На ВЭФ-2025 будет организовано много сессий

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Очень много интересных сессий, в том числе по новым технологиям, энергетике и вопросам противодействия санкциям, будет организовано на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2025), который пройдет во Владивостоке с 3 по 6 сентября, сообщил РИА Новости член Наблюдательного совета Фонда "Росконгресс" Димитрис Веланис. Фонд "Росконгресс" выступает организатором ВЭФ. Веланис в 2015-2019 годах был специальным советником премьер-министра Греции по вопросам отношений с Россией и Восточной Европой. "Очень интересные сессии идут по новым технологиям, энергетическим вопросам, экономическим вопросам действий в ситуации санкции. Будем искать пути обхода разных трудностей. Там очень интересные сессии по креативной экономике. Будут обсуждаться вопросы культурного сотрудничества и обмен культурными мероприятиями", - сообщил Веланис. По его мнению, очень интересны для обсуждения также транспортные вопросы и логистика. "Она меняется и указывает на развитие тенденций торговли между странами ШОС и Азиатско-Тихоокеанского региона. Обсуждаются разные подходы к валютному регулированию между странами, обход банковских трудностей. По искусственному интеллекту обязательно будет большая работа - от вопросов использования искусственного интеллекта для защиты от разных его неприятных проявлений. Очень интересные вопросы вынесены на обсуждение", - отметил Веланис. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

