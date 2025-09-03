https://ria.ru/20250903/vzryvy-2039224517.html

В Кировограде прогремели взрывы

В Кировограде прогремели взрывы - РИА Новости, 03.09.2025

В Кировограде прогремели взрывы

Взрывы прогремели в городе Кировоград (украинское название - Кропивницкий) на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал ТСН со ссылкой на... РИА Новости, 03.09.2025

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Кировоград (украинское название - Кропивницкий) на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал ТСН со ссылкой на мониторинговые каналы. "Кропивницкий - взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Кировоградской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

