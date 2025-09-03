Рейтинг@Mail.ru
Шествие с большой Георгиевской лентой проходит на набережной на ВЭФ-2025
03:13 03.09.2025
Шествие с большой Георгиевской лентой проходит на набережной на ВЭФ-2025
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Шествие с большой Георгиевской лентой началось на набережной на острове Русском, оно приурочено к открытию улицы Дальнего Востока на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2025), передает корреспондент РИА Новости. В шествии участвуют оркестр и представители народов Дальнего Востока в национальных костюмах и с флагами субъектов. Участие в нем также принимают Юнармия, волонтеры, военные и студенты. Посмотреть на шествие пришли участники форума, представители СМИ и организаторы. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
2025
Шествие с большой Георгиевской лентой проходит на набережной на ВЭФ-2025

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Шествие с большой Георгиевской лентой началось на набережной на острове Русском, оно приурочено к открытию улицы Дальнего Востока на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2025), передает корреспондент РИА Новости.
В шествии участвуют оркестр и представители народов Дальнего Востока в национальных костюмах и с флагами субъектов. Участие в нем также принимают Юнармия, волонтеры, военные и студенты.
На ВЭФ можно примерить на себя профессии будущего
Вчера, 02:43
Посмотреть на шествие пришли участники форума, представители СМИ и организаторы.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Владивосток в преддверии ВЭФ-2025
В Международном аэропорту имени В. К. Арсеньева гостей встречает баннер "X Восточный экономический форум 2025". Воздушная гавань планирует обслуживать по 14 тысяч человек ежедневно.

Баннер в преддверии Восточного экономического форума в международном аэропорту Владивостока имени В. К. Арсеньева

В Международном аэропорту имени В. К. Арсеньева гостей встречает баннер "X Восточный экономический форум 2025". Воздушная гавань планирует обслуживать по 14 тысяч человек ежедневно.

Участие в ВЭФ подтвердили представители свыше 70 стран и территорий.

Участие в ВЭФ подтвердили представители свыше 70 стран и территорий.

Площадкой форума по традиции станет кампус Дальневосточного федерального университета. Главная тема в этом году: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания".

Площадкой форума по традиции станет кампус Дальневосточного федерального университета. Главная тема в этом году: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания".

В этом году в программе более 100 деловых мероприятий, разделенных на семь тематических блоков.

В рамках ВЭФ пройдет фестиваль "Владивостокские сезоны", который включает концерты, театральные постановки, кинопоказы и выставки.

В рамках ВЭФ пройдет фестиваль "Владивостокские сезоны", который включает концерты, театральные постановки, кинопоказы и выставки.

Выставка "Улица Дальнего Востока" продемонстрирует экономический, туристический и культурный потенциал дальневосточных регионов.

"Благодаря насыщенной деловой программе, разнообразным культурным и спортивным событиям на ВЭФ создается пространство для открытого и взаимовыгодного диалога, что позволяет формировать векторы экономики будущего, в основе которой — доверие и уважение", — заявил советник президента, ответственный секретарь организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков.

Гидрометцентр обещает, что погода во Владивостоке в первые дни ВЭФ-2025 будет солнечной, с температурой 23-25 градусов и без дождей, но затем возможны небольшие осадки.

