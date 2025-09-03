Рейтинг@Mail.ru
Захарова высказалась о ситуации с избирательными участками в Молдавии - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:26 03.09.2025
https://ria.ru/20250903/zaharova-2039271000.html
Захарова высказалась о ситуации с избирательными участками в Молдавии
Захарова высказалась о ситуации с избирательными участками в Молдавии - РИА Новости, 03.09.2025
Захарова высказалась о ситуации с избирательными участками в Молдавии
Ситуация вокруг избирательных участков для молдаван на территории России является фестивалем абсурда, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T08:26:00+03:00
2025-09-03T08:26:00+03:00
в мире
россия
молдавия
москва
мария захарова
майя санду
дальневосточный федеральный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896074817_0:0:3289:1850_1920x0_80_0_0_8cc8a6a2d5cdf581f2cee4023433fc9e.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Ситуация вокруг избирательных участков для молдаван на территории России является фестивалем абсурда, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "То, что происходит в Молдавии, особенно вокруг очередных выборов, это уже не театр абсурда. Это мировые гастроли, фестиваль абсурда, чтобы, видимо, все уголки мира удивились тому, до чего можно опуститься", - сказала Захарова в интервью агентству на ВЭФ. Она добавила, что Россия была готова и остается готова открыть по запросу молдавской стороны такого количества участков, которое "обеспечило бы реализацию конституционных прав граждан Молдавии, находящихся на нашей территории". Захарова подчеркнула, что президент Молдавии Майя Санду издевается над законом страны, над правом, людьми и понятием демократии. Центральная избирательная комиссия Молдавии сообщила, что МИД республики в преддверии парламентских выборов предлагает открыть для граждан страны, проживающих на территории России, всего два избирательных участка. Похожая ситуация сложилась на президентских выборах в Молдавии осенью 2024 года. Тогда ЦИК Молдавии настаивал на открытии пяти избирательных участков в России - двух в Москве, в Санкт-Петербурге, Сургуте и Ярославле. МИД страны одобрил открытие только двух из них в Москве, объяснив это соображениями безопасности. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что открытие лишь двух избирательных участков на территории России является оскорблением молдавских граждан и превращает выборы в "политическое шоу", где о честности и справедливости не может быть и речи. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250902/moldaviya-2039203250.html
https://ria.ru/20250902/moldaviya-2039000916.html
россия
молдавия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896074817_560:0:3289:2047_1920x0_80_0_0_75cf037a98528dd68bf8eb2bf3c48a01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, молдавия, москва, мария захарова, майя санду, дальневосточный федеральный университет
В мире, Россия, Молдавия, Москва, Мария Захарова, Майя Санду, Дальневосточный федеральный университет
Захарова высказалась о ситуации с избирательными участками в Молдавии

Захарова назвала ситуацию вокруг выборов в Молдавии фестивалем абсурда

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мария Захарова . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Ситуация вокруг избирательных участков для молдаван на территории России является фестивалем абсурда, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"То, что происходит в Молдавии, особенно вокруг очередных выборов, это уже не театр абсурда. Это мировые гастроли, фестиваль абсурда, чтобы, видимо, все уголки мира удивились тому, до чего можно опуститься", - сказала Захарова в интервью агентству на ВЭФ.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Экс-премьер Молдавии подвел итог правления партии Санду
2 сентября, 20:16
Она добавила, что Россия была готова и остается готова открыть по запросу молдавской стороны такого количества участков, которое "обеспечило бы реализацию конституционных прав граждан Молдавии, находящихся на нашей территории".
Захарова подчеркнула, что президент Молдавии Майя Санду издевается над законом страны, над правом, людьми и понятием демократии.
Центральная избирательная комиссия Молдавии сообщила, что МИД республики в преддверии парламентских выборов предлагает открыть для граждан страны, проживающих на территории России, всего два избирательных участка. Похожая ситуация сложилась на президентских выборах в Молдавии осенью 2024 года. Тогда ЦИК Молдавии настаивал на открытии пяти избирательных участков в России - двух в Москве, в Санкт-Петербурге, Сургуте и Ярославле. МИД страны одобрил открытие только двух из них в Москве, объяснив это соображениями безопасности.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что открытие лишь двух избирательных участков на территории России является оскорблением молдавских граждан и превращает выборы в "политическое шоу", где о честности и справедливости не может быть и речи.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Машины молдавской полиции - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Молдавские силовики провели обыски у представителей оппозиционного блока
2 сентября, 08:35
 
В миреРоссияМолдавияМоскваМария ЗахароваМайя СандуДальневосточный федеральный университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала