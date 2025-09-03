https://ria.ru/20250903/voyna-2039223682.html

Историк рассказал, когда для СССР закончилась Вторая мировая война

Историк рассказал, когда для СССР закончилась Вторая мировая война

МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Вторая мировая война закончилась безоговорочной капитуляцией Японии 2 сентября 1945 года, однако для СССР памятной датой окончания страшной войны стало 3 сентября, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. Памятная дата России – 3 сентября – День окончания Второй мировой войны (1945 год) установлена Федеральным законом от 24 апреля 2020 года "О внесении изменений в статьи 1 и 1-1 Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России". Раннее памятная дата отмечалась 2 сентября. Изменение даты окончания самой масштабной войны в истории было направлено на сохранение исторической справедливости в отношении победителей во Второй мировой войне. "Так случилось, мне кажется, это тоже какой-то определенный исторический символизм. Когда подписывался акт о безоговорочной капитуляции 2 сентября на линкоре "Миссури", наши войска на Курильских острова, занимали вот эти Курильские острова, и основные акты сдачи японских войск, капитуляции японских войск на Курильских островах, уже южной гряды, они производились вплоть до 3 сентября. В определенной мере, дата 3 сентября для нас, для нашей страны, она обоснована", - подчеркнул Мягков. Он заявил, что сам акт капитуляции Японии был подписан второго сентября, однако само сообщение в советской прессе появилось только третьего сентября. "Дело в том, что, действительно, именно 2 сентября на американском линкоре "Миссури" был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии. Третьего сентября 1945 года в нашей советской прессе было опубликовано обращение Сталина к народу. Там говорилось об окончании войны с Японией и отмечалось, что, кстати, у нашей державы, Советского Союза и у России, был особый счет к Японии. Мы отомстили за поражение в русско-японской войне 1904-1905 годов, которая была черным пятном на нашей стране", - отметил Мягков. Он добавил, что медаль, которая была тогда выпущена, имеет на своем аверсе надпись "За победу над Японией", а на ее реверсе написана дата – 3 сентября 1945. По словам Мягкова, стоит отметить, что наши китайские союзники отмечают день победы тоже 3 сентября. Сергей Нарышкин о важности знаний реальных событий истории Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года, именно в этот день гитлеровский рейх вторгся в Польшу. Однако, как заметил ранее председатель Российского исторического общества (РИО), глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, до этих кровавых событий Вторая мировая война уже разворачивалась на Дальнем Востоке. "Хочу подчеркнуть, что Вторая мировая война началась на Дальнем Востоке. Задолго до аншлюса Австрии, до варварского раздела Чехословакии в результате преступного сговора западных держав, задолго до вторжения гитлеровского вермахта в Польшу", - ранее заявил Нарышкин на открытии выставки "Последняя битва Второй мировой". По его словам, к 1938 году счёт жертв японской агрессии на Дальнем Востоке, главным образом в Китае, шёл уже на миллионы. Поэтому СССР один из первых вступил в войну с японской агрессией на Дальнем Востоке и нанес японской империи решающий удар, который привел ее к капитуляции. "Советский Союз первым, или одним из первых вступил в войну против японского милитаризма и германского нацизма. И именно Советский Союз нанес последний и решающий удар по агрессору на Дальнем Востоке", - подчеркнул председатель РИО.

