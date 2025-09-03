Во Львове и Луцке прогремели повторные взрывы
Во Львове и Луцке после воздушной тревоги прогремели повторные взрывы
© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные на месте пожара
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные на месте пожара. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Взрывы повторно прозвучали во Львове и Луцке на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал ТСН.
"Львов - повторные взрывы... Луцк - повторные взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, во Львовской и Волынской областях Украины звучит сигнал воздушной тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
