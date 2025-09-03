Рейтинг@Mail.ru
На ВЭФ посетители могут попробовать вымыть золото из песка - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:09 03.09.2025
https://ria.ru/20250903/vef-2039244397.html
На ВЭФ посетители могут попробовать вымыть золото из песка
На ВЭФ посетители могут попробовать вымыть золото из песка - РИА Новости, 03.09.2025
На ВЭФ посетители могут попробовать вымыть золото из песка
На павильоне Магаданской области в рамках Восточного экономического форума посетители могут попробовать вымыть золото из песка, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T04:09:00+03:00
2025-09-03T04:09:00+03:00
владивосток
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум (вэф)
вэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979780125_81:348:2992:1985_1920x0_80_0_0_8f3ba9df1d7da32698bdc2a45cf271d0.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. На павильоне Магаданской области в рамках Восточного экономического форума посетители могут попробовать вымыть золото из песка, передает корреспондент РИА Новости. Необходимо надеть резиновые перчатки, просунув обе руки в специальные отверстия. Взять лоток, набрать в него немного песка, и промыть его, встряхивая. Так как частицы золота тяжелее воды и песка, по итогу можно отделить драгоценный металл. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250903/vef-2039234809.html
https://ria.ru/20250903/vef-2039240428.html
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979780125_251:119:2823:2048_1920x0_80_0_0_bf742de38a49a394185c2c6e2e50f921.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владивосток, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум (вэф), вэф-2025
Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, Восточный экономический форум (ВЭФ), ВЭФ-2025
На ВЭФ посетители могут попробовать вымыть золото из песка

На павильоне Магаданской области на ВЭФ можно попробовать вымыть золото из песка

© iStock.com / Oat_PhawatМужчина держит самородки золота в руках
Мужчина держит самородки золота в руках - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© iStock.com / Oat_Phawat
Мужчина держит самородки золота в руках. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. На павильоне Магаданской области в рамках Восточного экономического форума посетители могут попробовать вымыть золото из песка, передает корреспондент РИА Новости.
Необходимо надеть резиновые перчатки, просунув обе руки в специальные отверстия. Взять лоток, набрать в него немного песка, и промыть его, встряхивая.
ВЭФ - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
На ВЭФ можно примерить на себя профессии будущего
Вчера, 02:43
Так как частицы золота тяжелее воды и песка, по итогу можно отделить драгоценный металл.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Участники Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Робот "Кибер Гоша" приветствует гостей павильона Амурской области на ВЭФ
Вчера, 03:41
 
ВладивостокДальневосточный федеральный университетВосточный экономический форум (ВЭФ)ВЭФ-2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала