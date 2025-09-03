https://ria.ru/20250903/zaharova-2039271000.html
Захарова высказалась о ситуации с избирательными участками в Молдавии
Захарова высказалась о ситуации с избирательными участками в Молдавии - РИА Новости, 03.09.2025
Захарова высказалась о ситуации с избирательными участками в Молдавии
Ситуация вокруг избирательных участков для молдаван на территории России является фестивалем абсурда, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T08:26:00+03:00
2025-09-03T08:26:00+03:00
2025-09-03T08:26:00+03:00
в мире
россия
молдавия
москва
мария захарова
майя санду
дальневосточный федеральный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896074817_0:0:3289:1850_1920x0_80_0_0_8cc8a6a2d5cdf581f2cee4023433fc9e.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Ситуация вокруг избирательных участков для молдаван на территории России является фестивалем абсурда, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "То, что происходит в Молдавии, особенно вокруг очередных выборов, это уже не театр абсурда. Это мировые гастроли, фестиваль абсурда, чтобы, видимо, все уголки мира удивились тому, до чего можно опуститься", - сказала Захарова в интервью агентству на ВЭФ. Она добавила, что Россия была готова и остается готова открыть по запросу молдавской стороны такого количества участков, которое "обеспечило бы реализацию конституционных прав граждан Молдавии, находящихся на нашей территории". Захарова подчеркнула, что президент Молдавии Майя Санду издевается над законом страны, над правом, людьми и понятием демократии. Центральная избирательная комиссия Молдавии сообщила, что МИД республики в преддверии парламентских выборов предлагает открыть для граждан страны, проживающих на территории России, всего два избирательных участка. Похожая ситуация сложилась на президентских выборах в Молдавии осенью 2024 года. Тогда ЦИК Молдавии настаивал на открытии пяти избирательных участков в России - двух в Москве, в Санкт-Петербурге, Сургуте и Ярославле. МИД страны одобрил открытие только двух из них в Москве, объяснив это соображениями безопасности. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что открытие лишь двух избирательных участков на территории России является оскорблением молдавских граждан и превращает выборы в "политическое шоу", где о честности и справедливости не может быть и речи. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250902/moldaviya-2039203250.html
https://ria.ru/20250902/moldaviya-2039000916.html
россия
молдавия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896074817_560:0:3289:2047_1920x0_80_0_0_75cf037a98528dd68bf8eb2bf3c48a01.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, молдавия, москва, мария захарова, майя санду, дальневосточный федеральный университет
В мире, Россия, Молдавия, Москва, Мария Захарова, Майя Санду, Дальневосточный федеральный университет
Захарова высказалась о ситуации с избирательными участками в Молдавии
Захарова назвала ситуацию вокруг выборов в Молдавии фестивалем абсурда