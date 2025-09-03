Рейтинг@Mail.ru
Томские власти закупили водку и коньяк на 300 тысяч рублей - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:51 03.09.2025
https://ria.ru/20250903/zakupka-2039506738.html
Томские власти закупили водку и коньяк на 300 тысяч рублей
Томские власти закупили водку и коньяк на 300 тысяч рублей - РИА Новости, 03.09.2025
Томские власти закупили водку и коньяк на 300 тысяч рублей
Томские власти закупили водку, коньяк, икру и сыры на 1,2 миллиона рублей, следует из данных портала госзакупок. РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T20:51:00+03:00
2025-09-03T20:51:00+03:00
томск
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149925/37/1499253701_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_a0f2ee14d84b0ea67edea2db30d335cc.jpg
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Томские власти закупили водку, коньяк, икру и сыры на 1,2 миллиона рублей, следует из данных портала госзакупок. На портале был проведен тендер на поставку алкогольной продукции в 2025 году. Заказчиком значится областное государственное бюджетное учреждение "Столовая администрации Томской области". Согласно материалам тендера, на 300 тысяч рублей были закуплены водка и коньяк. Количество продукции не указывается, но в документации указано, что общая цена одной бутылки водки и одной бутылки коньяка составила 1679 рублей. Указано, что коньяк должен быть выдержки не менее трех лет. Водка – из этилового спирта категории "Альфа", с натуральным ароматизатором "Анис", фильтрация – угольно-серебряная. Также столовая закупила сыры на сумму в 750 тысяч рублей. В перечне мягкие сыры (моцарелла для пиццы и моцарелла рассольная для салатов и закусок, адыгейский сыр), сыры рассольные (сулугуни, фета), сыры плавленые и творожные, полутвердые и твердые. Еще одна проведенная закупка – на 195 тысяч рублей. Для той же столовой закуплены сельдь, горбуша холодного копчения, икра горбуши, кальмар мороженый, маринованная морская капуста.
https://ria.ru/20241015/tseny--1978229258.html
томск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149925/37/1499253701_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_5dabede4af8229ca18d497e00cf1e0f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
томск, общество
Томск, Общество
Томские власти закупили водку и коньяк на 300 тысяч рублей

Томские власти закупили водку, коньяк, икру и сыры на 1,2 миллиона рублей

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкБутылки с водкой
Бутылки с водкой - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Бутылки с водкой. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Томские власти закупили водку, коньяк, икру и сыры на 1,2 миллиона рублей, следует из данных портала госзакупок.
На портале был проведен тендер на поставку алкогольной продукции в 2025 году. Заказчиком значится областное государственное бюджетное учреждение "Столовая администрации Томской области". Согласно материалам тендера, на 300 тысяч рублей были закуплены водка и коньяк. Количество продукции не указывается, но в документации указано, что общая цена одной бутылки водки и одной бутылки коньяка составила 1679 рублей.
Указано, что коньяк должен быть выдержки не менее трех лет. Водка – из этилового спирта категории "Альфа", с натуральным ароматизатором "Анис", фильтрация – угольно-серебряная.
Также столовая закупила сыры на сумму в 750 тысяч рублей. В перечне мягкие сыры (моцарелла для пиццы и моцарелла рассольная для салатов и закусок, адыгейский сыр), сыры рассольные (сулугуни, фета), сыры плавленые и творожные, полутвердые и твердые.
Еще одна проведенная закупка – на 195 тысяч рублей. Для той же столовой закуплены сельдь, горбуша холодного копчения, икра горбуши, кальмар мороженый, маринованная морская капуста.
Здание Министерства финансов России в Москве - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
Минфин предложил повысить минимальные розничные цены на крепкий алкоголь
15 октября 2024, 20:58
 
ТомскОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала