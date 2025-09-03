Рейтинг@Mail.ru
Польша вернула на аэродромы истребители, поднятые якобы из-за России - РИА Новости, 03.09.2025
09:32 03.09.2025
Польша вернула на аэродромы истребители, поднятые якобы из-за России
ВАРШАВА, 3 сен - РИА Новости. Польские военные вернули на аэродромы истребители, поднятые якобы на фоне активности России на Украине, не зафиксировав нарушений воздушного пространства страны, сообщает в среду оперативное командование родов вооруженных сил Польши. Ранее оперативное командование сообщило, что якобы из-за активности РФ на Украине в воздух поднята авиация Польши. В соответствии с действующими процедурами оперативный командующий принял решение о приведении в действие "всех имеющихся в его распоряжении сил и средств". Через несколько часов командование отметило, что действия военной авиации Польши и других стран НАТО в польском воздушном пространстве были прекращены. В последнее время такие сообщения польские военные публикуют регулярно. Обычно эти действия совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине.
ВАРШАВА, 3 сен - РИА Новости. Польские военные вернули на аэродромы истребители, поднятые якобы на фоне активности России на Украине, не зафиксировав нарушений воздушного пространства страны, сообщает в среду оперативное командование родов вооруженных сил Польши.
Ранее оперативное командование сообщило, что якобы из-за активности РФ на Украине в воздух поднята авиация Польши. В соответствии с действующими процедурами оперативный командующий принял решение о приведении в действие "всех имеющихся в его распоряжении сил и средств".
Через несколько часов командование отметило, что действия военной авиации Польши и других стран НАТО в польском воздушном пространстве были прекращены.
В последнее время такие сообщения польские военные публикуют регулярно. Обычно эти действия совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине.
Владислав Косиняк-Камыш - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Глава Минобороны Польши обвинил Россию в провокациях
20 августа, 18:22
 
