Захарова оценила возможность встречи Лаврова и Рубио на Генассамблее ООН
Захарова: график Лаврова на Генассамблее ООН верстается
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. График главы МИД РФ Сергея Лаврова на Генассамблее ООН в сентябре верстается, у министра будут десятки двусторонних и многосторонних встреч, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"График только верстается. Я могу заверить, встреч будет у Сергея Викторовича Лаврова десятки: в многосторонних форматах, в двусторонних форматах, в виде выступлений, общения с прессой, контактов на полях и на ногах. Поэтому обязательно вас с программой познакомим. Просто не хочется забегать вперед, но вы знаете нашу информационную в этом смысле открытость", - сказала Захарова в рамках ВЭФ.
"Нужно ли мне говорить об актуальности российско-американских контактов? Я думаю, нет. Вы прекрасно видите как весь мир с замиранием сердца следил и продолжает следить за ними. Как только и если что-то появится, обязательно вас об этом проинформируем", - добавила она.
