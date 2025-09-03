В МИД рассказали о переговорах с Украиной и налаживании отношений с США
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова дала интервью РИА Новости на полях ВЭФ. Среди прочего она затронула отношения России и США и урегулирование украинского кризиса.
Ключевые заявления — в материале агентства.
Об урегулировании на Украине
- Москва последовательно выступает за мирное разрешение конфликта и предлагает все формы и возможности политического урегулирования.
- Россия ожидает ответа от украинской стороны на предложение сформировать три рабочих группы по политическим, военным и университетским вопросам.
- Сроки нового раунда переговоров двух стран зависят от выполнения договоренностей на предыдущих встречах.
- Несмотря на посреднические усилия администрации Дональда Трампа, киевский режим и его западноевропейские спонсоры отвергают возможность компромиссов по урегулированию.
«
"Они отвергают даже возможность каких-либо компромиссов, при этом не имея на это никаких оснований на поле сражения и с точки зрения каких-то морально-этических подходов".
- Дипломат не исключила, что западные страны могли управлять ударами ВСУ по нефтепроводу "Дружба".
- Их прямая вовлеченность в террористическую деятельность киевского режима очевидна.
О перезапуске отношений с США
- В Москве видят взаимный характер заинтересованности в распутывании клубка противоречий в отношениях двух стран.
«
"Президент России накануне саммита в Анкоридже обозначил, что договоренности в области контроля над стратегическими наступательными вооружениями — это вопрос последующих этапов. Поэтому политическая база для перезапуска стратегического диалога между Россией и США пока находится на стадии формирования".
- Россия и США согласовывают даты и место проведения следующего раунда переговоров.
- В Москве надеются, что России вернут незаконно конфискованные США объекты дипсобственности.
- Территориальная близость в регионе Берингова пролива подразумевает актуальный запуск прямого авиасообщения между близлежащими регионами двух стран.
- Его возобновление стало бы символом налаживающегося взаимодействия.
- О возможной встрече главы МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио на Генассамблее ООН заранее проинформируют.
Забирайте Украину: "глубинное государство" США встало на сторону России
31 августа, 08:00
О сотрудничестве в Арктике
- Захарова назвала разработку полезных ископаемых в Арктике одним из наиболее перспективных направлений сотрудничества России и США.
«
"Взаимодействие в Арктической зоне имеет все основания занять значимое место в двусторонней повестке дня на фоне в первую очередь естественного соседства в этом регионе, соприкосновения экономических интересов".
- Очевиден потенциал диалога двух стран по защите окружающей среды в этом регионе.
- США проявляют заметный интерес к уникальным российским технологиям для работы в Арктике, но это сотрудничество требует соответствующей атмосферы.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером мероприятия.
Догнать и перегнать Россию: Америке брошен новый вызов
30 августа, 08:00