Польша вернула на аэродромы истребители, поднятые якобы из-за России

ВАРШАВА, 3 сен - РИА Новости. Польские военные вернули на аэродромы истребители, поднятые якобы на фоне активности России на Украине, не зафиксировав нарушений воздушного пространства страны, сообщает в среду оперативное командование родов вооруженных сил Польши. Ранее оперативное командование сообщило, что якобы из-за активности РФ на Украине в воздух поднята авиация Польши. В соответствии с действующими процедурами оперативный командующий принял решение о приведении в действие "всех имеющихся в его распоряжении сил и средств". Через несколько часов командование отметило, что действия военной авиации Польши и других стран НАТО в польском воздушном пространстве были прекращены. В последнее время такие сообщения польские военные публикуют регулярно. Обычно эти действия совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине.

