Мария Захарова: Россия предлагает все формы решения кризиса на Украине

Мария Захарова: Россия предлагает все формы решения кризиса на Украине - РИА Новости, 03.09.2025

Мария Захарова: Россия предлагает все формы решения кризиса на Украине

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума-2025 о... РИА Новости, 03.09.2025

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума-2025 о том, когда стоит ждать нового раунда переговоров между РФ и США, что делается Москвой для разрешения украинского кризиса, и кто стоял за ударами ВСУ по нефтепроводу "Дружба".ВЭФ-2025 проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.– Улучшилась ли ситуация с выдачей США виз для дипломатов? Как вы оцениваете вероятность того, что закрытые в США российские генконсульства в городах Сан-Франциско и Сиэтл в скором времени возобновят работу? Когда могут состояться консультации Москвы и Вашингтона по вопросам численности посольств двух стран? Рассматривается ли российской стороной возобновление стратегического диалога с США?– У меня такое впечатление, я так никогда не говорила, но вам скажу, у вас клубок вопросов. Но это, видимо, связано с тем, что у нас клубок накопившихся в течение десятилетий, кто-то говорит раздражителей, кто-то говорит проблем в двусторонних отношениях.Заинтересованность в устранении этих многочисленных проблем носит взаимный характер. Об этом говорили страны, главы внешнеполитических ведомств, проходили соответствующие раунды консультаций. Результат и эффект у них были разные. Но еще раз говорю, главное, что они были уже в ходе предыдущих двусторонних консультаций, которые проходили по линии министерств иностранных дел, имеется в виду МИД РФ и госдепа. Удалось добиться многочисленных результатов в интересах нормализации функционирования деятельности дипломатических миссий наших стран.Ведь, что касается Соединенных Штатов Америки, я напомню, они говорили, что вопрос о невыдаче виз, ненормальной выдаче виз, упирается в функционирование их дипломатического представительства. Уникальная ситуация заключается в том, что, несмотря на то, что российских дипломатов высылали при Джо Байдене, Бараке Обаме, сокращали численность нашего персонала, а мы только отвечали на эти шаги. То есть инициативно именно обама-байденовская (администрация – ред.) разрушала двусторонние отношения, наступая на наше присутствие.Закрывали, как вы помните, и консульство, и отбирали объекты, нашу (дипломатическую – ред.) собственность, недвижимость и так далее. Но это никаким образом не сказалось на выдаче российских виз. Они выдаются регулярно, очень удобно, в современном оперативном режиме. Несмотря на то, что нагрузка увеличилась колоссально, учитывая, что были закрыты дипломатические представительства. А вот Соединенные Штаты Америки все время жалуются на то, что что-то мешает. И не так не функционирует посольство, хотя не мы в этом виноваты.Теперь, что касается дальнейшей повестки дня, то, как вы знаете, с российской стороны в приоритетном порядке поставлен вопрос о скорейшем возобновлении прямого воздушного сообщения. Оно стало бы не только символом и олицетворением некого налаживающегося взаимодействия между двумя странами. Но, главное, оно было бы с воодушевлением воспринято гражданами двух стран, это если говорить дипломатическим языком, а так я думаю, что люди бы вздохнули с облегчением. Как вы понимаете, из-за действий администрации Байдена дорога из штатов Нью-Йорк, Вашингтон до Москвы и Питера увеличилась раза в два. Если раньше прямой рейс был примерно девять часов, и оператором был, насколько я помню, российский перевозчик "Аэрофлот", который делал это в том числе и в коллаборации, во взаимодействии с американскими коллегами, то теперь приходится пользоваться, как вы знаете, пересадками, многочасовыми, летать через третьи страны.Конечно, безальтернативным для полномасштабного восстановления двусторонних отношений остается урегулирование проблемы возвращения дипломатической собственности, недвижимости. Речь идет о шести объектах, так как они были украдены. Но мы надеемся, что они будут возвращены, и тогда мы не будем употреблять слово "украдены", а остановимся на временной нелегитимной и безосновательной конфискации. Хотя у конфискации все-таки есть какие-то очертания легитимности. Здесь все происходило вне правового поля. Напомню, речь идет о нашей недвижимости, собственности. За это все платились деньги, а недвижимость обслуживалась, в том числе, платили соответствующие необходимые суммы многолетние за эксплуатацию этих объектов. Но, еще раз, в собственности находится, и плюс еще был автоматический иммунитет. Также российская сторона передала американцам дорожную карту по устранению барьеров, о которых я сейчас говорила, на пути к оздоровлению диалога между Москвой и Вашингтоном.