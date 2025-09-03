https://ria.ru/20250903/voyna-2039239694.html

Нарышкин оценил значение памяти о Второй мировой войне

Нарышкин оценил значение памяти о Второй мировой войне - РИА Новости, 03.09.2025

Нарышкин оценил значение памяти о Второй мировой войне

Память о событиях Второй мировой войны имеет огромное значение в контексте поддержания архитектуры глобальной безопасности, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин.

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Память о событиях Второй мировой войны имеет огромное значение в контексте поддержания архитектуры глобальной безопасности, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин. Он выступил с видеообращением к участникам международной научно-практической конференции "Уроки Великой Отечественной и Второй мировой войн: к 80-летию Великой Победы", проходящей под эгидой РИО в рамках Восточного экономического форума. "Полагаю, что память о событиях Второй мировой войны по-прежнему имеет огромное значение в контексте поддержания архитектуры глобальной безопасности. Рассматриваем ее и как прочный фундамент международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сказал Нарышкин. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.

