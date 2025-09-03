https://ria.ru/20250903/zaharova-2039262606.html

Захарова оценила возможность встречи Лаврова и Рубио на Генассамблее ООН

Захарова оценила возможность встречи Лаврова и Рубио на Генассамблее ООН - РИА Новости, 03.09.2025

Захарова оценила возможность встречи Лаврова и Рубио на Генассамблее ООН

График главы МИД РФ Сергея Лаврова на Генассамблее ООН в сентябре верстается, у министра будут десятки двусторонних и многосторонних встреч, заявила в интервью...

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. График главы МИД РФ Сергея Лаврова на Генассамблее ООН в сентябре верстается, у министра будут десятки двусторонних и многосторонних встреч, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "График только верстается. Я могу заверить, встреч будет у Сергея Викторовича Лаврова десятки: в многосторонних форматах, в двусторонних форматах, в виде выступлений, общения с прессой, контактов на полях и на ногах. Поэтому обязательно вас с программой познакомим. Просто не хочется забегать вперед, но вы знаете нашу информационную в этом смысле открытость", - сказала Захарова в рамках ВЭФ. "Нужно ли мне говорить об актуальности российско-американских контактов? Я думаю, нет. Вы прекрасно видите как весь мир с замиранием сердца следил и продолжает следить за ними. Как только и если что-то появится, обязательно вас об этом проинформируем", - добавила она. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

