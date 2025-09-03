Си Цзиньпин рассказал, как страны могут обеспечить общую безопасность

Рейтинг@Mail.ru
05:11 03.09.2025
https://ria.ru/20250903/tszinpin-2039251230.html
ПЕКИН, 3 сен – РИА Новости. Страны мира могут обеспечить общую безопасность и не допустить повторения исторических трагедий, поддерживая друг друга и относясь друг к другу как к равным, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин. Китай в среду на площади Тяньаньмэнь в Пекине проводит военный парад по случаю 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне. "История напоминает нам, что судьбы всего человечества тесно связаны", - заявил Си Цзиньпин. По его словам, "лишь относясь друг к другу как к равным, живя в согласии и поддерживая и помогая друг другу, все страны и народы смогут обеспечить общую безопасность, устранить коренные причины войн и не допустить повторения исторических трагедий". Война сопротивления Китая японской агрессии началась в 1931 году с вторжения японской армии в Маньчжурию. В 1937 году началось полномасштабное наступление японцев, и война приобрела тотальный характер, став впоследствии частью Второй Мировой войны. За восемь лет активных боевых действий, по данным историков КНР, погибли и были ранены 35 миллионов человек, преимущественно мирных граждан. В ходе Нанкинской резни в декабре 1937 года жертвами массовых казней военнопленных, убийства гражданских лиц, изнасилований стали около 300 тысяч человек, считают в Китае. Японские "медики" из отряда 731 проводили на мирных жителях и военнопленных бесчеловечные эксперименты. Выполняя союзнические обязательства, принятые на конференции в Ялте в феврале 1945 года, СССР вступил в войну против Японии, ровно через три месяца после капитуляции Германии и окончания войны в Европе. Маньчжурская стратегическая наступательная операция проводилась войсками Забайкальского и Дальневосточных фронтов. В общей сложности боевые потери Забайкальского фронта составили 2228 военнослужащих.
ПЕКИН, 3 сен – РИА Новости. Страны мира могут обеспечить общую безопасность и не допустить повторения исторических трагедий, поддерживая друг друга и относясь друг к другу как к равным, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин.
Китай в среду на площади Тяньаньмэнь в Пекине проводит военный парад по случаю 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне.
"История напоминает нам, что судьбы всего человечества тесно связаны", - заявил Си Цзиньпин.
По его словам, "лишь относясь друг к другу как к равным, живя в согласии и поддерживая и помогая друг другу, все страны и народы смогут обеспечить общую безопасность, устранить коренные причины войн и не допустить повторения исторических трагедий".
Война сопротивления Китая японской агрессии началась в 1931 году с вторжения японской армии в Маньчжурию. В 1937 году началось полномасштабное наступление японцев, и война приобрела тотальный характер, став впоследствии частью Второй Мировой войны. За восемь лет активных боевых действий, по данным историков КНР, погибли и были ранены 35 миллионов человек, преимущественно мирных граждан. В ходе Нанкинской резни в декабре 1937 года жертвами массовых казней военнопленных, убийства гражданских лиц, изнасилований стали около 300 тысяч человек, считают в Китае. Японские "медики" из отряда 731 проводили на мирных жителях и военнопленных бесчеловечные эксперименты.
Выполняя союзнические обязательства, принятые на конференции в Ялте в феврале 1945 года, СССР вступил в войну против Японии, ровно через три месяца после капитуляции Германии и окончания войны в Европе. Маньчжурская стратегическая наступательная операция проводилась войсками Забайкальского и Дальневосточных фронтов. В общей сложности боевые потери Забайкальского фронта составили 2228 военнослужащих.