Теперь по поводу раунда переговоров. Сейчас идет согласование даты и места проведения следующего переговорного раунда. Решение о возобновлении полноформатного стратегического диалога с Соединенными Штатами Америки, который потенциально включал бы обсуждение контроля над вооружениями, на данной стадии не поднималось. С нашей стороны неоднократно говорилось на всех уровнях о том, что для этого должны сложиться соответствующие условия. Связано это с необходимостью продвинуться в направлении российско-американских отношений, задать нужный вектор для устранения фундаментальных противоречий, которые лежат в основе нынешнего кризиса.Да, эти процессы идут, но забегать вперед нецелесообразно, смысла нет. Обращаю ваше внимание на то, что президент Российской Федерации накануне саммита в Анкоридже обозначил, что договоренности в области контроля над стратегическими наступательными вооружениями – это вопрос последующих этапов. Поэтому политическая база для перезапуска стратегического диалога между Россией и США пока находится на стадии формирования.– Планируются ли контакты с американской стороной в ходе Генассамблеи ООН в Нью-Йорке? Можно ли ожидать встречи главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио?– Улыбаюсь я не случайно, потому что ваш вопрос был бы актуален в тех обстоятельствах, когда протокол и практика дипломатических отношений развивались по каким-то стандартам, согласовывались заранее. Посмотрите, сейчас саммит российско-американский, который в былые годы мог готовиться полгода, а то и год, был организован и проведен, поправьте меня, но мне кажется, в течение двух-трех дней.Это небывалая в истории оперативность, поэтому, думаю, что у вашего вопроса ответ только один. Он лежит в русле парадигмы, в которой сейчас развиваются двусторонние отношения. При необходимости стороны проводят контакты, при потребности, при актуальной оперативной необходимости, они созваниваются, я имею в виду глав внешнеполитических ведомств, проводят встречи накануне важных событий, в частности, контактов между президентами "на полях" каких-то мероприятий. Поэтому это решается, и эти решения принимаются вот в таком оперативном ключе. Наверное, вот такая примета времени.Очевидно, что это изменение отношения Вашингтона к той практике, которую насаждали Байден и все его окружение, по разрушению двусторонних отношений и неприменении дипломатии как профессии, да и в общем-то и науки. Потому что внешняя политика международного отношения – это все-таки из научной сферы.Сейчас изменился подход, дипломатия заново входит в свои права. При этом протоколу в данном случае, при всей его важности и нужности, отводится не самая главенствующая роль, а созваниваются оперативно, и встречи проводятся оперативно.Что касается Генеральной ассамблеи, график только верстается. Встреч, как я вас могу заверить, будет у Сергея Викторовича Лаврова десятки. В многосторонних форматах, в двусторонних форматах, выступления, общения с прессой, контактов "на полях" и "на ногах" и как угодно. Поэтому обязательно вас с этой программой познакомим, просто не хочется забегать в этом смысле вперед, но уже знаете нашу информационную открытость.Нужно ли мне говорить об актуальности российско-американских контактов? Я думаю, что тоже нет. Вы прекрасно видите, как весь мир с замиранием сердца следил и продолжает следить за ним. Поэтому, как только, и, если что-то появится, обязательно вас об этом проинформируем.– А как вы оцениваете сотрудничество России с США в Арктике? В каких сферах возможна совместная работа?– Вы знаете, взаимодействие России и США в арктической зоне имеет, конечно, все основания занять значимое место в двусторонней повестке дня. И одно из наиболее перспективных направлений – это совместная разработка полезных ископаемых. Арктика – это кладезь ценных минералов, металлов, энергетических ресурсов. Очевиден потенциал диалога, безусловно, в сфере защиты окружающей среды. Ну и, конечно, территориальная близость наших стран в регионе Берингова пролива подразумевает актуальный запуск, опять же возвращаемся к первому пункту, прямого авиационного сообщения между регионами наших стран. Я хочу сказать, что опыт России в освоении Заполярья богатый, многолетний и успешный. И, конечно, неудивительно, что американская страна проявляет заметный интерес к российским уникальным технологиям для работы в регионе. Но, безусловно, это сотрудничество, весь комплекс того, о чем вы спрашивали, требует соответствующей атмосферы, о которой мы сегодня с вами говорили. И, конечно, имеет определенную позитивную динамику, мы слышим заявления, но она должна наращиваться.