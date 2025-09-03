https://ria.ru/20250903/vef-2039251726.html

На ВЭФ представили новую версию багги "Ерофей"

На ВЭФ представили новую версию багги "Ерофей"

владивосток

дальневосточный федеральный университет

вэф-2025

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Компания "Сониктранс" разработала полноприводную версию своего багги "Ерофей", машина представлена на Восточном экономическом форуме-2025, скоро начнутся её испытания, сообщил РИА Новости в среду представитель компании. "Данная техника, представленная сегодня здесь, это первый экземпляр 4WD. Сейчас машина вернется с ВЭФа, и мы будем уже с ней работать в плане испытаний, проводить сертификацию, и, я думаю, к концу года мы уже будем производить полноприводную машину", - сказал он в кулуарах ВЭФ-2025. Он уточнил, что к производству "Ерофеев" компания приступила в 2023 году, и с тех пор непрерывно дорабатывала багги. По словам представителя "Сониктранса", до недавнего времени все выпускаемые машины оставались заднеприводными. Он добавил, что в начале производства багги состояли наполовину из российских и наполовину из иностранных компонентов, однако сейчас уровень локализации доведен до 90%. Конструкция предусматривает установку отечественных двигателей объёмом 1,5, 1,6 и 1,8 литра. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

владивосток

владивосток, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025