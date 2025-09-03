https://ria.ru/20250903/uroven-2039453928.html
Путин заявил о готовности повысить уровень делегаций на встречах с Киевом
Путин заявил о готовности повысить уровень делегаций на встречах с Киевом - РИА Новости, 03.09.2025
Путин заявил о готовности повысить уровень делегаций на встречах с Киевом
Россия готова повышать уровень переговорной группы, которая участвует в урегулировании украинского конфликта, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 03.09.2025
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Россия готова повышать уровень переговорной группы, которая участвует в урегулировании украинского конфликта, заявил президент РФ Владимир Путин."Если возникнет необходимость что-то сделать в направлении повышения уровня, доведения его до политического уровня, мы к этому готовы", - сказал Путин журналистам.
