Рейтинг@Mail.ru
В ФРГ не исключили, что Трамп подключится к встрече "коалиции желающих" - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:10 03.09.2025
https://ria.ru/20250903/ukraina-2039415297.html
В ФРГ не исключили, что Трамп подключится к встрече "коалиции желающих"
В ФРГ не исключили, что Трамп подключится к встрече "коалиции желающих" - РИА Новости, 03.09.2025
В ФРГ не исключили, что Трамп подключится к встрече "коалиции желающих"
Официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус​ не исключил, что президент США Дональд Трамп подключится ко встрече по Украине так называемой "коалиции... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T16:10:00+03:00
2025-09-03T16:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
германия
украина
дональд трамп
фридрих мерц
эммануэль макрон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032521443_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d83a88d351cfdb0232adecb2f1fcc343.jpg
БЕРЛИН, 3 сен - РИА Новости. Официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус​ не исключил, что президент США Дональд Трамп подключится ко встрече по Украине так называемой "коалиции желающих" в видеоформате. "Я не могу предугадать это, но есть соображения подключить президента США к этому", - заявил Корнелиус​ на брифинге в среду, отвечая на вопрос, платинируется ли каким-либо образом включить в беседу Трампа или правительство США. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц примет участие во встрече виртуально, то есть подключится в цифровом формате, уточнил Корнелиус. Газета Monde со ссылкой на Елисейский дворец сообщила 1 сентября, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер проведут в четверг в Париже очередную встречу по Украине так называемой "коалиции желающих".
https://ria.ru/20250903/kiev-2039414913.html
сша
германия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032521443_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b503bf238ba13e8d1a90092e409635b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, германия, украина, дональд трамп, фридрих мерц, эммануэль макрон
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Германия, Украина, Дональд Трамп, Фридрих Мерц, Эммануэль Макрон
В ФРГ не исключили, что Трамп подключится к встрече "коалиции желающих"

В Германии допустили, что Трамп подключится к встрече по Украине в видеоформате

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп
Читать ria.ru в
Дзен
БЕРЛИН, 3 сен - РИА Новости. Официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус​ не исключил, что президент США Дональд Трамп подключится ко встрече по Украине так называемой "коалиции желающих" в видеоформате.
"Я не могу предугадать это, но есть соображения подключить президента США к этому", - заявил Корнелиус​ на брифинге в среду, отвечая на вопрос, платинируется ли каким-либо образом включить в беседу Трампа или правительство США.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц примет участие во встрече виртуально, то есть подключится в цифровом формате, уточнил Корнелиус.
Газета Monde со ссылкой на Елисейский дворец сообщила 1 сентября, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер проведут в четверг в Париже очередную встречу по Украине так называемой "коалиции желающих".
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
В Госдуме назвали Украину страной победившего сатанизма
Вчера, 16:07
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАГерманияУкраинаДональд ТрампФридрих МерцЭммануэль Макрон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала