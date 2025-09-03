https://ria.ru/20250903/vostok-2039356410.html
Бойцы "Востока" улучшили тактическое положение в зоне СВО за сутки
Бойцы "Востока" улучшили тактическое положение в зоне СВО за сутки - РИА Новости, 03.09.2025
Бойцы "Востока" улучшили тактическое положение в зоне СВО за сутки
Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны ВСУ, уничтожили до 225 украинских военнослужащих за сутки, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T13:26:00+03:00
2025-09-03T13:26:00+03:00
2025-09-03T13:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
днепропетровская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036701631_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c6c17c157ee1c1f2cd9a6a9a29e5baa3.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны ВСУ, уничтожили до 225 украинских военнослужащих за сутки, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Березовое, Калиновское и Сосновка Днепропетровской области."Противник потерял до 225 военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожен склад материальных средств", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепропетровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036701631_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_137fa67a62528fd7ec8b14fac43391cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, днепропетровская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Бойцы "Востока" улучшили тактическое положение в зоне СВО за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли до 225 военных в зоне действий "Востока" за сутки