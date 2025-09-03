Рейтинг@Mail.ru
Президент Вьетнама поблагодарил Путина за участие России в параде в Ханое - РИА Новости, 03.09.2025
14:10 03.09.2025
Президент Вьетнама поблагодарил Путина за участие России в параде в Ханое
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент Вьетнама Лыонг Кыонг поблагодарил российского лидера Владимира Путина за направление военнослужащих России для участия в параде по случаю 80-летия независимости и создания первого социалистического государства на вьетнамской территории - Демократической республики Вьетнам. "Вам спасибо за теплые чувства, за хорошее поздравление в адрес партии, государства, народа Вьетнама в связи с 80-й годовщиной августовской революции и национальным днем Вьетнама. Вам также спасибо за то, что вы направляли российских военных во Вьетнам для участия в параде",- сказал Лыонг Кыонг на встрече с Путиным.
© Фото : Пресс-служба президента РоссииПрезидент РФ Владимир Путин встретился с президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом в Пекине
Президент РФ Владимир Путин встретился с президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом в Пекине
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент Вьетнама Лыонг Кыонг поблагодарил российского лидера Владимира Путина за направление военнослужащих России для участия в параде по случаю 80-летия независимости и создания первого социалистического государства на вьетнамской территории - Демократической республики Вьетнам.
"Вам спасибо за теплые чувства, за хорошее поздравление в адрес партии, государства, народа Вьетнама в связи с 80-й годовщиной августовской революции и национальным днем Вьетнама. Вам также спасибо за то, что вы направляли российских военных во Вьетнам для участия в параде",- сказал Лыонг Кыонг на встрече с Путиным.
Владимир Путин встретился с Лыонг Кыонгом в Пекине - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Россия будет опорой для стабильности в мире, заявил президент Вьетнама
