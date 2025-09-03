Рейтинг@Mail.ru
Все страны должны иметь равные права, заявил Путин
17:10 03.09.2025
Все страны должны иметь равные права, заявил Путин
Все страны должны иметь равные права, заявил Путин - РИА Новости, 03.09.2025
Все страны должны иметь равные права, заявил Путин
Все страны-участники международного общения должны иметь равные права и находиться в одинаковом положении, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T17:10:00+03:00
2025-09-03T17:10:00+03:00
в мире
россия
китай
владимир путин
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Все страны-участники международного общения должны иметь равные права и находиться в одинаковом положении, заявил президент РФ Владимир Путин. "Все участники международного общения должны иметь равные права. И все с точки зрения международного права должны находиться в одинаковом положении", - сказал Путин журналистам по итогам визита в КНР.
россия
китай
в мире, россия, китай, владимир путин
В мире, Россия, Китай, Владимир Путин
Все страны должны иметь равные права, заявил Путин

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Все страны-участники международного общения должны иметь равные права и находиться в одинаковом положении, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Все участники международного общения должны иметь равные права. И все с точки зрения международного права должны находиться в одинаковом положении", - сказал Путин журналистам по итогам визита в КНР.
Россия и Китай довольны результатом договоренностей, заявил Путин
В мире Россия Китай Владимир Путин
 
 
