https://ria.ru/20250903/vostok-2039356410.html

Бойцы "Востока" улучшили тактическое положение в зоне СВО за сутки

Бойцы "Востока" улучшили тактическое положение в зоне СВО за сутки - РИА Новости, 03.09.2025

Бойцы "Востока" улучшили тактическое положение в зоне СВО за сутки

Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны ВСУ, уничтожили до 225 украинских военнослужащих за сутки, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T13:26:00+03:00

2025-09-03T13:26:00+03:00

2025-09-03T13:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

днепропетровская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036701631_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c6c17c157ee1c1f2cd9a6a9a29e5baa3.jpg

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны ВСУ, уничтожили до 225 украинских военнослужащих за сутки, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Березовое, Калиновское и Сосновка Днепропетровской области."Противник потерял до 225 военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожен склад материальных средств", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепропетровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, днепропетровская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)