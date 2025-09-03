Рейтинг@Mail.ru
Во Владивостоке открылась выставка "Улица Дальнего Востока"
05:48 03.09.2025
Во Владивостоке открылась выставка "Улица Дальнего Востока"
Выставка "Улица Дальнего Востока" открылась в рамках десятого Восточного экономического форума во Владивостоке, передает корреспондент РИА Новости.
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Выставка "Улица Дальнего Востока" открылась в рамках десятого Восточного экономического форума во Владивостоке, передает корреспондент РИА Новости. Солнце в среду засветило ярко после нескольких дождливых дней во время торжественной церемонии открытия выставки на набережной бухты Аякс. На главную сцену "Улицы Дальнего Востока" под звуки оркестра торжественно внесли большую Георгиевскую ленту, в шествии приняли участие участники СВО и ветераны боевых действий, волонтеры Победы, представители делегаций регионов. Был исполнен российский гимн, прозвучали приветствия участникам и гостям форума. "Десятый раз мы открываем Восточный экономический форум и очередной раз открываем "Улицу Дальнего Востока". Когда мы создавали "Улицу Дальнего Востока", мы мечтали о том, чтобы "улица" рассказала о нашей любви к Дальнему Востоку - в Приморье и Хабаровске, в Бурятии и в Якутии, в Магадане и на Чукотке. Сегодня, когда прошло уже немало времени, задавая себе вопрос, получилось ли у нас это или нет, я могу твердо сказать, что получилось. Получилось благодаря огромному труду людей, огромному труду тех, кто живет и работает на Дальнем Востоке. И, конечно, дело совсем не только в улице. Дело в том, что изменяется весь Дальний Восток, города и поселки: создаются новые инвестиционные проекты, строятся новые больницы, школы, детские сады, улучшается инфраструктура Дальнего Востока, становится более благоустроенными и обеспеченными", - сказал вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в видеообращении на церемонии открытия. Он также напомнил, почему удалось сделать то, что смогло преобразить Дальний Восток."Все это мы делаем благодаря решениям президента Российской Федерации, который еще в 2013 году объявил развитие Дальнего Востока национальным приоритетом. Этот кратчайший морской путь между европейской частью России и Дальним Востоком проходит по морям Северного ледовитого океана и частично Тихого океана. Стратегия развития Арктики определяет значение Северного морского пути в качестве транспортного коридора мирового значения, использование для перевозки национальных грузов, роль которого будет только возрастать", - сказал Губкин, напомнив, что развитие СМП обсуждается на ВЭФ."И мы, команда ледокола, шлем вам слова приветствия из Арктики. 2025
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Выставка "Улица Дальнего Востока" открылась в рамках десятого Восточного экономического форума во Владивостоке, передает корреспондент РИА Новости.
Солнце в среду засветило ярко после нескольких дождливых дней во время торжественной церемонии открытия выставки на набережной бухты Аякс.
На главную сцену "Улицы Дальнего Востока" под звуки оркестра торжественно внесли большую Георгиевскую ленту, в шествии приняли участие участники СВО и ветераны боевых действий, волонтеры Победы, представители делегаций регионов. Был исполнен российский гимн, прозвучали приветствия участникам и гостям форума.
"Десятый раз мы открываем Восточный экономический форум и очередной раз открываем "Улицу Дальнего Востока". Когда мы создавали "Улицу Дальнего Востока", мы мечтали о том, чтобы "улица" рассказала о нашей любви к Дальнему Востоку - в Приморье и Хабаровске, в Бурятии и в Якутии, в Магадане и на Чукотке. Сегодня, когда прошло уже немало времени, задавая себе вопрос, получилось ли у нас это или нет, я могу твердо сказать, что получилось. Получилось благодаря огромному труду людей, огромному труду тех, кто живет и работает на Дальнем Востоке. И, конечно, дело совсем не только в улице. Дело в том, что изменяется весь Дальний Восток, города и поселки: создаются новые инвестиционные проекты, строятся новые больницы, школы, детские сады, улучшается инфраструктура Дальнего Востока, становится более благоустроенными и обеспеченными", - сказал вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в видеообращении на церемонии открытия.
"Все это мы делаем благодаря решениям президента Российской Федерации, который еще в 2013 году объявил развитие Дальнего Востока национальным приоритетом. Я хочу поблагодарить всех, кто участвует в этой работе, хочу пожелать нам новых успехов и всего самого доброго", - подытожил Трутнев.
Капитан головного универсального атомного ледокола проект 22220 "Арктика" Василий Губкин в своём видеоприветствии отметил, что выставка "УДВ" демонстрирует экономический потенциал, культурные традиции и туристические возможности регионов Дальнего Востока, напомнив о важности Северного морского пути, 500-летие начало русского освоения которого отмечается в этом году.
"Мирный атом в Арктике совершил второе открытие Севморпути, а суда с ядерными энергетическими установками подтвердили свои исключительные характеристики. Развитие Дальнего Востока и Арктики связано с Северным морским путем. Многие страны пытались освоить судоходств в арктических водах, но только Россия смогла создать и развить уникальный Северный морской путь. Этот кратчайший морской путь между европейской частью России и Дальним Востоком проходит по морям Северного ледовитого океана и частично Тихого океана. Стратегия развития Арктики определяет значение Северного морского пути в качестве транспортного коридора мирового значения, использование для перевозки национальных грузов, роль которого будет только возрастать", - сказал Губкин, напомнив, что развитие СМП обсуждается на ВЭФ.
"И мы, команда ледокола, шлем вам слова приветствия из Арктики. Уверены, что Восточный экономический форум, выставка "Улица Дальнего Востока" внесут свой вклад в развитие Дальнего Востока, всей нашей страны и в дело укрепления международного сотрудничества", - сказал капитан.
На церемонии открытия также состоялось торжественное гашение специальной марки, выпущенной к юбилейному ВЭФ.
В дни выставки "Улица Дальнего Востока" на главной сцене выступят творческие коллективы субъектов ДФО.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Заголовок открываемого материала