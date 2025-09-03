https://ria.ru/20250903/zakharova-2039264138.html

В МИД рассказали о переговорах с Украиной и налаживании отношений с США

В МИД рассказали о переговорах с Украиной и налаживании отношений с США

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова дала интервью РИА Новости на полях ВЭФ. Среди прочего она затронула отношения России и США и урегулирование украинского кризиса.Ключевые заявления — в материале агентства.Об урегулировании на Украине"Они отвергают даже возможность каких-либо компромиссов, при этом не имея на это никаких оснований на поле сражения и с точки зрения каких-то морально-этических подходов".О перезапуске отношений с США"Президент России накануне саммита в Анкоридже обозначил, что договоренности в области контроля над стратегическими наступательными вооружениями — это вопрос последующих этапов. Поэтому политическая база для перезапуска стратегического диалога между Россией и США пока находится на стадии формирования".О сотрудничестве в Арктике"Взаимодействие в Арктической зоне имеет все основания занять значимое место в двусторонней повестке дня на фоне в первую очередь естественного соседства в этом регионе, соприкосновения экономических интересов".Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером мероприятия.

2025

