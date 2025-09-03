https://ria.ru/20250903/zelenskiy-2039517692.html

В Госдуме призвали Зеленского приехать в Россию на предложенных условиях

В Госдуме призвали Зеленского приехать в Россию на предложенных условиях - РИА Новости, 03.09.2025

В Госдуме призвали Зеленского приехать в Россию на предложенных условиях

Владимир Зеленский должен сам проявлять инициативу и приехать в Россию на предложенных ему условиях, если он хочет закончить конфликт, иначе этого от него... РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T23:01:00+03:00

2025-09-03T23:01:00+03:00

2025-09-03T23:01:00+03:00

в мире

россия

сша

китай

владимир зеленский

алексей журавлев

владимир путин

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816566692_0:55:2961:1721_1920x0_80_0_0_c13a5e4d467af2741b9ef2ac3fbce292.jpg

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский должен сам проявлять инициативу и приехать в Россию на предложенных ему условиях, если он хочет закончить конфликт, иначе этого от него должны будут добиваться США, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"). В среду президент РФ Владимир Путин сказал журналистам в ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай, что если Зеленский готов к встрече, пусть приезжает в Москву. "Если он и в самом деле намерен закончить войну, чтобы сохранить свое население – то должен сам проявлять инициативу и приезжать в Россию на тех условиях, что будут ему предложены. Не хочет – пусть от него этого добиваются Соединенные Штаты", - сказал Журавлев. По его словам, Россия к таким переговорам готова, пусть даже у Зеленского и нет никаких полномочий, потому что президентский срок давно закончился. Он напомнил, что капитуляцию Германии в 1945 году подписал тоже вовсе не Гитлер, поэтому найдется и тот, кто мог бы это сделать за Зеленского. "Пусть приезжает, договаривается, никто не против. Не приедет, продолжим СВО, и, на мой взгляд, именно так и произойдет", - подытожил Журавлев. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы на Украине в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Президент США Дональд Трамп ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и заявлял, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.

https://ria.ru/20250903/ukraina-2039496213.html

https://ria.ru/20250903/putin-2039443562.html

россия

сша

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, сша, китай, владимир зеленский, алексей журавлев , владимир путин, госдума рф