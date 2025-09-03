Рейтинг@Mail.ru
Россиянам рассказали о распространении смертельного заболевания - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:01 03.09.2025 (обновлено: 17:42 03.09.2025)
https://ria.ru/20250903/zabolevanie-2039441896.html
Россиянам рассказали о распространении смертельного заболевания
Россиянам рассказали о распространении смертельного заболевания - РИА Новости, 03.09.2025
Россиянам рассказали о распространении смертельного заболевания
В России 90 процентов людей с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) не знают о своем диагнозе, рассказал главный внештатный пульмонолог Минздрава... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T17:01:00+03:00
2025-09-03T17:42:00+03:00
общество
россия
сергей авдеев
алексей кузнецов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1f/1572249003_0:270:2681:1778_1920x0_80_0_0_60375de7c446089a7b619a6abb04fce6.jpg
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. В России 90 процентов людей с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) не знают о своем диагнозе, рассказал главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев в интервью "Ленте.ru"."Мировые эпидемиологические исследования показывают, что от 7 до 15 процентов населения в разных странах страдают этим заболеванием. Если взять даже минимальную оценку, в России это около десяти миллионов человек", — сказал специалист.Врач отметил, что реальное количество страдающих от ХОБЛ россиян превышает официальную статистику в десять раз: всего в стране зафиксировано 877 тысяч случаев этого заболевания.Эксперт подчеркнул, что главная опасность этой болезни — высокая смертельность.В среду помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил РИА Новости, что своевременное выявление ХОБЛ значительно улучшает прогноз, поэтому необходимо пройти диспансеризацию.
https://ria.ru/20250827/bolezn-2037863309.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1f/1572249003_0:19:2681:2029_1920x0_80_0_0_f2c0024539309f8b240e06652aade0ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, сергей авдеев, алексей кузнецов
Общество, Россия, Сергей Авдеев, Алексей Кузнецов
Россиянам рассказали о распространении смертельного заболевания

Авдеев: 90 процентов больных ХОБЛ в России не знают о своем диагнозе

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкВрач с рентгеном легких
Врач с рентгеном легких - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Врач с рентгеном легких. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. В России 90 процентов людей с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) не знают о своем диагнозе, рассказал главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев в интервью "Ленте.ru".
«
"Мировые эпидемиологические исследования показывают, что от 7 до 15 процентов населения в разных странах страдают этим заболеванием. Если взять даже минимальную оценку, в России это около десяти миллионов человек", — сказал специалист.
Врач отметил, что реальное количество страдающих от ХОБЛ россиян превышает официальную статистику в десять раз: всего в стране зафиксировано 877 тысяч случаев этого заболевания.
Эксперт подчеркнул, что главная опасность этой болезни — высокая смертельность.
В среду помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил РИА Новости, что своевременное выявление ХОБЛ значительно улучшает прогноз, поэтому необходимо пройти диспансеризацию.
Пробирки с кровью пациентов в лаборатории по исследованию биохимического анализа крови - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
СМИ рассказали о неочевидном признаке смертельного заболевания
27 августа, 13:47
 
ОбществоРоссияСергей АвдеевАлексей Кузнецов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала