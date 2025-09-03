https://ria.ru/20250903/ukraina-2039415297.html
В ФРГ не исключили, что Трамп подключится к встрече "коалиции желающих"
В ФРГ не исключили, что Трамп подключится к встрече "коалиции желающих" - РИА Новости, 03.09.2025
В ФРГ не исключили, что Трамп подключится к встрече "коалиции желающих"
03.09.2025
БЕРЛИН, 3 сен - РИА Новости. Официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус не исключил, что президент США Дональд Трамп подключится ко встрече по Украине так называемой "коалиции желающих" в видеоформате. "Я не могу предугадать это, но есть соображения подключить президента США к этому", - заявил Корнелиус на брифинге в среду, отвечая на вопрос, платинируется ли каким-либо образом включить в беседу Трампа или правительство США. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц примет участие во встрече виртуально, то есть подключится в цифровом формате, уточнил Корнелиус. Газета Monde со ссылкой на Елисейский дворец сообщила 1 сентября, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер проведут в четверг в Париже очередную встречу по Украине так называемой "коалиции желающих".
В ФРГ не исключили, что Трамп подключится к встрече "коалиции желающих"
