В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 03.09.2025
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T01:40:00+03:00
2025-09-03T01:40:00+03:00
2025-09-03T01:40:00+03:00
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. Опасность была объявлена в 21.40 мск вторника, она продлилась около четырех часов. "Отбой опасности атаки БПЛА в регионе", - написал Гусев.
воронежская область
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
В Воронежской области объявили отбой опасности атаки БПЛА