– Когда можно ожидать проведения нового раунда переговоров России и Украины? На каком уровне они могут пройти и в каком формате?– В первую очередь комментирует вопрос дат, логистики, локации, состав делегации руководитель – глава российской переговорной команды Владимир Мединский. Но в целом тоже могу сказать несколько слов. Вы же видите, что, несмотря на посреднические усилия администрации Дональда Трампа и его личные усилия – думаю, вряд ли есть сомнения в том, что они демонстрируют искреннюю заинтересованность в регулировании украинского кризиса, – несмотря на это и киевский режим, и его западноевропейские натоцентричные спонсоры нужную кооперабельность не демонстрируют. Во-первых, они отвергают даже возможность каких-либо компромиссов, не имея на это никаких оснований ни на поле сражения, ни с точки зрения морально-этических подходов. Они постоянно делают из себя жертву, а на деле пытаются скрыть неонацистскую сущность своих действий. Изнасилованные и преданные забвению права человека, нарушение всех норм, правил, законов отношения к людям, которых ты называешь гражданами своей страны. Второй очень важный момент – без адекватного подхода, в котором есть в том числе и место для компромисса со стороны киевского режима, наверное, взаимоприемлемого решения достичь не удастся.При этом киевский режим продвигает в инфополе сценарий закрепления Украины в качестве антироссийского военного авангарда. Думаю, концепция того, что они защищают якобы Европейский союз от России, уже провалилась. Понятно, что они не могут защитить никого, потому что не могут защитить сами себя от внутреннего посягательства тех же самых есовцев, натовцев. Внутреннего вмешательства и доведенного до государственного переворота включения во внутреннюю повестку страны. Это мы видим уже на протяжении десятилетий. И от иного внешнего воздействия Украина при киевском режиме не способна себя защитить, не может выстроить нормальную систему собственной безопасности. Единственное, что она может, – это бесконечно попрошайничать, терроризируя мировое сообщество. Как настоящий террористический интернационал. Действительно террористический интернационал, учитывая, что там огромное количество наемников, и все это подпитывается из-за рубежа, и расползается оружие тоже за рубеж.Вот от такого дуболомного подхода – заявления о нежелании идти ни на какие компромиссы, бесконечные угрозы, шантаж – предостерегал еще Владимир Путин в Анкоридже 15 августа. Очевидно, что киевский режим хочет сделать все, чтобы саботировать те направления, понимание, атмосферу, которые сформировались на Аляске.Наша страна с самого начала выступает за мирное урегулирование украинского кризиса. Предлагает все формы. Минские договоренности, вопрос о федерализации Украины обсуждался нами. То есть были даны и использованы все возможности для того, чтобы ситуацию урегулировать. Концепции возможности политического регулирования мы придерживаемся и сейчас.В Стамбуле состоялись три раунда переговоров. Они были инициированы Россией. Это были прямые переговоры с Киевом. Несмотря на то, что никто не отказался от квалификации его как режима террористического, мирное политическое стремление к урегулированию для нас приоритет, поэтому 16 мая, 2 июня и 23 июля были проведены три раунда. Это был непростой диалог. Действительно окропление святой водой бесноватых. Когда люди отказываются забирать тела собственных воинов, которых киевский режим насильно отправлял в окопы, начинать диалог по возвращению своих военнопленных, то никак иначе, кроме расчеловечивания, беснования назвать это невозможно.Но несмотря на то, что диалог был весьма непростым, он позволял достигать важных договоренностей, в первую очередь на гуманитарном треке. Очень хорошо помню заявления с потерей не просто лица, а человеческого облика от Владимира Зеленского, от киевского режима, когда они говорили, что эти переговоры ни к чему не приводят. Когда люди возвращаются домой, когда матери видят своих сыновей, потеряв всякую надежду когда-нибудь еще раз их обнять, когда жены, дети встречают отцов семейства и понимают, что они живы, – если это не считается результатом, тогда это еще одно подтверждение расчеловеченной сущности киевского режима.