Путин отметил особые отношения между Россией и Вьетнамом
Путин отметил особые отношения между Россией и Вьетнамом - РИА Новости, 03.09.2025
Путин отметил особые отношения между Россией и Вьетнамом
Президент РФ Владимир Путин заявил об особых отношениях союзничества и братской взаимопомощи между Россией и Вьетнамом. РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T13:54:00+03:00
2025-09-03T13:54:00+03:00
2025-09-03T14:01:00+03:00
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил об особых отношениях союзничества и братской взаимопомощи между Россией и Вьетнамом."В этом году мы отмечаем 75 лет установления дипломатических отношений. За эти годы между Вьетнамом и нашей страной, Россией, сложились особые отношения союзничества и братской взаимопомощи", - сказал Путин в ходе встречи с президентом Социалистической Республики Вьетнам Лыонг Кыонгом.
2025
Путин отметил особые отношения между Россией и Вьетнамом
