Президент Вьетнама поблагодарил Путина за участие России в параде в Ханое
Президент Вьетнама поблагодарил Путина за участие России в параде в Ханое
2025-09-03T14:10:00+03:00
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент Вьетнама Лыонг Кыонг поблагодарил российского лидера Владимира Путина за направление военнослужащих России для участия в параде по случаю 80-летия независимости и создания первого социалистического государства на вьетнамской территории - Демократической республики Вьетнам. "Вам спасибо за теплые чувства, за хорошее поздравление в адрес партии, государства, народа Вьетнама в связи с 80-й годовщиной августовской революции и национальным днем Вьетнама. Вам также спасибо за то, что вы направляли российских военных во Вьетнам для участия в параде",- сказал Лыонг Кыонг на встрече с Путиным.
