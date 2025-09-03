Рейтинг@Mail.ru
На Западе объяснили, почему Киев желает продолжения СВО
Специальная военная операция на Украине
 
02:55 03.09.2025 (обновлено: 06:05 03.09.2025)
На Западе объяснили, почему Киев желает продолжения СВО
С завершением СВО наступит конец и киевскому режиму, заявил отставной офицер разведки морской пехоты США, военный аналитик Скотт Риттер в интервью блогеру Андрю РИА Новости, 03.09.2025
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
скотт риттер
владимир зеленский
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. С завершением СВО наступит конец и киевскому режиму, заявил отставной офицер разведки морской пехоты США, военный аналитик Скотт Риттер в интервью блогеру Андрю Наполитано на его YouTube-канале."Мне кажется, они (Владимир Зеленский и его пособники. — Прим. ред.) осознают, насколько опасна эта ситуация. &lt;…&gt; Поэтому единственный шанс для этих людей не только сохранить власть, но и остаться в живых, —продолжать войну и надеяться на чудо", — сказал он.Аналитик подчеркнул, что за годы украинского конфликта глава киевского режима своими решениями убил миллионы граждан Украины и близкие погибших не оставят это безнаказанным.При этом, как показал августовский опрос компании Gallup, лишь 24 процента украинцев настроены на продолжение конфликта, а 69 процентов выступают за его скорейшее прекращение путем переговоров.
в мире, сша, украина, скотт риттер, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Скотт Риттер, Владимир Зеленский
Специальная военная операция на Украине
 
 
