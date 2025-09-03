Рейтинг@Mail.ru
В Венесуэле усомнились в правдивости сообщения США об уничтожении судна - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:37 03.09.2025
https://ria.ru/20250903/venesuela-2039266675.html
В Венесуэле усомнились в правдивости сообщения США об уничтожении судна
В Венесуэле усомнились в правдивости сообщения США об уничтожении судна - РИА Новости, 03.09.2025
В Венесуэле усомнились в правдивости сообщения США об уничтожении судна
Сообщение США о предполагаемом уничтожении американскими военными судна с наркотиками, якобы отплывшего из Венесуэлы, вызывает сомнение, заявил РИА Новости... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T07:37:00+03:00
2025-09-03T07:37:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
карибское море
николас мадуро
дональд трамп
марко рубио
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863408827_0:100:1280:820_1920x0_80_0_0_693c6f828fcfb3e83fd9abb993f0ab3f.jpg
КАРАКАС, 3 сен - РИА Новости. Сообщение США о предполагаемом уничтожении американскими военными судна с наркотиками, якобы отплывшего из Венесуэлы, вызывает сомнение, заявил РИА Новости депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы Хильберто Хименес. "США, когда совершают военные интервенции в других странах, как правило, действуют через "ложные поводы"... Поэтому мы сомневаемся в правдивости заявленного, тем более странно, чтобы наркоторговцы перевозили груз через Карибское море, когда там действуют силы США", - сказал парламентарий. Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что военные нанесли удар по судну наркоторговцев в южной части Карибского моря. По словам президента Дональда Трампа, в ходе операции были ликвидированы 11 "террористов", предположительно связанных с группировкой "Поезд Арагуа". По мнению Хименеса, речь может идти о фальсификации, с помощью которой Вашингтон пытается оправдать агрессию против Каракаса. В этой связи венесуэльцам, по его словам, следует "быть очень настороже", поскольку подобные методы США применяли в Ливии и Ираке и продолжают применять на международном уровне. Примером фальсификации он назвал обвинения со стороны Гайаны, где сообщили о нападении на судно с избирательной комиссией и материалами в пограничном регионе. "Так называемый "картель Солнц" - даже в самих США есть сомневающиеся в его существовании, это всего лишь нарратив. Он появился во времена первой администрации Дональда Трампа. Потом стали говорить о связи правительства с "Поездом Арагуа", будто бы президент Николас Мадуро отправлял преступников на территорию США. Теперь из архивов вновь достали эту историю про "картель Солнц", - заявил депутат. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил во вторник, что США направили к берегам его страны восемь военных кораблей и "нацелили 1200 ракет" под выдуманными предлогами, поскольку стремятся получить доступ к богатым ресурсам страны. Госсекретаря США Марко Рубио политик обвинил в подталкивании президента США к кровопролитию в регионе. "Как они собираются бороться с наркотрафиком на территории Венесуэлы, Колумбии или других стран региона, находясь в Карибском море? Вторгнуться? Борьба с наркотрафиком должна быть делом суверенных государств. Президент Колумбии (Густаво - ред.) Петро направил 25 тысяч военных к горячей, контролируемой наркогруппами границе, то же сделал президент Мадуро, отправив 15 тысяч. Так должна вестись борьба, а не с помощью флота США у наших берегов", - подчеркнул депутат от правящей PSUV. Хименес указал, что, согласно отчету ООН, Венесуэла является государством, свободным от производства наркотиков, а более 86% их незаконного оборота приходится на Тихий океан, а не на Карибский регион. "Почему США снова усилили давление и продвигают эту риторику? Это вовсе не новая история. Это старая линия - отрицать легитимность президента, избранного и переизбранного венесуэльским народом. Будь Венесуэла страной, производящей только картофель и морковь, не было бы подобной агрессии", - подчеркнул Хименес. Генпрокурор США Пэм Бонди 8 августа сообщила о награде в размере 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать венесуэльского президента Николаса Мадуро. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа отметила, что лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано после отправки к берегам боливарианской республики американских военных кораблей, включая ракетный крейсер и ударную атомную подводную лодку, на борту которых, предположительно, находятся 4 тысячи морпехов. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе, а также нарушением международных договоров о демилитаризованном и безъядерном статусе карибского региона.
https://ria.ru/20250903/tramp-2039224056.html
https://ria.ru/20250214/ssha-1999271360.html
https://ria.ru/20250201/venesuela-1996822796.html
сша
венесуэла
карибское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863408827_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_8507c6b6cc39b307f8726c3abfeef146.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, венесуэла, карибское море, николас мадуро, дональд трамп, марко рубио, оон
В мире, США, Венесуэла, Карибское море, Николас Мадуро, Дональд Трамп, Марко Рубио, ООН
В Венесуэле усомнились в правдивости сообщения США об уничтожении судна

