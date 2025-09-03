https://ria.ru/20250903/venesuela-2039266675.html

В Венесуэле усомнились в правдивости сообщения США об уничтожении судна

В Венесуэле усомнились в правдивости сообщения США об уничтожении судна

в мире

сша

венесуэла

карибское море

николас мадуро

дональд трамп

марко рубио

оон

КАРАКАС, 3 сен - РИА Новости. Сообщение США о предполагаемом уничтожении американскими военными судна с наркотиками, якобы отплывшего из Венесуэлы, вызывает сомнение, заявил РИА Новости депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы Хильберто Хименес. "США, когда совершают военные интервенции в других странах, как правило, действуют через "ложные поводы"... Поэтому мы сомневаемся в правдивости заявленного, тем более странно, чтобы наркоторговцы перевозили груз через Карибское море, когда там действуют силы США", - сказал парламентарий. Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что военные нанесли удар по судну наркоторговцев в южной части Карибского моря. По словам президента Дональда Трампа, в ходе операции были ликвидированы 11 "террористов", предположительно связанных с группировкой "Поезд Арагуа". По мнению Хименеса, речь может идти о фальсификации, с помощью которой Вашингтон пытается оправдать агрессию против Каракаса. В этой связи венесуэльцам, по его словам, следует "быть очень настороже", поскольку подобные методы США применяли в Ливии и Ираке и продолжают применять на международном уровне. Примером фальсификации он назвал обвинения со стороны Гайаны, где сообщили о нападении на судно с избирательной комиссией и материалами в пограничном регионе. "Так называемый "картель Солнц" - даже в самих США есть сомневающиеся в его существовании, это всего лишь нарратив. Он появился во времена первой администрации Дональда Трампа. Потом стали говорить о связи правительства с "Поездом Арагуа", будто бы президент Николас Мадуро отправлял преступников на территорию США. Теперь из архивов вновь достали эту историю про "картель Солнц", - заявил депутат. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил во вторник, что США направили к берегам его страны восемь военных кораблей и "нацелили 1200 ракет" под выдуманными предлогами, поскольку стремятся получить доступ к богатым ресурсам страны. Госсекретаря США Марко Рубио политик обвинил в подталкивании президента США к кровопролитию в регионе. "Как они собираются бороться с наркотрафиком на территории Венесуэлы, Колумбии или других стран региона, находясь в Карибском море? Вторгнуться? Борьба с наркотрафиком должна быть делом суверенных государств. Президент Колумбии (Густаво - ред.) Петро направил 25 тысяч военных к горячей, контролируемой наркогруппами границе, то же сделал президент Мадуро, отправив 15 тысяч. Так должна вестись борьба, а не с помощью флота США у наших берегов", - подчеркнул депутат от правящей PSUV. Хименес указал, что, согласно отчету ООН, Венесуэла является государством, свободным от производства наркотиков, а более 86% их незаконного оборота приходится на Тихий океан, а не на Карибский регион. "Почему США снова усилили давление и продвигают эту риторику? Это вовсе не новая история. Это старая линия - отрицать легитимность президента, избранного и переизбранного венесуэльским народом. Будь Венесуэла страной, производящей только картофель и морковь, не было бы подобной агрессии", - подчеркнул Хименес. Генпрокурор США Пэм Бонди 8 августа сообщила о награде в размере 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать венесуэльского президента Николаса Мадуро. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа отметила, что лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано после отправки к берегам боливарианской республики американских военных кораблей, включая ракетный крейсер и ударную атомную подводную лодку, на борту которых, предположительно, находятся 4 тысячи морпехов. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе, а также нарушением международных договоров о демилитаризованном и безъядерном статусе карибского региона.

сша

венесуэла

карибское море