Я не могла понять, почему они не забирают тела погибших. А потом увидела, как экскаваторами разрывают могилы своих дедов и прадедов. Это же не зарубежные войска, которые были на территории Украины. Когда они эксгумировали, хотя в слове эксгумация есть юридическая коннотация. Это слово тяжелое, но оно находится в рамках закона. Разгребать экскаваторами могилы, над которыми стоят монументы и памятники, обозначающие людей как героев, это вне правовых и моральных норм. Я поняла, что этой логики они придерживаются все время, вне зависимости даже от того, о чем идет речь. Будь то их исторические, действительные герои, или военнослужащие нынешнего периода. И к тем, и к другим отношение как к праху, не стоящему никакого внимания. Хотя и прах людьми цивилизованными, если это прах твоих прародителей, требует уважения, и всегда к нему уважительно относятся. А для них нет уже ничего святого.Мы ожидаем ответа украинской стороны на российское предложение сформировать три рабочие группы по политическим, военным и гуманитарным вопросам. Готовы к продолжению переговорного процесса с Украиной. Сроки нового раунда зависят от хода выполнения договоренностей, которые были достигнуты на предыдущих встречах, от рассмотрения киевским режимом наших предложений, которые выдвигались в ходе переговорных треков.– Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что Украина по-прежнему пытается подменить реальную дипломатию медийными шагами в стиле Клуба веселых и находчивых. Возникает ощущение, что Зеленский готовится не к реальным переговорам, а лишь к очередной медийной акции, которая никак не приблизит мир. Какие условия, по-вашему, должны сложиться, чтобы встреча Путина и Зеленского действительно внесла конструктивный вклад в украинское урегулирование?– Даже вне зависимости от того, что мы намечаем в качестве дальнейшего продвижения встречи, переговоры – есть основное, это первопричины кризиса. Их надо осознать и надо принять реальность. Не бежать от нее, не отплевываться от мирового сообщества. Если мы не берем страны, которые сами тонут и всех за собой хотят утянуть, – я о Западной Европе, переживающей собственноручно созданный экономический, политический коллапс – если мы говорим в широком смысле о мировом сообществе, о мировом большинстве, которому теперь вторят уже и те, кого раньше мы относили к меньшинству, многие из них уже начинают прозревать, то большинство говорит практически в унисон о необходимости решения первопричин конфликта. Залогом оздоровления ситуации в Украине должно стать принятие этого тезиса. Потому что есть не просто видение Зеленского, зависимого во всех смыслах слова – и политически, и медикаментозно, и все должно этому подчиняться. Есть не только болезненный взгляд нацистов. Взгляд должен быть намного шире и вести к осознанию того, как складывались и предпосылки, и как формировался сам кризис. И вот с этим нужно разбираться.Россия, приверженная окончательному урегулированию кризиса на основе необратимого устранения его первопричин, готова к продолжению возобновившихся переговоров с Украиной, но Киев обязан понять безальтернативность такого пути во имя также и спасения своих граждан, которых есовцы готовы принести в жертву собственной глупости. Наверное, тогда переговорный процесс приобретет совершенно иную динамику. Не будет вот этого буксования после каждого выхода из себя Зеленского. И позволит выйти на взаимоприемлемую договоренность. Это уже компетенция руководства страны -–давать такие оценки. Но это точно откроет реальную перспективу более масштабных контактов. Еще раз подчеркну: когда мы говорим о первопричинах, речь идет не о желании читать нотации. Это объективный взгляд и медицинская точность в постановке диагноза. Без нее невозможно лечение и крайне затруднительно выздоровление.Сейчас все говорят о том, что Минские договоренности были шансом для того, чтобы ситуация в Украине, возможно, не улучшилась одномоментно, но точно не деградировала бы до нынешней. Все говорят о том, что именно те, кто предал Минские договоренности, несут ответственность за деградацию ситуации. Это если мы говорим политическим и дипломатическим языком. На самом деле не о деградации ситуации надо говорить, а о гибели сотен тысяч человек, страданиях, мучениях, трагедии для миллионов граждан. Последствия ощущает весь мир. То, что происходит на Украине, затрагивает очень много людей. Для нас работа с первопричинами приоритетна не просто потому, что кто-то определил опять в протокольно-дипломатическом перечне, а потому что это и есть ответ на вопрос, который мучает всех – что делать? Обычно спрашивают, кто виноват, а что делать – остается риторическим вопросом. Кто виноват, теперь уже все понимают. То самое западное либерально-диктаторское лобби, которое считало, что может комплексом силовых мер, интриг, манипуляций, вмешательством во внутренние дела оперировать и дальше. А что делать? Первыми были Минские договоренности, сейчас – работа с первопричинами кризиса.