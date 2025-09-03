Рейтинг@Mail.ru
Захарова оценила возможность встречи Лаврова и Рубио на Генассамблее ООН
06:59 03.09.2025 (обновлено: 07:00 03.09.2025)
Захарова оценила возможность встречи Лаврова и Рубио на Генассамблее ООН
Захарова оценила возможность встречи Лаврова и Рубио на Генассамблее ООН
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. График главы МИД РФ Сергея Лаврова на Генассамблее ООН в сентябре верстается, у министра будут десятки двусторонних и многосторонних встреч, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "График только верстается. Я могу заверить, встреч будет у Сергея Викторовича Лаврова десятки: в многосторонних форматах, в двусторонних форматах, в виде выступлений, общения с прессой, контактов на полях и на ногах. Поэтому обязательно вас с программой познакомим. Просто не хочется забегать вперед, но вы знаете нашу информационную в этом смысле открытость", - сказала Захарова в рамках ВЭФ. "Нужно ли мне говорить об актуальности российско-американских контактов? Я думаю, нет. Вы прекрасно видите как весь мир с замиранием сердца следил и продолжает следить за ними. Как только и если что-то появится, обязательно вас об этом проинформируем", - добавила она. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
в мире, россия, владивосток, сергей лавров, мария захарова, генеральная ассамблея оон, оон, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
В мире, Россия, Владивосток, Сергей Лавров, Мария Захарова, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. График главы МИД РФ Сергея Лаврова на Генассамблее ООН в сентябре верстается, у министра будут десятки двусторонних и многосторонних встреч, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"График только верстается. Я могу заверить, встреч будет у Сергея Викторовича Лаврова десятки: в многосторонних форматах, в двусторонних форматах, в виде выступлений, общения с прессой, контактов на полях и на ногах. Поэтому обязательно вас с программой познакомим. Просто не хочется забегать вперед, но вы знаете нашу информационную в этом смысле открытость", - сказала Захарова в рамках ВЭФ.
Россия будет добиваться решения палестинского вопроса, заявил Лавров
Вчера, 01:44
"Нужно ли мне говорить об актуальности российско-американских контактов? Я думаю, нет. Вы прекрасно видите как весь мир с замиранием сердца следил и продолжает следить за ними. Как только и если что-то появится, обязательно вас об этом проинформируем", - добавила она.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Захарова рассказала о мирных инициативах России
Вчера, 06:58
 
