https://ria.ru/20250903/tszinpin-2039251230.html
Си Цзиньпин рассказал, как страны могут обеспечить общую безопасность
Си Цзиньпин рассказал, как страны могут обеспечить общую безопасность - РИА Новости, 03.09.2025
Си Цзиньпин рассказал, как страны могут обеспечить общую безопасность
Страны мира могут обеспечить общую безопасность и не допустить повторения исторических трагедий, поддерживая друг друга и относясь друг к другу как к равным,... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T05:11:00+03:00
2025-09-03T05:11:00+03:00
2025-09-03T05:11:00+03:00
в мире
китай
пекин
ялта
си цзиньпин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039244750_0:194:2952:1855_1920x0_80_0_0_6079d1fe91df68f8d079bfabf51a800f.jpg
ПЕКИН, 3 сен – РИА Новости. Страны мира могут обеспечить общую безопасность и не допустить повторения исторических трагедий, поддерживая друг друга и относясь друг к другу как к равным, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин. Китай в среду на площади Тяньаньмэнь в Пекине проводит военный парад по случаю 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне. "История напоминает нам, что судьбы всего человечества тесно связаны", - заявил Си Цзиньпин. По его словам, "лишь относясь друг к другу как к равным, живя в согласии и поддерживая и помогая друг другу, все страны и народы смогут обеспечить общую безопасность, устранить коренные причины войн и не допустить повторения исторических трагедий". Война сопротивления Китая японской агрессии началась в 1931 году с вторжения японской армии в Маньчжурию. В 1937 году началось полномасштабное наступление японцев, и война приобрела тотальный характер, став впоследствии частью Второй Мировой войны. За восемь лет активных боевых действий, по данным историков КНР, погибли и были ранены 35 миллионов человек, преимущественно мирных граждан. В ходе Нанкинской резни в декабре 1937 года жертвами массовых казней военнопленных, убийства гражданских лиц, изнасилований стали около 300 тысяч человек, считают в Китае. Японские "медики" из отряда 731 проводили на мирных жителях и военнопленных бесчеловечные эксперименты. Выполняя союзнические обязательства, принятые на конференции в Ялте в феврале 1945 года, СССР вступил в войну против Японии, ровно через три месяца после капитуляции Германии и окончания войны в Европе. Маньчжурская стратегическая наступательная операция проводилась войсками Забайкальского и Дальневосточных фронтов. В общей сложности боевые потери Забайкальского фронта составили 2228 военнослужащих.
https://ria.ru/20250903/kitaj-2039247659.html
https://ria.ru/20250617/kitay-2023440562.html
китай
пекин
ялта
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039244750_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_dd5cb16218ada1138c03b7604f2a4d88.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, пекин, ялта, си цзиньпин
В мире, Китай, Пекин, Ялта, Си Цзиньпин
Си Цзиньпин рассказал, как страны могут обеспечить общую безопасность
Си Цзиньпин: страны могут обеспечить общую безопасность, поддерживая друг друга
ПЕКИН, 3 сен – РИА Новости. Страны мира могут обеспечить общую безопасность и не допустить повторения исторических трагедий, поддерживая друг друга и относясь друг к другу как к равным, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин.
Китай
в среду на площади Тяньаньмэнь в Пекине
проводит военный парад по случаю 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне.
"История напоминает нам, что судьбы всего человечества тесно связаны", - заявил Си Цзиньпин
.
По его словам, "лишь относясь друг к другу как к равным, живя в согласии и поддерживая и помогая друг другу, все страны и народы смогут обеспечить общую безопасность, устранить коренные причины войн и не допустить повторения исторических трагедий".
Война сопротивления Китая японской агрессии началась в 1931 году с вторжения японской армии в Маньчжурию. В 1937 году началось полномасштабное наступление японцев, и война приобрела тотальный характер, став впоследствии частью Второй Мировой войны. За восемь лет активных боевых действий, по данным историков КНР, погибли и были ранены 35 миллионов человек, преимущественно мирных граждан. В ходе Нанкинской резни в декабре 1937 года жертвами массовых казней военнопленных, убийства гражданских лиц, изнасилований стали около 300 тысяч человек, считают в Китае. Японские "медики" из отряда 731 проводили на мирных жителях и военнопленных бесчеловечные эксперименты.
Выполняя союзнические обязательства, принятые на конференции в Ялте
в феврале 1945 года, СССР
вступил в войну против Японии
, ровно через три месяца после капитуляции Германии
и окончания войны в Европе
. Маньчжурская стратегическая наступательная операция проводилась войсками Забайкальского и Дальневосточных фронтов. В общей сложности боевые потери Забайкальского фронта составили 2228 военнослужащих.