– На фоне переговоров по урегулированию украинского конфликта в августе ВСУ неоднократно наносили удары по нефтепроводу "Дружба". Несмотря на то, что поставки по нему обеспечивают энергетическую безопасность членов ЕС и НАТО, ни Брюссель, ни Альянс не осудили действия киевского режима. Вы допускаете, что удары ВСУ по "Дружбе" были скоординированы кем-то из "старших партнеров" Киева из числа западных государств?– Если вы подразумеваете прямое управление, эту версию нельзя исключать. Если вы говорите вообще о вовлеченности западных стран в террористическую деятельность западных государств, ответ, конечно, да. При малейшем неудобстве для себя западники начинают делать заявления, бежать в международные организации, принимать резолюции себе удобные, доходят до санкций. Из ситуации, которая для них является приоритетной, раскручивают информационную кампанию. Неважно, реальна эта ситуация, пострадали ли люди, или это все очередная манипуляция. Вы разве видите подобную реакцию на террористические акты киевского режима? Будь то атаки по гражданской инфраструктуре, связанной с больницами, детскими садами, школами, станциями МЧС, машинами скорой помощи. Нет!Но мы ни разу не слышали осуждения ударов теперь уже по их инфраструктуре. Нефтепровод "Дружба" касается Европейского Союза, членов ЕС. Они, насколько мы понимаем, выполняют свои обязательства по коллективным решениям ЕС, не должники или штрафники. При этом не получает должной оценки террористическая атака на их инфраструктуру, а, соответственно, инфраструктуру ЕС. Безусловно, киевский режим видит и поддержку, и мотивацию для дальнейших действий. Нет никакой предположительности, здесь абсолютная однозначность в ответе. Посмотрите, как Венгрия пытается добиться гарантий безопасности у Европейского союза. Будапешту в этом абсолютно отказано. Мало того, звучат публичные заявления брюссельских деятелей о том, что это нормально, и это еще один сигнал Киеву о вседозволенности.Разве Венгрия больше не является членом Евросоюза? Разве энергобезопасность Венгрии ничего не значит для ЕС? Это та же самая логика либеральной диктатуры. Когда нет ничего святого, нет понятия чести, когда предать можно всех. Главное, чтобы дети пол меняли, чтобы было бесконечное количество гендеров, а что там с моралью и нравственностью с традиционными ценностями, включающими сопереживание, попытку объективно оценить добро и зло, придерживаться каких-то общечеловеческих ценностей? Это не входило. Вот результат. Свои же, которые верой и правдой работали на благо Европейского союза, теперь получают, по сути, предательство. Им же еще отказано, как и всем остальным, чьи интересы не вписываются в интересы либеральной диктатуры, в наличии собственных национальных интересов. Будто это уже не страна, а просто растворенная в ЕС территория. Нет, у Венгрии, как и у других стран, есть свои интересы, культура, история. Не значит, что она противопоставляет ее всему остальному. Она просто знает ее и хочет сохранить.И это показатель того, как в стремлении использовать Украину против России, есовский Брюссель не только закрывает глаза на нацистскую сущность киевского режима, но и готов отказать своему собственному члену в реализации права на отстаивание своих законных интересов. Хорошо, мораль, нравственность, традиционные ценности отвергают. Но демократию-то нет, она же должна быть, коль скоро они ее продвигают по всему миру. Обо всем этом моментально забывается, когда нужно задобрить либеральную диктатуру, чтобы она не начала пожирать создателей.Можно было бы предположить, что это случайность. Какая же это случайность, когда с "Северными потоками" было то же самое? И сейчас же есовские, немецкие СМИ не без поддержки официоза утверждают, что подрывы были осуществлены киевским режимом. Вы что-нибудь слышали о том, чтобы Германия высылала хоть одного украинского дипломата? А я помню, как и Германия, и Британия, и другие страны Европейского союза, и не только ЕС, а все, кого заставляли, высылали российских дипломатов только из-за подозрений о кибератаке, о якобы деятельности по мнимому вмешательств в выборы. Доказательств не было. Ни одного факта, цифры, фотографий, но дипломатов высылали. Здесь, даже в международных организациях, та же самая Германия заявляет о том, что подрывы "Северных потоков" – это дело рук граждан Украины. Что же они не высылают никого из украинского посольства? Почему они не требуют от всего оставшегося Европейского союза и сателлитов или членов НАТО солидарности по высылке дипломатов? Теперь они уже просто предают сами себя в том, что для них всегда было святым. А для западников святым являлись выгода и прагматика.