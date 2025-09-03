https://ria.ru/20250903/vetnam-2039371237.html

Путин отметил особые отношения между Россией и Вьетнамом

Путин отметил особые отношения между Россией и Вьетнамом - РИА Новости, 03.09.2025

Путин отметил особые отношения между Россией и Вьетнамом

Президент РФ Владимир Путин заявил об особых отношениях союзничества и братской взаимопомощи между Россией и Вьетнамом. РИА Новости, 03.09.2025

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил об особых отношениях союзничества и братской взаимопомощи между Россией и Вьетнамом."В этом году мы отмечаем 75 лет установления дипломатических отношений. За эти годы между Вьетнамом и нашей страной, Россией, сложились особые отношения союзничества и братской взаимопомощи", - сказал Путин в ходе встречи с президентом Социалистической Республики Вьетнам Лыонг Кыонгом.

