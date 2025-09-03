Рейтинг@Mail.ru
На ВЭФ представили новую версию багги "Ерофей" - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:14 03.09.2025
https://ria.ru/20250903/vef-2039251726.html
На ВЭФ представили новую версию багги "Ерофей"
На ВЭФ представили новую версию багги "Ерофей" - РИА Новости, 03.09.2025
На ВЭФ представили новую версию багги "Ерофей"
Компания "Сониктранс" разработала полноприводную версию своего багги "Ерофей", машина представлена на Восточном экономическом форуме-2025, скоро начнутся её... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T05:14:00+03:00
2025-09-03T05:14:00+03:00
владивосток
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039251438_0:0:3530:1986_1920x0_80_0_0_e6b8619b712f6f9a5fbdb17d760177d0.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Компания "Сониктранс" разработала полноприводную версию своего багги "Ерофей", машина представлена на Восточном экономическом форуме-2025, скоро начнутся её испытания, сообщил РИА Новости в среду представитель компании. "Данная техника, представленная сегодня здесь, это первый экземпляр 4WD. Сейчас машина вернется с ВЭФа, и мы будем уже с ней работать в плане испытаний, проводить сертификацию, и, я думаю, к концу года мы уже будем производить полноприводную машину", - сказал он в кулуарах ВЭФ-2025. Он уточнил, что к производству "Ерофеев" компания приступила в 2023 году, и с тех пор непрерывно дорабатывала багги. По словам представителя "Сониктранса", до недавнего времени все выпускаемые машины оставались заднеприводными. Он добавил, что в начале производства багги состояли наполовину из российских и наполовину из иностранных компонентов, однако сейчас уровень локализации доведен до 90%. Конструкция предусматривает установку отечественных двигателей объёмом 1,5, 1,6 и 1,8 литра. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250903/vef-2039244106.html
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039251438_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_68c0b1abf05fbc9b7df0b79df4e67471.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владивосток, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
На ВЭФ представили новую версию багги "Ерофей"

Полноприводную версию багги "Ерофей" представили на ВЭФ-2025

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВЭФ-2025. Работа форума
ВЭФ-2025. Работа форума - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
ВЭФ-2025. Работа форума
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Компания "Сониктранс" разработала полноприводную версию своего багги "Ерофей", машина представлена на Восточном экономическом форуме-2025, скоро начнутся её испытания, сообщил РИА Новости в среду представитель компании.
"Данная техника, представленная сегодня здесь, это первый экземпляр 4WD. Сейчас машина вернется с ВЭФа, и мы будем уже с ней работать в плане испытаний, проводить сертификацию, и, я думаю, к концу года мы уже будем производить полноприводную машину", - сказал он в кулуарах ВЭФ-2025.
Стенды компании Drone Solutions и Минспромторга России - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
На ВЭФ-2025 представили военную технику
Вчера, 04:07
Он уточнил, что к производству "Ерофеев" компания приступила в 2023 году, и с тех пор непрерывно дорабатывала багги. По словам представителя "Сониктранса", до недавнего времени все выпускаемые машины оставались заднеприводными.
Он добавил, что в начале производства багги состояли наполовину из российских и наполовину из иностранных компонентов, однако сейчас уровень локализации доведен до 90%. Конструкция предусматривает установку отечественных двигателей объёмом 1,5, 1,6 и 1,8 литра.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Владивосток в преддверии ВЭФ-2025
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В Международном аэропорту имени В. К. Арсеньева гостей встречает баннер "X Восточный экономический форум 2025". Воздушная гавань планирует обслуживать по 14 тысяч человек ежедневно.

Баннер в преддверии Восточного экономического форума в международном аэропорту Владивостока имени В. К. Арсеньева

В Международном аэропорту имени В. К. Арсеньева гостей встречает баннер "X Восточный экономический форум 2025". Воздушная гавань планирует обслуживать по 14 тысяч человек ежедневно.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
1 из 8
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Участие в ВЭФ подтвердили представители свыше 70 стран и территорий.

Баннер в преддверии Восточного экономического форума в международном аэропорту Владивостока имени В. К. Арсеньева

Участие в ВЭФ подтвердили представители свыше 70 стран и территорий.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
2 из 8
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Площадкой форума по традиции станет кампус Дальневосточного федерального университета. Главная тема в этом году: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания".