– Уже в конце сентября в Молдавии пройдут парламентские выборы. Ожидается, что в России будут открыты только два избирательных участка, несмотря на проживание в нашей стране огромной диаспоры. Российская сторона ранее выражала готовность содействовать по запросу Кишинева открытию дополнительных участков. Поступали ли из Кишинева соответствующие запросы или объяснения того, какие вопросы "безопасности" волнуют молдавское руководство применительно к открытию участков?– То, что происходит в Молдавии, особенно вокруг очередных выборов, это уже не театр абсурда. Это мировые гастроли, фестиваль абсурда, чтобы, видимо, все уголки мира удивились тому, до чего можно опуститься. Я напомню, о чем идет речь. Есть огромная молдавская диаспора по всему миру – люди работают за рубежом, у кого-то семьи. Речь идет о действительно колоссальном количестве граждан Молдавии, которые обладают избирательным правом и хотят его реализовать. По закону Молдавии, каждый открытый участок снабжается ограниченным количеством бюллетеней – пять тысяч бюллетеней. Соответственно, сколько участков открыто, столько конкретно людей может проголосовать в той или иной стране.Логично было бы предположить, что Санду и вся ее команда должны были взять общее количество людей, которые находятся за рубежом и поделить его по странам. То есть, узнав статистику, в какой стране сколько граждан Молдовы, потом взять число граждан Молдовы по каждой стране и разделить его на пять тысяч бюллетеней, чтобы получить количество избирательных участков. Я ни в коем случае не говорю о том, как это должно было быть сделано. Я говорю о том, что имеющийся закон должен был бы быть реализован так, как он прописан.В чем логика? Логика простая – в обеспечении победы уже заранее определенных кандидатов и соответствующих политических деятелей, политического кластера определенной категории. Вот под этот конечный, желаемый Санду результат и подверстывается эта история в огромную диаспору Молдавии в Российской Федерации. В основном это люди трудолюбивые, законопослушные, доброжелательные, которые хотят прийти в свое собственное посольство или открытый участок и проголосовать. То есть, провести процедуру, обозначенную конституцией и законодательством своей страны. И в этом отказ.Россия была готова и остается готова, вот это прям хочется подчеркнуть, открыть по запросу Молдавии такое количество участков, которое бы обеспечило реализацию конституционных прав граждан Молдавии, находящихся на нашей территории.Санду каждый день рассказывает про то, как она продвигается в строительстве демократии. Хочется напомнить Санду, что такое демократия – это власть народа. И эту власть народ, согласно и классическому прочтению демократии, должен реализовывать через свое закрепленное в конституции законом страны избирательное право. Для этого людям нужно его предоставить, а они просто издеваются и над законом, и над правом, и над своими собственными людьми, и, конечно, над понятием демократии.– В ходе нашего последнего интервью, мы говорили о выставке исинских чайников. Скажите, пожалуйста, когда можно ожидать ее открытия?– Пока дата открытия обсуждается, в ближайшее время она станет известна, но сама выставка пройдет в октябре. Кстати, проект российско-китайский. Проводится он у нас в стране на площадке Музея Востока при активном участии и Китая. Подготовка идет полным ходом. Экспозиция будет очень интересной, она будет открытой. Историческую часть будут представлять старинные предметы из коллекции российских музеев. Широко будет представлена современная керамика. Прибудут в Москву мастера из провинции Цзянсу. Будет представлена часть, связанная с частной коллекцией с участием нашей семьи. То есть, это будет многогранная экспозиция, которая показывает и раскрывает магию этого жанра.Вообще все, что связано с традиционным искусством, а это китайский традиционный жанр, всегда сопряжено с магией, потому что столько лет этот жанр не просто сохранялся, но и развивался. Так мощно он повлиял, в том числе, на искусство, на культуру других стран, какая-то загадка в этом есть.

