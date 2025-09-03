https://ria.ru/20250903/voyna-2039239168.html

Нарышкин рассказал о начале Второй мировой войны на Дальнем Востоке

Нарышкин рассказал о начале Второй мировой войны на Дальнем Востоке - РИА Новости, 03.09.2025

Нарышкин рассказал о начале Второй мировой войны на Дальнем Востоке

Будет справедливым признать, что первые очаги Второй мировой войны вспыхнули на Дальнем Востоке еще в 1931 году, когда милитаристская Япония оккупировала... РИА Новости, 03.09.2025

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Будет справедливым признать, что первые очаги Второй мировой войны вспыхнули на Дальнем Востоке еще в 1931 году, когда милитаристская Япония оккупировала северо-восточную часть Китая, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин. Он выступил с видеообращением к участникам международной научно-практической конференции "Уроки Великой Отечественной и Второй мировой войн: к 80-летию Великой Победы", проходящей под эгидой РИО в рамках Восточного экономического форума. "Ровно 80 лет назад, 2 сентября 1945 года, представители стран-союзниц приняли безоговорочную капитуляцию милитаристской Японии. Этому событию предшествовали ожесточенные августовские бои, в ходе которых американские союзники одержали победу над врагом на море, а советско-монгольские войска разгромили почти миллионную Квантунскую армию", - сказал Нарышкин. "Принимая во внимание, что Вторая мировая война завершилась на Дальнем Востоке, справедливым будет признать, что и первые очаги этого глобального конфликта тоже возникли именно здесь", - отметил он. Еще в сентябре 1931 года милитаристская Япония оккупировала северо-восточную часть Китая и создала на ее территории марионеточное государство Маньчжоу-Го, которое планировалось использовать как плацдарм для агрессии против Советского Союза, напомнил Нарышкин. А к 1937 году, еще задолго до нападения гитлеровской Германии на Польшу, японские оккупанты развязали в Китае полномасштабную войну, количество жертв которой исчислялось миллионами, добавил он. "Перенеся беспрецедентно тяжелые испытания, народы Советского Союза и Китая сумели отстоять свою независимость, но при этом, как известно, понесли наибольшие потери. Опираясь на схожий исторический опыт, наши страны последовательно выступают за сохранение исторической правды о Великой Победе как общей ценности для всего человечества, вместе противостоят попыткам реабилитации идей нацизма и милитаризма", - сказал Нарышкин. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.

