На Дальнем Востоке создают 255 туристических проектов с господдержкой
Туризм
 
03:23 03.09.2025
На Дальнем Востоке создают 255 туристических проектов с господдержкой
На Дальнем Востоке создают 255 туристических проектов с господдержкой
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. На Дальнем Востоке с государственной поддержкой создается 255 туристических проектов, в которые вкладывается 265 миллиардов рублей, там откроется 16 тысяч рабочих мест, сообщил в преддверии Восточного экономического форума вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО, председатель оргкомитета ВЭФ Юрий Трутнев. "На Дальнем Востоке в рамках префрежимов создаются 255 туристических проектов с государственной поддержкой, вкладывается 265 миллиардов рублей, создается 16 тысяч рабочих мест", - сказал Трутнев журналистам. Он отметил, что по поручению президента России в рамках федерального проекта "Пять морей и озеро Байкал" на берегу Японского моря в Приморском крае и на побережье Байкала в Бурятии создаются федеральные круглогодичные морские курорты, что позволит нарастить турпоток Дальнего Востока почти на 1 миллион туристов в год. Вице-премьер добавил, что курорты создаются при использовании преференциальных режимов территорий опережающего развития и особой экономической зоны. "Гостиницы надо построить… Я уверен в том, что если людям есть где жить, где останавливаться, то в целом туристический потенциал в Дальнем Востоке практически безграничен", - заявил Трутнев, отвечая на вопрос, что нужно сделать в первую очередь в ДФО для развития туризма. Он объяснил, что Дальний Восток по своим природным преимуществам, территории, уникален. По его словам, конкурс "Дальний Восток - Земля приключений" появился, потому что "просто это почувствовалось, что это надо сделать". "И сегодня сотни людей снимают фильмы о Дальнем Востоке, участвуют в этом конкурсе. Я там был на подведении итогов, я видел, они просто счастливы. Они просто счастливы, что они смогли съездить. Да, иногда не очень близко. Но других-то я бы недостатков все-таки не назвал. Поэтому Дальний Восток надо осваивать", - уверен Трутнев. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. На Дальнем Востоке с государственной поддержкой создается 255 туристических проектов, в которые вкладывается 265 миллиардов рублей, там откроется 16 тысяч рабочих мест, сообщил в преддверии Восточного экономического форума вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО, председатель оргкомитета ВЭФ Юрий Трутнев.
"На Дальнем Востоке в рамках префрежимов создаются 255 туристических проектов с государственной поддержкой, вкладывается 265 миллиардов рублей, создается 16 тысяч рабочих мест", - сказал Трутнев журналистам.
Он отметил, что по поручению президента России в рамках федерального проекта "Пять морей и озеро Байкал" на берегу Японского моря в Приморском крае и на побережье Байкала в Бурятии создаются федеральные круглогодичные морские курорты, что позволит нарастить турпоток Дальнего Востока почти на 1 миллион туристов в год. Вице-премьер добавил, что курорты создаются при использовании преференциальных режимов территорий опережающего развития и особой экономической зоны.
"Гостиницы надо построить… Я уверен в том, что если людям есть где жить, где останавливаться, то в целом туристический потенциал в Дальнем Востоке практически безграничен", - заявил Трутнев, отвечая на вопрос, что нужно сделать в первую очередь в ДФО для развития туризма.
Он объяснил, что Дальний Восток по своим природным преимуществам, территории, уникален. По его словам, конкурс "Дальний Восток - Земля приключений" появился, потому что "просто это почувствовалось, что это надо сделать".
"И сегодня сотни людей снимают фильмы о Дальнем Востоке, участвуют в этом конкурсе. Я там был на подведении итогов, я видел, они просто счастливы. Они просто счастливы, что они смогли съездить. Да, иногда не очень близко. Но других-то я бы недостатков все-таки не назвал. Поэтому Дальний Восток надо осваивать", - уверен Трутнев.
Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Владивосток в преддверии ВЭФ-2025
