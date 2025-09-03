Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил особые отношения между Россией и Вьетнамом - РИА Новости, 03.09.2025
13:54 03.09.2025 (обновлено: 14:01 03.09.2025)
Путин отметил особые отношения между Россией и Вьетнамом
Путин отметил особые отношения между Россией и Вьетнамом - РИА Новости, 03.09.2025
Путин отметил особые отношения между Россией и Вьетнамом
Президент РФ Владимир Путин заявил об особых отношениях союзничества и братской взаимопомощи между Россией и Вьетнамом. РИА Новости, 03.09.2025
вьетнам
россия
владимир путин
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил об особых отношениях союзничества и братской взаимопомощи между Россией и Вьетнамом."В этом году мы отмечаем 75 лет установления дипломатических отношений. За эти годы между Вьетнамом и нашей страной, Россией, сложились особые отношения союзничества и братской взаимопомощи", - сказал Путин в ходе встречи с президентом Социалистической Республики Вьетнам Лыонг Кыонгом.
вьетнам
россия
вьетнам, россия, владимир путин
Вьетнам, Россия, Владимир Путин
Путин отметил особые отношения между Россией и Вьетнамом

Путин заявил об особых отношениях союзничества между Россией и Вьетнамом

© Фото : Пресс-служба президента РоссииПрезидент РФ Владимир Путин встретился с президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом в Пекине
Президент РФ Владимир Путин встретился с президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом в Пекине - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© Фото : Пресс-служба президента России
Президент РФ Владимир Путин встретился с президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом в Пекине
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил об особых отношениях союзничества и братской взаимопомощи между Россией и Вьетнамом.
"В этом году мы отмечаем 75 лет установления дипломатических отношений. За эти годы между Вьетнамом и нашей страной, Россией, сложились особые отношения союзничества и братской взаимопомощи", - сказал Путин в ходе встречи с президентом Социалистической Республики Вьетнам Лыонг Кыонгом.
Президент РФ Владимир Путин встретился с президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом в Пекине - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Путин поздравил президента Вьетнама с Днем независимости
Вчера, 13:52
 
ВьетнамРоссияВладимир Путин
 
 
Версия 2023.1 Beta
