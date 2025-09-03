https://ria.ru/20250903/vtb-2039326345.html
ВТБ улучшил условия по переводам в Китай для розничных клиентов
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. ВТБ уменьшил комиссии на переводы по реквизитам в Китай для розничных клиентов и снизил безналичный курс покупки юаня, сообщает пресс-служба банка. Информация об этом прозвучала на полях ВЭФ-2025 от заместителя президента-председателя правления ВТБ Александра Пахомова. Для пользователей "ВТБ Онлайн" комиссия за переводы по реквизитам в валюте снижена на 0,5 п.п. и составляет 2% от суммы транзакции. Дополнительно клиенты получают улучшенный курс обмена. Сервис трансграничных переводов в ВТБ позволяет напрямую оплачивать товары и услуги без посредников — что особенно востребовано автовладельцами, жителями Китая, проживающими в России, или у россиян, находящихся в Китае. По данным ВТБ, 80% средств клиенты направляют на покупку автомобилей, 10% — на личные счета в Китае. Остальные 10% приходятся на оплату товаров личного пользования, пополнение брокерских счетов или участие в выставках и конференциях. "Мы понимаем, как важна сегодня простота и скорость международных переводов для наших клиентов — будь то покупка автомобиля, оплата услуг или планирование торговых отношений. Снижение комиссии и улучшение курса юаня — это наш вклад в то, чтобы сделать эти операции максимально выгодными и удобными. Мы стремимся не просто предоставлять финансовые продукты, а строить доверительные отношения с каждым клиентом, обеспечивая безопасность, прозрачность и комфорт в любых финансовых вопросах", — отметил Пахомов. ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
