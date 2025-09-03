Рейтинг@Mail.ru
Украина после отвода российских войск от Киева решила воевать, заявил Путин
17:48 03.09.2025
Украина после отвода российских войск от Киева решила воевать, заявил Путин
Украина после отвода российских войск от Киева решила воевать, заявил Путин - РИА Новости, 03.09.2025
Украина после отвода российских войск от Киева решила воевать, заявил Путин
Украина после отвода российских войск от Киева в 2022 году решила воевать под лозунгом "пока вы нам голову не отвернете, либо мы вам", заявил президент РФ... РИА Новости, 03.09.2025
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Украина после отвода российских войск от Киева в 2022 году решила воевать под лозунгом "пока вы нам голову не отвернете, либо мы вам", заявил президент РФ Владимир Путин. "После того, как мы по настоятельным призывам западноевропейских наших коллег отвели войска от Киева (в 2022 году - ред.), сразу ситуация поменялась. Нам сказали, почти дословно, следующее: "Теперь будем воевать до тех пор, пока либо вы нам голову не отвернете, либо мы вам". Это звучало примерно так", - сказал российский лидер журналистам на пресс-конференции по итогам визита в КНР. Президент РФ Владимир Путин 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры. Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер принял участие в качестве главного гостя.
Украина после отвода российских войск от Киева решила воевать, заявил Путин

Путин: Украина после отвода российских войск от Киева в 2022 году решила воевать

Президент России Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции "Дяоюйтай" в Пекине
Президент России Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции "Дяоюйтай" в Пекине
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Украина после отвода российских войск от Киева в 2022 году решила воевать под лозунгом "пока вы нам голову не отвернете, либо мы вам", заявил президент РФ Владимир Путин.
"После того, как мы по настоятельным призывам западноевропейских наших коллег отвели войска от Киева (в 2022 году - ред.), сразу ситуация поменялась. Нам сказали, почти дословно, следующее: "Теперь будем воевать до тех пор, пока либо вы нам голову не отвернете, либо мы вам". Это звучало примерно так", - сказал российский лидер журналистам на пресс-конференции по итогам визита в КНР.
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции Дяоюйтай в Пекине - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Путин рассказал, что не смотрел китайский фильм "Красный шелк"
Вчера, 17:45
Президент РФ Владимир Путин 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер принял участие в качестве главного гостя.
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции Дяоюйтай в Пекине - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Путин высказался о разных подходах к украинскому урегулированию
Вчера, 17:41
 
