Россиянам рассказали о распространении смертельного заболевания

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. В России 90 процентов людей с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) не знают о своем диагнозе, рассказал главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев в интервью "Ленте.ru"."Мировые эпидемиологические исследования показывают, что от 7 до 15 процентов населения в разных странах страдают этим заболеванием. Если взять даже минимальную оценку, в России это около десяти миллионов человек", — сказал специалист.Врач отметил, что реальное количество страдающих от ХОБЛ россиян превышает официальную статистику в десять раз: всего в стране зафиксировано 877 тысяч случаев этого заболевания.Эксперт подчеркнул, что главная опасность этой болезни — высокая смертельность.В среду помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил РИА Новости, что своевременное выявление ХОБЛ значительно улучшает прогноз, поэтому необходимо пройти диспансеризацию.

