Рейтинг@Mail.ru
В МИД рассказали о переговорах с Украиной и налаживании отношений с США - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:16 03.09.2025 (обновлено: 10:19 03.09.2025)
https://ria.ru/20250903/zakharova-2039264138.html
В МИД рассказали о переговорах с Украиной и налаживании отношений с США
В МИД рассказали о переговорах с Украиной и налаживании отношений с США - РИА Новости, 03.09.2025
В МИД рассказали о переговорах с Украиной и налаживании отношений с США
Официальный представитель МИД Мария Захарова дала интервью РИА Новости на полях ВЭФ. Среди прочего она затронула отношения России и США и урегулирование... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T07:16:00+03:00
2025-09-03T10:19:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
мария захарова
вэф-2025
восточный экономический форум (вэф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933355318_0:143:3079:1875_1920x0_80_0_0_b5509be3b3f6db74e38e71bd26ed6071.jpg
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова дала интервью РИА Новости на полях ВЭФ. Среди прочего она затронула отношения России и США и урегулирование украинского кризиса.Ключевые заявления — в материале агентства.Об урегулировании на Украине"Они отвергают даже возможность каких-либо компромиссов, при этом не имея на это никаких оснований на поле сражения и с точки зрения каких-то морально-этических подходов".О перезапуске отношений с США"Президент России накануне саммита в Анкоридже обозначил, что договоренности в области контроля над стратегическими наступательными вооружениями — это вопрос последующих этапов. Поэтому политическая база для перезапуска стратегического диалога между Россией и США пока находится на стадии формирования".О сотрудничестве в Арктике&quot;Взаимодействие в Арктической зоне имеет все основания занять значимое место в двусторонней повестке дня на фоне в первую очередь естественного соседства в этом регионе, соприкосновения экономических интересов&quot;.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20250901/moskva-2038676931.html
https://ria.ru/20250831/ukraina-2038545344.html
https://ria.ru/20250830/vyzov-2038397505.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Захарова: политическая база для перезапуска диалога России и США на стадии формирования
Политическая база для перезапуска стратегического диалога России и США пока находится на стадии формирования, заявила Захарова РИА Новости на ВЭФ
2025-09-03T07:16
true
PT1M14S
Захарова о возвращении незаконно конфискованных США объектов дипсобственности
В Москве надеются, что незаконно конфискованные США объекты дипсобственности будут возвращены России, заявила Захарова РИА Новости на ВЭФ
2025-09-03T07:16
true
PT1M03S
Захарова о возобновлении прямого авиасообщения между Россией и США
Возобновление прямого авиасообщения между Россией и США стало бы символом налаживающегося взаимодействия между странами, заявила Захарова РИА Новости на ВЭФ
2025-09-03T07:16
true
PT0M32S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933355318_320:0:3051:2048_1920x0_80_0_0_e9c253664d049d555dc626fcce3a17e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, украина, мария захарова, вэф-2025, восточный экономический форум (вэф), вооруженные силы украины, генеральная ассамблея оон, сергей лавров, марко рубио, оон
В мире, Россия, США, Украина, Мария Захарова, ВЭФ-2025, Восточный экономический форум (ВЭФ), Вооруженные силы Украины, Генеральная Ассамблея ООН, Сергей Лавров, Марко Рубио, ООН

В МИД рассказали о переговорах с Украиной и налаживании отношений с США

© РИА НовостиОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова дала интервью РИА Новости на полях ВЭФ. Среди прочего она затронула отношения России и США и урегулирование украинского кризиса.
Ключевые заявления — в материале агентства.

Об урегулировании на Украине

  • Москва последовательно выступает за мирное разрешение конфликта и предлагает все формы и возможности политического урегулирования.
  • Россия ожидает ответа от украинской стороны на предложение сформировать три рабочих группы по политическим, военным и университетским вопросам.
  • Сроки нового раунда переговоров двух стран зависят от выполнения договоренностей на предыдущих встречах.
  • Несмотря на посреднические усилия администрации Дональда Трампа, киевский режим и его западноевропейские спонсоры отвергают возможность компромиссов по урегулированию.
«
"Они отвергают даже возможность каких-либо компромиссов, при этом не имея на это никаких оснований на поле сражения и с точки зрения каких-то морально-этических подходов".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Мария Захарова
Официальный представитель МИД России
  • Дипломат не исключила, что западные страны могли управлять ударами ВСУ по нефтепроводу "Дружба".
  • Их прямая вовлеченность в террористическую деятельность киевского режима очевидна.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Только попробуйте: Москва провела открытый урок для "коалиции желающих"
1 сентября, 08:00

О перезапуске отношений с США

  • В Москве видят взаимный характер заинтересованности в распутывании клубка противоречий в отношениях двух стран.
«
"Президент России накануне саммита в Анкоридже обозначил, что договоренности в области контроля над стратегическими наступательными вооружениями — это вопрос последующих этапов. Поэтому политическая база для перезапуска стратегического диалога между Россией и США пока находится на стадии формирования".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Мария Захарова
Официальный представитель МИД России
  • Россия и США согласовывают даты и место проведения следующего раунда переговоров.
  • В Москве надеются, что России вернут незаконно конфискованные США объекты дипсобственности.
  • Территориальная близость в регионе Берингова пролива подразумевает актуальный запуск прямого авиасообщения между близлежащими регионами двух стран.
  • Его возобновление стало бы символом налаживающегося взаимодействия.
  • О возможной встрече главы МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио на Генассамблее ООН заранее проинформируют.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
Забирайте Украину: "глубинное государство" США встало на сторону России
31 августа, 08:00

О сотрудничестве в Арктике

  • Захарова назвала разработку полезных ископаемых в Арктике одним из наиболее перспективных направлений сотрудничества России и США.
«

"Взаимодействие в Арктической зоне имеет все основания занять значимое место в двусторонней повестке дня на фоне в первую очередь естественного соседства в этом регионе, соприкосновения экономических интересов".

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Мария Захарова
Официальный представитель МИД России
  • Очевиден потенциал диалога двух стран по защите окружающей среды в этом регионе.
  • США проявляют заметный интерес к уникальным российским технологиям для работы в Арктике, но это сотрудничество требует соответствующей атмосферы.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером мероприятия.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Догнать и перегнать Россию: Америке брошен новый вызов
30 августа, 08:00
 
В миреРоссияСШАУкраинаМария ЗахароваВЭФ-2025Восточный экономический форум (ВЭФ)Вооруженные силы УкраиныГенеральная Ассамблея ООНСергей ЛавровМарко РубиоООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала