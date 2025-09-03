Рейтинг@Mail.ru
Нарышкин рассказал о начале Второй мировой войны на Дальнем Востоке - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:31 03.09.2025
https://ria.ru/20250903/voyna-2039239168.html
Нарышкин рассказал о начале Второй мировой войны на Дальнем Востоке
Нарышкин рассказал о начале Второй мировой войны на Дальнем Востоке - РИА Новости, 03.09.2025
Нарышкин рассказал о начале Второй мировой войны на Дальнем Востоке
Будет справедливым признать, что первые очаги Второй мировой войны вспыхнули на Дальнем Востоке еще в 1931 году, когда милитаристская Япония оккупировала... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T03:31:00+03:00
2025-09-03T03:31:00+03:00
в мире
китай
япония
дальний восток
сергей нарышкин
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум (вэф)
вэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49709/87/497098798_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_3d9586e41e79a805a1b3f2be8736d62c.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Будет справедливым признать, что первые очаги Второй мировой войны вспыхнули на Дальнем Востоке еще в 1931 году, когда милитаристская Япония оккупировала северо-восточную часть Китая, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин. Он выступил с видеообращением к участникам международной научно-практической конференции "Уроки Великой Отечественной и Второй мировой войн: к 80-летию Великой Победы", проходящей под эгидой РИО в рамках Восточного экономического форума. "Ровно 80 лет назад, 2 сентября 1945 года, представители стран-союзниц приняли безоговорочную капитуляцию милитаристской Японии. Этому событию предшествовали ожесточенные августовские бои, в ходе которых американские союзники одержали победу над врагом на море, а советско-монгольские войска разгромили почти миллионную Квантунскую армию", - сказал Нарышкин. "Принимая во внимание, что Вторая мировая война завершилась на Дальнем Востоке, справедливым будет признать, что и первые очаги этого глобального конфликта тоже возникли именно здесь", - отметил он. Еще в сентябре 1931 года милитаристская Япония оккупировала северо-восточную часть Китая и создала на ее территории марионеточное государство Маньчжоу-Го, которое планировалось использовать как плацдарм для агрессии против Советского Союза, напомнил Нарышкин. А к 1937 году, еще задолго до нападения гитлеровской Германии на Польшу, японские оккупанты развязали в Китае полномасштабную войну, количество жертв которой исчислялось миллионами, добавил он. "Перенеся беспрецедентно тяжелые испытания, народы Советского Союза и Китая сумели отстоять свою независимость, но при этом, как известно, понесли наибольшие потери. Опираясь на схожий исторический опыт, наши страны последовательно выступают за сохранение исторической правды о Великой Победе как общей ценности для всего человечества, вместе противостоят попыткам реабилитации идей нацизма и милитаризма", - сказал Нарышкин. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
https://ria.ru/20250903/minoborony-2039223256.html
https://ria.ru/20250902/fsb-2038962277.html
китай
япония
дальний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49709/87/497098798_168:0:2833:1999_1920x0_80_0_0_33a8e5ccc2533bf0f68d3479cb7feb6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, япония, дальний восток, сергей нарышкин, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум (вэф), вэф-2025
В мире, Китай, Япония, Дальний Восток, Сергей Нарышкин, Дальневосточный федеральный университет, Восточный экономический форум (ВЭФ), ВЭФ-2025
Нарышкин рассказал о начале Второй мировой войны на Дальнем Востоке

Нарышкин: очаги Второй мировой войны вспыхнули на Дальнем Востоке в 1931 году

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкСергей Нарышкин
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Сергей Нарышкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Будет справедливым признать, что первые очаги Второй мировой войны вспыхнули на Дальнем Востоке еще в 1931 году, когда милитаристская Япония оккупировала северо-восточную часть Китая, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин.
Он выступил с видеообращением к участникам международной научно-практической конференции "Уроки Великой Отечественной и Второй мировой войн: к 80-летию Великой Победы", проходящей под эгидой РИО в рамках Восточного экономического форума.
Чтение приказа о победе над империалистической Японией - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Минобороны запустило проект о вкладе Красной Армии в победу над Японией
Вчера, 00:24
"Ровно 80 лет назад, 2 сентября 1945 года, представители стран-союзниц приняли безоговорочную капитуляцию милитаристской Японии. Этому событию предшествовали ожесточенные августовские бои, в ходе которых американские союзники одержали победу над врагом на море, а советско-монгольские войска разгромили почти миллионную Квантунскую армию", - сказал Нарышкин.
"Принимая во внимание, что Вторая мировая война завершилась на Дальнем Востоке, справедливым будет признать, что и первые очаги этого глобального конфликта тоже возникли именно здесь", - отметил он.
Еще в сентябре 1931 года милитаристская Япония оккупировала северо-восточную часть Китая и создала на ее территории марионеточное государство Маньчжоу-Го, которое планировалось использовать как плацдарм для агрессии против Советского Союза, напомнил Нарышкин. А к 1937 году, еще задолго до нападения гитлеровской Германии на Польшу, японские оккупанты развязали в Китае полномасштабную войну, количество жертв которой исчислялось миллионами, добавил он.
"Перенеся беспрецедентно тяжелые испытания, народы Советского Союза и Китая сумели отстоять свою независимость, но при этом, как известно, понесли наибольшие потери. Опираясь на схожий исторический опыт, наши страны последовательно выступают за сохранение исторической правды о Великой Победе как общей ценности для всего человечества, вместе противостоят попыткам реабилитации идей нацизма и милитаризма", - сказал Нарышкин.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
Советские воины рассматривают брошенный при отступлении японский флаг - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
ФСБ опубликовала документы о подготовке Японии нападения на СССР
2 сентября, 00:12
 
В миреКитайЯпонияДальний ВостокСергей НарышкинДальневосточный федеральный университетВосточный экономический форум (ВЭФ)ВЭФ-2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала