Томские власти закупили водку и коньяк на 300 тысяч рублей

МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Томские власти закупили водку, коньяк, икру и сыры на 1,2 миллиона рублей, следует из данных портала госзакупок. На портале был проведен тендер на поставку алкогольной продукции в 2025 году. Заказчиком значится областное государственное бюджетное учреждение "Столовая администрации Томской области". Согласно материалам тендера, на 300 тысяч рублей были закуплены водка и коньяк. Количество продукции не указывается, но в документации указано, что общая цена одной бутылки водки и одной бутылки коньяка составила 1679 рублей. Указано, что коньяк должен быть выдержки не менее трех лет. Водка – из этилового спирта категории "Альфа", с натуральным ароматизатором "Анис", фильтрация – угольно-серебряная. Также столовая закупила сыры на сумму в 750 тысяч рублей. В перечне мягкие сыры (моцарелла для пиццы и моцарелла рассольная для салатов и закусок, адыгейский сыр), сыры рассольные (сулугуни, фета), сыры плавленые и творожные, полутвердые и твердые. Еще одна проведенная закупка – на 195 тысяч рублей. Для той же столовой закуплены сельдь, горбуша холодного копчения, икра горбуши, кальмар мороженый, маринованная морская капуста.
