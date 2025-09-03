https://ria.ru/20250903/uchastniki-2039448090.html
Все страны должны иметь равные права, заявил Путин
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Все страны-участники международного общения должны иметь равные права и находиться в одинаковом положении, заявил президент РФ Владимир Путин. "Все участники международного общения должны иметь равные права. И все с точки зрения международного права должны находиться в одинаковом положении", - сказал Путин журналистам по итогам визита в КНР.
