В Госдуме призвали Зеленского приехать в Россию на предложенных условиях
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский должен сам проявлять инициативу и приехать в Россию на предложенных ему условиях, если он хочет закончить конфликт, иначе этого от него должны будут добиваться США, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина").
В среду президент РФ Владимир Путин сказал журналистам в ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай, что если Зеленский готов к встрече, пусть приезжает в Москву.
"Если он и в самом деле намерен закончить войну, чтобы сохранить свое население – то должен сам проявлять инициативу и приезжать в Россию на тех условиях, что будут ему предложены. Не хочет – пусть от него этого добиваются Соединенные Штаты", - сказал Журавлев.
По его словам, Россия к таким переговорам готова, пусть даже у Зеленского и нет никаких полномочий, потому что президентский срок давно закончился.
Он напомнил, что капитуляцию Германии в 1945 году подписал тоже вовсе не Гитлер, поэтому найдется и тот, кто мог бы это сделать за Зеленского.
"Пусть приезжает, договаривается, никто не против. Не приедет, продолжим СВО, и, на мой взгляд, именно так и произойдет", - подытожил Журавлев.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы на Украине в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Президент США Дональд Трамп ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и заявлял, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.