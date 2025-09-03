https://ria.ru/20250903/vzryvy-2039230164.html
В Киевской области прогремели взрывы
Взрывы прозвучали в Вышгороде Киевской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 03.09.2025
специальная военная операция на украине
в мире
киевская область
украина
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Вышгороде Киевской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал ТСН. "Вышгород - взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киевской области Украины звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