В Венесуэле не верят в правдивость сообщения США об ударе по бандитскому судну

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкВид на город Каракас
Вид на город Каракас - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в медиабанк
Вид на город Каракас. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАРАКАС, 3 сен - РИА Новости. Сообщение США о предполагаемом уничтожении американскими военными судна с наркотиками, якобы отплывшего из Венесуэлы, вызывает сомнение, заявил РИА Новости депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы Хильберто Хименес.
"США, когда совершают военные интервенции в других странах, как правило, действуют через "ложные поводы"... Поэтому мы сомневаемся в правдивости заявленного, тем более странно, чтобы наркоторговцы перевозили груз через Карибское море, когда там действуют силы США", - сказал парламентарий.
Трамп об ударе по судну с наркотиками венесуэльской банды Трен де Арагуа в международных водах - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Трамп заявил об ударе по судну с наркотиками венесуэльской банды
Вчера, 00:31
Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что военные нанесли удар по судну наркоторговцев в южной части Карибского моря. По словам президента Дональда Трампа, в ходе операции были ликвидированы 11 "террористов", предположительно связанных с группировкой "Поезд Арагуа".
По мнению Хименеса, речь может идти о фальсификации, с помощью которой Вашингтон пытается оправдать агрессию против Каракаса. В этой связи венесуэльцам, по его словам, следует "быть очень настороже", поскольку подобные методы США применяли в Ливии и Ираке и продолжают применять на международном уровне. Примером фальсификации он назвал обвинения со стороны Гайаны, где сообщили о нападении на судно с избирательной комиссией и материалами в пограничном регионе.
"Так называемый "картель Солнц" - даже в самих США есть сомневающиеся в его существовании, это всего лишь нарратив. Он появился во времена первой администрации Дональда Трампа. Потом стали говорить о связи правительства с "Поездом Арагуа", будто бы президент Николас Мадуро отправлял преступников на территорию США. Теперь из архивов вновь достали эту историю про "картель Солнц", - заявил депутат.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил во вторник, что США направили к берегам его страны восемь военных кораблей и "нацелили 1200 ракет" под выдуманными предлогами, поскольку стремятся получить доступ к богатым ресурсам страны. Госсекретаря США Марко Рубио политик обвинил в подталкивании президента США к кровопролитию в регионе.
Мужчина с оружием охраняющий границу США и Мексики - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
США приостановили все программы по борьбе с наркотиками в Мексике
14 февраля, 04:06
"Как они собираются бороться с наркотрафиком на территории Венесуэлы, Колумбии или других стран региона, находясь в Карибском море? Вторгнуться? Борьба с наркотрафиком должна быть делом суверенных государств. Президент Колумбии (Густаво - ред.) Петро направил 25 тысяч военных к горячей, контролируемой наркогруппами границе, то же сделал президент Мадуро, отправив 15 тысяч. Так должна вестись борьба, а не с помощью флота США у наших берегов", - подчеркнул депутат от правящей PSUV.
Хименес указал, что, согласно отчету ООН, Венесуэла является государством, свободным от производства наркотиков, а более 86% их незаконного оборота приходится на Тихий океан, а не на Карибский регион.
"Почему США снова усилили давление и продвигают эту риторику? Это вовсе не новая история. Это старая линия - отрицать легитимность президента, избранного и переизбранного венесуэльским народом. Будь Венесуэла страной, производящей только картофель и морковь, не было бы подобной агрессии", - подчеркнул Хименес.
Генпрокурор США Пэм Бонди 8 августа сообщила о награде в размере 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать венесуэльского президента Николаса Мадуро. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа отметила, что лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано после отправки к берегам боливарианской республики американских военных кораблей, включая ракетный крейсер и ударную атомную подводную лодку, на борту которых, предположительно, находятся 4 тысячи морпехов. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе, а также нарушением международных договоров о демилитаризованном и безъядерном статусе карибского региона.
Вид на город Каракас - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
Венесуэла согласилась принять обратно нелегальных мигрантов, заявил Трамп
1 февраля, 19:11
 
В миреСШАВенесуэлаКарибское мореНиколас МадуроДональд ТрампМарко РубиоООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала