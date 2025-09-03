https://ria.ru/20250903/ukraina-2039223509.html
В Ровно и Житомирской области прогремели взрывы
В Ровно и Житомирской области прогремели взрывы - РИА Новости, 03.09.2025
В Ровно и Житомирской области прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Ровно и Житомирской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН со ссылкой на мониторинговые каналы. РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T00:26:00+03:00
2025-09-03T00:26:00+03:00
2025-09-03T00:26:00+03:00
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Взрывы прогремели в Ровно и Житомирской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН со ссылкой на мониторинговые каналы. "Ровно и Житомирская область - взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале ТСН. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Житомирской и Ровенской областях звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
В Ровно и Житомирской области прогремели взрывы
В Ровно и Житомирской области после воздушной тревоги прогремели взрывы