На фото: прохожие на набережной во Владивостоке.

Прохожие на набережной во Владивостоке

Площадкой форума по традиции станет кампус Дальневосточного федерального университета. Главная тема в этом году: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания".

На фото: прохожие на набережной во Владивостоке.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
3 из 8
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В этом году в программе более 100 деловых мероприятий, разделенных на семь тематических блоков.

Девушка на фоне баннера Восточного экономического форума на улице Светланская во Владивостоке

В этом году в программе более 100 деловых мероприятий, разделенных на семь тематических блоков.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
4 из 8
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В рамках ВЭФ пройдет фестиваль "Владивостокские сезоны", который включает концерты, театральные постановки, кинопоказы и выставки.

На фото: выступление артистов на набережной Спортивной гавани во Владивостоке.

Выступление артистов на набережной Спортивной гавани во Владивостоке

В рамках ВЭФ пройдет фестиваль "Владивостокские сезоны", который включает концерты, театральные постановки, кинопоказы и выставки.

На фото: выступление артистов на набережной Спортивной гавани во Владивостоке.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
5 из 8
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Выставка "Улица Дальнего Востока" продемонстрирует экономический, туристический и культурный потенциал дальневосточных регионов.

Надпись Курилы на набережной во Владивостоке

Выставка "Улица Дальнего Востока" продемонстрирует экономический, туристический и культурный потенциал дальневосточных регионов.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
6 из 8
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

"Благодаря насыщенной деловой программе, разнообразным культурным и спортивным событиям на ВЭФ создается пространство для открытого и взаимовыгодного диалога, что позволяет формировать векторы экономики будущего, в основе которой — доверие и уважение", — заявил советник президента, ответственный секретарь организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков.

Информационные баннеры Восточного экономического форума на Океанском проспекте во Владивостоке

"Благодаря насыщенной деловой программе, разнообразным культурным и спортивным событиям на ВЭФ создается пространство для открытого и взаимовыгодного диалога, что позволяет формировать векторы экономики будущего, в основе которой — доверие и уважение", — заявил советник президента, ответственный секретарь организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
7 из 8
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Гидрометцентр обещает, что погода во Владивостоке в первые дни ВЭФ-2025 будет солнечной, с температурой 23-25 градусов и без дождей, но затем возможны небольшие осадки.

Арт-объекты на набережной во Владивостоке

Гидрометцентр обещает, что погода во Владивостоке в первые дни ВЭФ-2025 будет солнечной, с температурой 23-25 градусов и без дождей, но затем возможны небольшие осадки.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
8 из 8

В Международном аэропорту имени В. К. Арсеньева гостей встречает баннер "X Восточный экономический форум 2025". Воздушная гавань планирует обслуживать по 14 тысяч человек ежедневно.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
1 из 8

Участие в ВЭФ подтвердили представители свыше 70 стран и территорий.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
2 из 8

Площадкой форума по традиции станет кампус Дальневосточного федерального университета. Главная тема в этом году: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания".

На фото: прохожие на набережной во Владивостоке.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
3 из 8

В этом году в программе более 100 деловых мероприятий, разделенных на семь тематических блоков.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
4 из 8

В рамках ВЭФ пройдет фестиваль "Владивостокские сезоны", который включает концерты, театральные постановки, кинопоказы и выставки.

На фото: выступление артистов на набережной Спортивной гавани во Владивостоке.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
5 из 8

Выставка "Улица Дальнего Востока" продемонстрирует экономический, туристический и культурный потенциал дальневосточных регионов.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
6 из 8

"Благодаря насыщенной деловой программе, разнообразным культурным и спортивным событиям на ВЭФ создается пространство для открытого и взаимовыгодного диалога, что позволяет формировать векторы экономики будущего, в основе которой — доверие и уважение", — заявил советник президента, ответственный секретарь организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
7 из 8

Гидрометцентр обещает, что погода во Владивостоке в первые дни ВЭФ-2025 будет солнечной, с температурой 23-25 градусов и без дождей, но затем возможны небольшие осадки.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
8 из 8
 
ВладивостокДальневосточный федеральный университетВЭФ-2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала