркнул Фрадков. А7 запустила новый центр при финансовой поддержке ПСБ и ВЭБ.РФ. Локализация центра во Владивостоке позволит компании в полной мере реализовать конкурентные преимущества региона при работе с партнерами из стран АТР. В их числе — непосредственная близость к азиатским государствам и единый часовой пояс. "Наш центр создает передовую финансовую экосистему на Дальнем Востоке, доступную бизнесу независимо от масштаба и сферы деятельности. Мы реализуем инновационные платежные технологии, позволяющие быстро и безопасно проводить международные транзакции. Компания стремительно развивается и только за первый год работы объем платежей, проведенных через нашу инфраструктуру, составил более 7 триллионов рублей. Ежедневно мы осуществляем более 1 500 транзакций. А за 2025 год объем новых налоговых отчислений в бюджет РФ составит более 20 миллиардов рублей", - отметил Шор. В пресс-службе добавили, что Владивосток не только выгодно расположен географически, но и становится центром притяжения для инновационных технологий и передовых финансовых решений. Развитие здесь высокотехнологичной инфраструктуры способствует формированию благоприятной среды для внедрения современных платежных систем и цифровых решений, что открывает новые возможности для бизнеса и укрепляет позиции региона на Дальнем Востоке. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

