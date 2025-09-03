Рейтинг@Mail.ru
В Волгограде задержали подозреваемых в незаконной регистрации мигрантов - РИА Новости, 03.09.2025
10:34 03.09.2025
В Волгограде задержали подозреваемых в незаконной регистрации мигрантов
В Волгограде задержали подозреваемых в незаконной регистрации мигрантов - РИА Новости, 03.09.2025
В Волгограде задержали подозреваемых в незаконной регистрации мигрантов
Трех жителей Волгоградской области задержали по подозрению в незаконной регистрации в регионе более 1,2 тысячи мигрантов из Средней Азии, возбуждено уголовное... РИА Новости, 03.09.2025
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Трех жителей Волгоградской области задержали по подозрению в незаконной регистрации в регионе более 1,2 тысячи мигрантов из Средней Азии, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. По ее словам, канал незаконной миграции перекрыли сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Волгоградской области. По подозрению в совершении преступления задержаны трое жителей областного центра. "По предварительной информации, под предлогом помощи в оформлении документов злоумышленники организовали массовую постановку на миграционный учет приезжих из стран Средней Азии. За денежное вознаграждение фигуранты заключали с ними фиктивные трудовые договоры и регистрировали в жилых домах одного из садоводческих обществ Волгограда. Фактически иностранцы проживали в других районах региона и не занимались трудовой деятельностью. В общей сложности сообщники зарегистрировали в пяти строениях более 1,2 тысячи иностранных граждан", - сказала Волк. По ее словам, в ходе обысков по местам жительства задержанных и в офисе изъяты паспорта, фиктивные трудовые договоры, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ. Двоим фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, третьему выдано обязательство о явке. Как отметила Волк, всем незаконно зарегистрированным иностранным гражданам аннулирована регистрация и выданы предписания об обязанности покинуть Россию.
Происшествия, Россия, Волгоградская область
В Волгограде задержали подозреваемых в незаконной регистрации мигрантов

Троих жителей Волгоградской области заподозрили в легализации мигрантов

МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Трех жителей Волгоградской области задержали по подозрению в незаконной регистрации в регионе более 1,2 тысячи мигрантов из Средней Азии, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По ее словам, канал незаконной миграции перекрыли сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Волгоградской области. По подозрению в совершении преступления задержаны трое жителей областного центра.
"По предварительной информации, под предлогом помощи в оформлении документов злоумышленники организовали массовую постановку на миграционный учет приезжих из стран Средней Азии. За денежное вознаграждение фигуранты заключали с ними фиктивные трудовые договоры и регистрировали в жилых домах одного из садоводческих обществ Волгограда. Фактически иностранцы проживали в других районах региона и не занимались трудовой деятельностью. В общей сложности сообщники зарегистрировали в пяти строениях более 1,2 тысячи иностранных граждан", - сказала Волк.
По ее словам, в ходе обысков по местам жительства задержанных и в офисе изъяты паспорта, фиктивные трудовые договоры, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ. Двоим фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, третьему выдано обязательство о явке.
Как отметила Волк, всем незаконно зарегистрированным иностранным гражданам аннулирована регистрация и выданы предписания об обязанности покинуть Россию.
В Перми осудили гражданина Китая за организацию незаконной миграции
8 августа, 10:28
